½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¸ø¼°Àï¡¢ÌóÈ¾À¤µª¤Ö¤êÂæÏÑ³«ºÅ¡¡ÆüËÜ¥Ä¥¢ー¸øÇ§¡Ö2026Ç¯ÂæÏÑ¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡×3·î³«ºÅ·èÄê¡¡¾Þ¶âÁí³Û¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î200ËüÊÆ¥É¥ë
LPGA of Taiwan ¡ÊTLPGA¡Ë¤ª¤è¤ÓJapan Ladies Professional Golfers' Association¤Ï¡¢ËÜÇ¯¤ÎJLPGA¸ø¼°¶¥µ»¤È¤·¤Æ¡Ö2026Ç¯ÂæÏÑ¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡¦¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê2026 Taiwan Foxconn Ladies Golf Tournament¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÇºÇ¤â¹â³Û¤Ê½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢ー¤òÌóÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤ËÂæÏÑ¤Ø¾·Ã×¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë¾Þ¶âÁí³Û200ËüÊÆ¥É¥ë¤ò·ü¤±¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£²áµî2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥³¥óTLPGA¥×¥ìー¥äー¥ºÁª¼ê¸¢¡ÊFoxconn TLPGA Players Championship¡Ë¡×¤«¤é¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤ì¤¿ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë·Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¤³¦ºÇÂç¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤êÀè¿ÊÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤â¤¢¤ëHon Hai Technology Group¡ÊFoxconn¡Ë¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÂç¼ê¤Ç¤¢¤ëSoftBank Corp.¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÆÃÊÌ¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Þ¤¹¡£
**Èõ¸ýµ×»Ò**¡¢**µÜÎ¤Íõ**¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ìÎ®¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤òÇÚ½Ð¤¹¤ëJLPGA¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤¬¸Ø¤ë¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë**涂 °¤¶ÌAi-yu Tu**¡Êhttps://www.lpga.or.jp/en/members/info/1000185¡ËÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ¤âµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤òÃÛ¤¤¤¿ÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¡£涂Áª¼ê¤ÏJLPGA¥Ä¥¢ー¤ÇÄÌ»»71¾¡¤òµó¤²¤ë°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¾Þ¶â½÷²¦¤Ë7ÅÙµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»110¾¡°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜ¥´¥ë¥ÕÅÂÆ²¡ÊJapanese Golf Hall of Fame¡ËÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£涂Áª¼ê¤Ï¡¢2026Ç¯ÂæÏÑ¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡¦¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê2026 Taiwan Foxconn Ladies Golf Tournament¡Ë¤ÎÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TLPGA²ñÄ¹¤ÎHuang Pi-hsun»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖJLPGA¥Ä¥¢ー¤Ë¤ª¤±¤ëTuÁª¼ê¤Îµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Foxconn¤Î»Ù±ç¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ´¤Î¥Ä¥¢ー¤¬48Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂæÏÑ¤ØÌá¤ê¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ëÉñÂæ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
JLPGAÉû²ñÄ¹¤ÎTakako Matsuo»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¡¢TLPGA¤ÈFoxconn¤¬ËÜÂç²ñ¤òÀ®¸ùÎ¢¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¥µ»¿å½à¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ3·î¤ËÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÂæÏÑ¤Ø·Þ¤¨¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¶¥µ»¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¾Þ¶âÁí³Û¤Ï2026Ç¯¤ÎJLPGA¥Ä¥¢ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ2ÈÖÌÜ¤Î¹â³Û¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯¤ÎÂç²ñÁÏÀß°ÊÍèFoxconn¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¤ëËÜ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¥×¥ìー¥äー¥ºÁª¼ê¸¢¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ËÜÂç²ñ¡Êhttps://www.honhai.com/en-us/press-center/press-releases/latest-news/1507¡Ë¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¹â³Û¤Ê¾Þ¶â¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¹â¿å½à¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢Â¾¤ÎÂç²ñ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯ÂæÏÑ¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡¦¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê2026 Taiwan Foxconn Ladies Golf Tournament¡Ë¤Ï¡¢3·î12Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¡¦Åí±à»Ô¤ÎÅìÊý¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¸ø¼°https://www.facebook.com/FoxconnTLPGA¤ª¤è¤ÓFoxconn¸ø¼° https://www.instagram.com/foxconn.tw/¤Ë¤Æ¡¢»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤äÂç²ñ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TLPGA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïhttps://www.tlpga.org.tw/en/index.phpFoxconn¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïhttps://www.honhai.com/en-us