µµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë °ì´Ø ÅìËÌ¤Î¡È¤Í¤Þ¤é¤¤¡ÉÊ¸²½¤Ë³Ø¤Ö¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥é¥¦¥ó¥¸ÃÂÀ¸
¡¡µµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë °ì´Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§´ä¼ê¸©°ì´Ø»Ô¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ÂçÆ»Í»¡¢°Ê²¼Åö¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤Ï¡¢Î¹¤Î¹ç´Ö¤Ë¿´¤ò¤Û¤É¤¯¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÅìËÌ¤ÎÊý¸À¤Ç¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¦µÙ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¤Í¤Þ¤é¤¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¤ò¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤è¤ê1³¬¥í¥Óー¤Ë¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ä¼ê¤ÎÃÏ¼ò¤äÅìËÌ¤Î¤ª¼ò¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢ÅþÃå¸å15»þ¤«¤é21»þ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°û¤ß¿©¤ÙÊüÂê¤Î¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²¹Àô¾å¤¬¤ê¤Î°ìÇÕ¤äÍ¼¿©Á°¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ê¤É¡¢¸ì¤é¤¤¤È°Â¤é¤®¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤ÈÎ×¾ì´¶¤òÊ»¤»»ý¤Ä»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¡¢2026Ç¯4·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÚºß²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Î¹¤Î¹ç´Ö¤Ë¤¯¤Ä¤í¤°¿·Äó°Æ¡Ö¤Í¤Þ¤é¤¤¥é¥¦¥ó¥¸¡×
Âç¤¤ÊÁë¤òÈ÷¤¨¤¿³«ÊüÅª¤Ê¥í¥Óー¶õ´Ö¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤Í¤Þ¤é¤¤¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢µ¤Éé¤ï¤ºÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£ºÂ¤Ã¤Æ¸ì¤é¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¢ÅìËÌ¤é¤·¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¹Í¤¨Êý¤ò·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ä¼ê¤ÎÃÏ¼ò¤ÈÅìËÌ¤Î¤ª¼ò¤òÌ£¤ï¤¦¡¢°û¤ß¿©¤ÙÊüÂê¥¹¥¿¥¤¥ë
¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢´ä¼ê¤ÎÃÏ¼ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅìËÌ³ÆÃÏ¤Î¤ª¼ò¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¼ò¤Ë¤Ï´ä¼ê¸©±ü½£»Ô¤Î¼òÂ¢¡¦´ä¼êÌÃ¾ú¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö´ä¼êÍÀ¡×¤ò¡¢¾ÆÃñ¤Ë¤Ï´ä¼ê¸©ºÇ¸Å¤Î¼òÂ¢¡¦µÆ¤Î»Ê¼òÂ¤¤ÎËÜ³Ê¾ÆÃñ¡Ö¤À¤À¤¹¤³¤À¤ó¡×¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÃÏ°èÀ¤ò´¶¤¸¤ë°ìÇÕ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥´¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¥µ¥ïー¥Ùー¥¹¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥ï¥¤¥ó¤ä¥¦¥¤¥¹¥ー¤â¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²û¤«¤·¤µ¤¬²ñÏÃ¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯
¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ï¡¢¶¿ÅÚ¤ÎÌÃ²Û¡ÖÆîÉô¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¤ä²û¤«¤·¤¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢¼«Á³¤È²ñÏÃ¤òÏÂ¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åßµ¨¸ÂÄê¡¢Á°Âôµí¤È¥¢¥ï¥Ó¤òÌ£¤ï¤¦ÎÁÍýÄ¹°ì²¡¤·²ñÀÊ
Åß¤ÎÂÚºß¤òºÌ¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Á°Âôµí¤¹¤¾ÆÆé¤Èòº¾øäÆ¾ø¤·¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿²ñÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ä¼ê¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿©ºà¤È³¤¤Î¹¬¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢Åßµ¨¸ÂÄê¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£ÎÁÍýÄ¹¤¬ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾Êö¡¦·ª¶ð»³¤òË¾¤àÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ëÅö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Ê¿Àô¤Ë¤â¤Û¤É¶á¤¯¡¢Îò»Ë¤È¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊõÎµ²¹Àô¤ÎÅò¤ËÌþ¤µ¤ì¡¢´ä¼ê¤ÎÌ£³Ð¤È¸ì¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤àÂÚºß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿´¤ÈÂÎ¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÀ°¤¦¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Í¤Þ¤é¤¤¡á¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÂÚºßÂÎ¸³¤òº£¸å¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Í¤Þ¤é¤¤¥é¥¦¥ó¥¸³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§¤Í¤Þ¤é¤¤¥é¥¦¥ó¥¸
¾ì½ê¡§1³¬¥í¥Óー
´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î30Æü¤Þ¤Ç
»þ´Ö¡§15:00～21:00
¥á¥Ë¥åー¡§
ÆüËÜ¼ò¡Ê´ä¼êÍÀ¡¢µÆ¤Î»Ê¡Ë¡¢¾ÆÃñ¡Ê¤À¤À¤¹¤³¤À¤óÂ¾¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー
¥Û¥Æ¥ë¼«²ÈÀ½²Ì¼Â¼ò¡Ê¥ê¥ó¥´¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¥µ¥ïー¥Ùー¥¹¡¢ÍÎ¥Ê¥·¤È¥Ð¥Ë¥é¹á¤ë¥µ¥ïー¥Ùー¥¹¡¢¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¥Ùー¥¹¡Ë
¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥ê¥ó¥´¡¢Çò¥Ö¥É¥¦¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥á¥í¥ó¥½ー¥À¡¢¥³ー¥é¡¢¥¦ー¥í¥óÃã¡¢¥³ー¥Òー¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡¢¥«¥×¥Áー¥Î¡¢¹ÈÃã¤Ê¤É¡Ë
¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡ÊÆîÉô¤»¤ó¤Ù¤¤Â¾¡Ë
¢¨ÆâÍÆ¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ò²ð¥¦¥§¥Ö¥Úー¥¸¡§https://kamenoi-hotels.com/ichinoseki/lounge/
¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á½ÉÇñ¥×¥é¥ó³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§¡ÚÁ°Âôµí¤È¥¢¥ï¥Ó¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¡Û¡ãÎÁÍýÄ¹°ì²¡¤·Åßµ¨¸ÂÄê¡äÁ°Âôµí¤¹¤¾ÆÆé¡õòº¾øäÆ¾ø¤·ÉÕ²ñÀÊ
ÆâÍÆ¡§1Çñ2¿©ÉÕ¤
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç
ÎÁ¶â¡§Éô²°¥¿¥¤¥×¡¦¿Í¿ô¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿©»ö¾ì½ê¡§2³¬ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ª¤·¤É¤ê
±Ä¶È»þ´Ö¡§Í¼¿© 17:30～21:00¡ÊL.O. 20:00¡Ë¡¢Ä«¿© 7:00～9:00¡ÊL.O. 8:30¡Ë
¤ªÉÊ½ñ¤¡§
¥«¥Ë¿©¤ÙÊüÂê¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤«¤Ë¿©¤ÙÊüÂê¡¿Á°Âôµí¤È¥¢¥ï¥Ó¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¡Û
¡ãÎÁÍýÄ¹°ì²¡¤·Åßµ¨¸ÂÄê¡äÁ°Âôµí¤¹¤¾ÆÆé¡õòº¾øäÆ¾ø¤·ÉÕ²ñÀÊ
½ÉÇñ¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
µµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë °ì´Ø ½ÉÇñÍ½Ìó TEL¡§0191-29-2131
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µ¨Àá¤ä»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÎÁÍýÆâÍÆ¤ä´ï¤¬ÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë °ì´Ø¡Û¡¡
Ì¾Êö¡¦·ª¶ð»³¤òË¾¤àÅö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Ê¿Àô¤Ë¤Û¤É¶á¤¯¡¢Îò»Ë¤È¼«Á³¤ËÊú¤«¤ì¤¿²¹Àô½É¡£µÒ¼¼¤«¤é¤Ï¤Ê¤À¤é¤«¤Ê·ª¶ð»³¤Î»³ÍÆ¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÃæÂº»û¤ä¸·Èþ·Ì¡¢àÉÉ¡·Ì¤Ê¤ÉÉ÷¾ð¤¢¤ë·Ê´Ñ½ä¤ê¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤ª¿©»ö¤Ï³¤¡¦»³¡¦Î¤¤«¤éÆÏ¤¯´ä¼ê¤Î½Ü¤ÎÌ£³Ð¤ò¡¢ÃÏ¾ì»ºÉÊ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÉÊ¡¹¤Ç´®Ç½¡£½¨Êö¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¿¥±¥¤»À109.5mg¤ò´Þ¤àÊõÎµ²¹Àô¤ÎÅò¤ËÌþ¤µ¤ì¡¢ÈþÈ©¸ú²Ì¤ÈÊÝ¼¾¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¡Ö²¹¤Þ¤ê¤ÎÅò¡×¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kamenoi-hotels.com/ichinoseki/
½»½ê¡§¢©021-0101¡¡´ä¼ê¸©°ì´Ø»Ô¸·ÈþÄ®»úÊõÎµ147-5¡¡TEL¡§0191-29-2131
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§10»þ¡¡µÒ¼¼¿ô¡§55¼¼
¡Úµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¡Û
µµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬2022Ç¯4·î¤è¤ê±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¤«¤ó¤Ý¤Î½É¡×30»ÜÀß¤È¡¢Æ±·î±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ±üÆü¸÷Åò¸µ¡×¡¢2015Ç¯¤è¤ê±¿±Ä¤Î¡ÖÊÌÉÜµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¡×²þ¤á¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ÊÌÉÜ¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¹ç·×32»ÜÀß¤ÇÆ±Ç¯7·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2023Ç¯10·î¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤·¤¿4¥Û¥Æ¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢2024Ç¯4·î¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ÆáÃÒ¾¡±º¡×¡¢¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ÃÞÇÈ»³¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï39»ÜÀß¤Ë³ÈÂç¡£2024Ç¯12·î25Æü¡¢40ÅïÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë °¤ÁÉ ¥Ñー¥¯¥ê¥¾ー¥È¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£2025Ç¯12·î25Æü¤Ë¤Ï¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ÁðÄÅ¥ê¥¾ー¥È¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Çµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¤Ï41Åï¤Ë³ÈÂç¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kamenoi-hotels.com/
¡Ú¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡Û
¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢½ÉÇñÆÃ²½·¿¤ä¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÂÖ¤Î»ÜÀß¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
