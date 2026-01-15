ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤ÎÆü¾ï¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡ª¥¸¥ã¥í¥Ã¥¯¡¢SNS¸þ¤±¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥í¥Ã¥¯¥í¥´
1. ´ë²èÇØ·Ê¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³µÍ×
ÁÏ¶È1963Ç¯¡¢60Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢ÆÈ¼«À¤Î¶¯¤¤À½ÉÊ³«È¯¤äºÇÀèÃ¼¤Î³¤³°À½ÉÊ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÊªÎ®¶È³¦¤ÎÉ÷±À»ù¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ·ÊÞ´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦7¤«¹ñ¤Î¼Ò°÷¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙÇÛ¿®¤¹¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊªÎ®ÁÒ¸ËÆâ¤Ë¤¢¤ëÅö¼Ò¥·¥çー¥ëー¥à¤òÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÒ¸Ë¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢Åö¼Ò¤Î¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤È¼Ò°÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÖÆü¾ïÉ÷·ÊÉ÷¡×¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊªÎ®¤È¤¤¤¦»Å»ö¤äÁÒ¸Ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢Instagram¡¢Facebook¡¢YouTube¤Î3¤Ä¤ÎSNS¤Ç¤¹¡£
2. ÇÛ¿®¾ðÊó¤È»ëÄ°ÊýË¡
¸½ºß2ËÜ¤ò¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡£°Ê¹ß¤ÏÉÔÄê´ü¤Ç¹¹¿·¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë ¡§ #1 ÁÒ¸ËÇúÁö
Instagram¡§ https://www.instagram.com/jaroc_logistics/reel/DTeXJ-cglA4/
Facebook ¡§ https://www.facebook.com/share/r/17fkMgHTxC/
YouTube¡¡¡§ https://youtube.com/shorts/oEnCatgXa5k?si=8_FfKtPXpTka0IJf
¥¿¥¤¥È¥ë ¡§ #2 Íê¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ë¥É¥¥Ã
Instagram¡§ https://www.instagram.com/jaroc_logistics/reel/DTeapp3CLnm/
Facebook ¡§ https://www.facebook.com/share/r/1C3hhK4okb/
YouTube¡¡¡§ https://youtube.com/shorts/RF2Mz-s7JTg?si=FU_rzDStHsFvTLhT
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥í¥Ã¥¯
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÆÆ£ ÎÏ´Ý
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©164-0011¡¡ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæ±û2-59-18
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1963Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¡¦³Æ¼ï¹©¶ÈÍÑÊÝ´ÉÃª¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤È¿øÉÕ¹©»ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦³Æ¼ïÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥àµ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢»Ü¹©¤È¿øÉÕ¹©»ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦ÊªÎ®ÈÂÁ÷²ÙÌòµ¡´ïµÚ¤Ó¼«Æ°¾ÊÎÏ²½ÀºÌ©µ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤È¿øÉÕ¹©»ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦·úÃÛÊª¤ÎÀß·×¡¢»Ü¹©¡¢´ÆÍý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦¹Ý¹½Â¤Êª¹©»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦Å¹ÊÞ¡¢Ê£¹ç»ÜÀßÆâ¤ÎÅ¹ÊÞÍÑ¥é¥Ã¥¯¡¢¥«ー¥È¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤È¿øÉÕ¹©»ö
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 3,400Ëü±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.jaroc.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥í¥Ã¥¯
Ã´ÅöÉô½ð¡§ ±Ä¶ÈÀïÎ¬Éô
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 03-3367-3810
E-mail¡¡¡§ inside@jaroc.com