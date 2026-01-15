Docquity¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¶È³¦¸þ¤±AI¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¶îÆ°·¿HCP¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖEngage¡ÊTM¡Ë¡×¤òÈ¯É½
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢2026Ç¯1·î15Æü /PRNewswire/ -- ¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¢¤ëDocquity¤ÏËÜÆü¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤¬°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡ÊHCP¡Ë¤È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢ºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢AI¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¶îÆ°·¿¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖDocquity Engage™¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Docquity¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë»²²Ã¤¹¤ë50Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÇ§¾ÚºÑ¤ß°å»Õ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¼ÂÀ¤³¦¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢Docquity Engage™¤ÏÀ½Ìô´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Áー¥à¤ª¤è¤Ó±Ä¶È¥Áー¥à¤ËÂÐ¤·¡¢HCP¤Î¹ÔÆ°¤äÓÏ¹¥¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²Ä»ë¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ë³Æ¼ï¿ä¾©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤«¤ÄÂ¬Äê²ÄÇ½¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Docquity¤ÎHead of Life Sciences Insights¤Ç¤¢¤ë Michael Clarin ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸½ºß¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¾Êý¤ÇHCP¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÂ¿¿ô°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î³èÆ°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¶¦´¶¤òÆÀ¤ÆÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Engage¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹µ¬À©¤Ë½àµò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢HCP¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¸ÜµÒ´Ø·¸´ÉÍý¡ÊCRM¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅý¹ç¤¹¤ë¼«Æ°²½¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£³èÆ°ÎÌ¡¢ÉÑÅÙ¡¢³èÆ°¥Ùー¥¹¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î»ØÉ¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ÎHCP¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÇØ·Ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Åª³Î¤Ç¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëROI¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡×
Docquity Engage™¤Ï´û¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¹ñÀÒ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¼Â±¿ÍÑ´Ä¶¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Docquity¤ÎCo-Founder and Chief of Growth¤Ç¤¢¤ë Amit Vithal ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖEngage¤Î¥íー¥ó¥Á¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬Æü¡¹¤Î¿ÇÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤ê½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃÎ¼±¤ä¥ê¥½ー¥¹¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Docquity¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¹¡£½é´üÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢HCPÀÜÅÀ¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥¹¥È¤òºÇÂç80¡óºï¸º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê²þÎÉ¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸þ¤±CRM¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¸þ¤±¤Î¥¢¥À¥×¥¿ーÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Docquity Engage™¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Docquity Engage™¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤¬°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡ÊHCP¡Ë¤È¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë½àµò¤·¤¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¿·¤¿¤ÊÉ¸½à¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢AI¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¶îÆ°·¿¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£Docquity¤Î¼çÍ×HCP¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¼ÂÀ¤³¦¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Engage™¤Ï³èÆ°¥Ùー¥¹¤Î»ØÉ¸¤òÄ¶¤¨¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤ª¤è¤Ó½èÊý°Õ¸þ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë²£ÃÇ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸ú²Ì¤ò¤è¤ê¼«Æ°Åª¤«¤ÄÌÀ³Î¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï4¤Ä¤Î¼çÍ×¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Engage™ Compass¡§µ¡³£³Ø½¬¤È¥ëー¥ë¥Ùー¥¹¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤ÆÅý¹çÅª¤Ê360ÅÙHCP¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢AI»Ù±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ëÆ°Åª¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó
¡¦Engage™ Signal¡§¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³èÆ°¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÉÀ×¤·¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÅþÃ£¤ÈÀÜ¿¨ÉÑÅÙ¤òÄêÎÌ²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢HCP¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹ÔÆ°¥Ùー¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¿ä¾©¤òÀ¸À®¤¹¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥³¥Þ¥ó¥É¥»¥ó¥¿ー
¡¦Engage™ Dialog¡§³Æ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÅ¬¤ÊHCP¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆÃÄê¤·¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë½àµò¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ó¥°¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢±Ä¶È¥Áー¥à¸þ¤±¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¼Â¹Ô¥Äー¥ë
¡¦Engage™ Impact¡Ê¸½ºß¥Ùー¥¿ÈÇ¡Ë¡§¹ÔÆ°ÊÑÍÆ»ØÉ¸¤ª¤è¤Ó°Õ¿Þ¥Ùー¥¹¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤ò´Þ¤àÂ¬Äê²ÄÇ½¤ÊÀ®²Ì¤È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È³èÆ°¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢¤è¤ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥È¥ê¥Ó¥åー¥·¥ç¥ó¥â¥¸¥åー¥ë
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com