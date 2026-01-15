¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¿·ÃÛÄÂÂß¡Ö·ÃÈæ¼÷¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»²ÈÖ´Û¡×¤¬½×¹©
¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ò°æ À¯Èþ)¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¿·ÃÛÄÂÂß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö·ÃÈæ¼÷¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»²ÈÖ´Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤Ë½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
·ÃÈæ¼÷¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»²ÈÖ´Û ³°´Ñ¼Ì¿¿
¢£·ÃÈæ¼÷±ØÅÌÊâ4Ê¬¡¢¿·ÃÛÄÂÂß¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤¬ÃÂÀ¸
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë½×¹©¤·¤¿¡Ö·ÃÈæ¼÷¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹°íÈÖ´Û¡×¡Ö·ÃÈæ¼÷¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ÆõÈÖ´Û¡×¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë·ÃÈæ¼÷¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¿·ÃÛ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£À®½Ï¤·¤¿³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤ËÀÅ¤±¤µ¤È°Â¤é¤®¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò½É¤¹½»¤Þ¤¤¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÃÈæ¼÷±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤ä°û¿©Å¹¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÍÑÅÓ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢³¹¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤³èµ¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÜÊª·ï¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë½ÂÃ«¶èÅì»°ÃúÌÜ¤Ï½»Âð¤¬Â¿¤¯¡¢Âå´±»³ÊýÌÌ¤«¤éÂ³¤¯ÎÐ¤¬³¹¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¤Ä¤¯¤ë°ì³Ñ¤Ç¤¹¡£
½ÂÃ«¤Ø¤ÏJR»³¼êÀþ¤ÇÄ¾ÄÌ2Ê¬¡¢¶äºÂ¤Ø¤ÏÅìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¤ÇÄ¾ÄÌ17Ê¬¡£ÅÔ¿´¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²º¤ä¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î¤Ê¤«¡¢Êë¤é¤·¤Î»þ´Ö¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
·ÃÈæ¼÷¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»²ÈÖ´Û ¸½ÃÏ°ÆÆâ¿Þ
¢£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢·ÃÈæ¼÷¤Ç¤Ï´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢1¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ä¤2¸Í¤Î¤ß¡¢¤«¤ÄÎÙ¸Í¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÈÎ©À¤Î¹â¤¤ÇÛÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿´²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë½»´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ö¼è¤ê¤Ï¡¢1LDK¤È1LDK+SIC¤¬³Æ9¸Í¤ÎÁ´18¸Í¤Ç¡¢¤É¤Î½»¸Í¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´Ä¶¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µï¼¼¤Ï¡¢¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Úー¥¹¤ò¶ËÎÏ¸º¤é¤·¡¢¼ýÇ¼¤äÈâÉÕ¤¤ÎÃª¤È¤·¤ÆÀ¸¤«¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤Ï¡¢3¸ý¥³¥ó¥í¤È¥¹¥é¥¤¥ÉÄ´Íý¥×¥ìー¥È¤òÈ÷¤¨¡¢Æü¡¹¤ÎÄ´Íý¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤à¹©É×¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢ºÎ¸÷¤ò°Õ¼±¤·¤¿Áë¤¬È÷¤¨¤é¤ì¡¢ÍÆÎÌ¤¢¤ë¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤ä¡¢°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¡¢Êë¤é¤·¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
µï¼¼
WIC
SIC
¡ÚÉÔ¿³¼Ô¿¯Æþ¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀßÈ÷¤òºÎÍÑ¡Û
¥È¥ê¥×¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
(1)¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î¥«¥á¥éÉÕ¤¥ªー¥È¥í¥Ã¥¯
(2)ËÉÈÈµ¡Ç½ÉÕ¤¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー(µï½»³¬¡¦¶¦ÍÑ³¬¤Î¤ßÄä»ß)
(3)¸¼´ØÈâ¤Î¥À¥Ö¥ë¥í¥Ã¥¯¡Ü¥Ç¥£¥ó¥×¥ë¥ー
²Ã¤¨¤Æ¡¢´ÛÆâËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¢24»þ´Ö·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤ØÄÌÊó²ÄÇ½¤Ê¼¼ÆâÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀßÈ÷¤ä¥µー¥Ó¥¹¡Û
¡ü Ä¹¼÷Ì¿¡¦¾ÊÅÅÎÏ¤ÎLED¾ÈÌÀ¤ò³Æµï¼¼¤ËÀßÃÖ
¡ü ÉÔºß»þ¤Ë¤â²ÙÊª¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ëÂðÇÛ¥í¥Ã¥«ー¤ò´°È÷
¡ü 24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤ò´°È÷
¡ü ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÃóÎØ¾ì¤ò´°È÷
¢£¹ñÆâ³°¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¤Ë°ú¤Â³¤ÃíÎÏ
·ÃÈæ¼÷¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»²ÈÖ´Û¤Ï¡¢ÍÑÃÏ¼èÆÀ¤«¤é´ë²è¡¦Àß·×¡¦±Ä¶È¤Þ¤Ç¤ò¼«¼Ò¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¡¢³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÏÅö¼Ò¤ÎÊÝÍ»ñ»º¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤Î¤â¤È¡¢°ÂÄêÅª¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£¸å¤â¡¢¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤ºÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¶õ´Ö¤ÎÄó¶¡¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤ÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·ÃÈæ¼÷¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»²ÈÖ´Û¡×³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡§·ÃÈæ¼÷¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»²ÈÖ´Û
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì»°ÃúÌÜ23ÈÖ2¹æ
¸òÄÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JR»³¼êÀþ¡¦ºëµþÀþ¡¦¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¡Ö·ÃÈæ¼÷¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ4Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµÞÅì²£Àþ¡ÖÂå´±»³¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ9Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JR»³¼êÀþ¡¦ºëµþÀþ¡¦¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¡¦À®ÅÄ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµÞÅì²£Àþ¡¦ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¿Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡¦È¾Â¢ÌçÀþ¡¦ÉûÅÔ¿´Àþ¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¡Ö½ÂÃ«¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ16Ê¬
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ¡¡¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤ÃÏ¾å10³¬·ú
ÍÑÅÓ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¶¦Æ±½»Âð18¸Í¡Ü1Å¹ÊÞ
´Ö¼è¤ê¡¡¡¡¡¡¡§1LDK(37.16Ê¿ÊÆ)¡¦1LDK+SIC(45.97Ê¿ÊÆ)
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡¡¡¡§165.75Ê¿ÊÆ
±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡¡¡¡§1,001.20Ê¿ÊÆ
½×¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î15Æü
Àß·×¡¦´ÆÍý¡¡¡§¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò °ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê
»Ü¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¾¾²¼»º¶È
±Ä¶È¡¦´ÉÍý¡¡¡§¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
·ÃÈæ¼÷¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»²ÈÖ´Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://ebisu-3.r-b-m.co.jp/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼ò°æ À¯Èþ
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî°ìÃúÌÜ27ÈÖ7¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1990Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÅÔ»Ô³«È¯¡¦Àß·×»ö¶È¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë»ö¶È¡¢ÄÂÂß½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý»ö¶È¡¢³¤³°ÉÔÆ°»º»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1²¯±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.r-b-m.co.jp/