¡Ö¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¿ÇÎÅ¤È´ÉÍý¤Î¼ê°ú¤ 2025¡×¤òÈ¯¹Ô¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯²Ê³Ø¸¦µæÀ®²Ì¡Ë
¡ÁÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¼ÂÂÖ¤È¿ÇÃÇ¡¦»ØÆ³¡Á
Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô ³ØÄ¹:´äÅÄÃçÀ¸¡Ë °å³ØÉô Áí¹ç¥¢¥ì¥ë¥®¡¼²Ê¡¦ÀèÃ¼¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÌÈ±Ö¶¦Æ±¸¦µæ¹ÖºÂ¤ÎÌð¾å¾½»Ò¶µ¼ø¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯²Ê³Ø¸¦µæ¡Ö¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¿·µ¬´ÉÍýË¡¤Î³ÎÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡×¤Î¸¦µæÂåÉ½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¿ÇÎÅ¤È´ÉÍý¤Î¼ê°ú¤ 2025¡ÊÂè1ÈÇ¡Ë¡Ù¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼ê°ú¤¤Ï¡¢¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê»Ø¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤â¹¤¯¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂ°¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Êª¼Á¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Éý¹¤¤°åÎÅºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËÈ¯¾É¤·¤¦¤ë¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÇÃÇ¤ä»ØÆ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¯À°Íý¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤¬¤Ê¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼ê°ú¤¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ÇÎÅ¡¦´ÉÍý¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£ËÜ¼ê°ú¤¤¬¹¤¯ÉáµÚ¤·¡¢³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¿ÇÎÅ¤¬¼ÁÅª¤ËÂç¤¤¯¿ÊÊâ¤·¡¢¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤ÈÀ¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2299/126325/126325_web_1.png
¢£ ¤ï¤¬¹ñ¤Î¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¼ÂÂÖ
°ìÈÌ¿ÍÌó£·Ëü¿Í¤Ë¡Ö¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼·Ð¸³¤ÎÍÌµ¡×¤ò¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ìó£²Àé¿Í¤«¤é¡Ö·Ð¸³¤¢¤ê¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢¡¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¼«³Ð¤Ï½÷À¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¡¢¢È¯¾É¤ò¼«³Ð¤·¤¿Ç¯Âå¤Ï10¡Á20ºÐÂå¤ÇÈ¾¿ô°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢£ÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Î¤ß¤Ç¸¶°ø¤Þ¤ÇÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¶âÂ°À½¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¼ã¤¤Ç¯Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¿·µ¬¤Ë¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤òÈ¯¾É¤·¡¢Øí´µÎ¨¤Ï¹ñÌ±¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³¡ó°Ê¾å¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¾É¾õ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¸¶°ø¤È»×¤ï¤ì¤ë¶âÂ°¤ò¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯Èò¤±¤Æ¡×À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ºÆ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²æ¡¹°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ï¡¢ÁáµÞ¤Ë¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¿ÇÃÇ¡¦¸¡ººÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢°ìÈÌ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ °åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
ËÜ¼ê°ú¤¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¿ÇÎÅ¡¦´ÉÍý¤Ë´Ø¤·¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ÈÀìÌç²È¤Î¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿Åý°ì¸«²ò¤«¤éºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¼ê°ú¤¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁáµÞ¤ËÂÐºö¤ò¹Ö¤º¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ë¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¿ÇÎÅ¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Î¶Ñ¤Æ¤ó²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´µ¼ÔËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¿ÇÎÅ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÈéÉæ²Ê°å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾²Ê¤Î°å»Õ¡¦»õ²Ê°å»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ç¸î»Õ¡¢»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ê¤ÉÂ¿¿¦¼ï¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÌ©¤ÊÏ¢·È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤Î¥º¥ì¤ä¾ðÊó¶¦ÍÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼ê°ú¤¤Ë¤è¤ê³Æ°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÇ§¼±¤¬¶¦ÄÌ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼£ÎÅÆâÍÆ¤òÁªÂò¤µ¤ì¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÇ¼ÆÀÅÙ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ °ìÈÌ¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤äÆüÍÑÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©ÉÊÃæ¤Î¶âÂ°¡¢°åÎÅºàÎÁ¡¢»õ²ÊºàÎÁ¤Ê¤É¡¢À¸³èÁ´ÂÎ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£¸¶°øÊª¼Á¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤ÆÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾É¾õ¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÜ¿¨¤È¾É¾õÍ¶È¯¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇÁý°¤·¡¢À¸³è¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¼ê°ú¤¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤òµ¿¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá´ü¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í Æ£ÅÄ³Ø±à ¹ÊóÉô TEL:0562-93-2868 e-mail:koho-pr@fujita-hu.ac.jp
