¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤ÎÆ°ÊªÊµ¤òÂÏÈî²½¤·¤ÆÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤ØÍ¸ú³èÍÑ¡¡¶áÂçÇÀ³ØÉôÀ¸¤¬¤½¤ÎÂÏÈî¤ò³èÍÑ¤·¤ÆºÏÇÝ¤·¤¿¥¤¥Á¥´¤ò½é¼ý³Ï
¶áµ¦Âç³ØÇÀ³ØÉô¡ÊÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¡Ë¤È¤Î»º³ØÏ¢·È³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Î¥Ñー¥¯Æâ¤ÇÆ°ÊªÊµ¤«¤éºî¤Ã¤¿ÂÏÈî¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¶áÂçICT¥¤¥Á¥´¡×¤ÎºÏÇÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë½é¼ý³Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡ü¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤¬¥Ñー¥¯Æâ¤ÇÁð¿©Æ°Êª¤ÎÊµ¤òÂÏÈî²½¡ü¶áµ¦Âç³ØÇÀ³ØÉôÀ¸¤¬¤½¤ÎÂÏÈî¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤é¶áÂçÇÀË¡¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¡Ö¶áÂçICT¥¤¥Á¥´¡×¤ò½é¼ý³Ï¡üÇÀ³ØÉôÀ¸¤ÏSDGs¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÇÀ¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡Ö¼Â³Ø¡×¤Ç³Ø¤Ö¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û¶áµ¦Âç³ØÇÀ³ØÉô¤Ç¤Ï¡¢ÆàÎÉ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ÎICTÀßÃÖ²¹¼¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÀ³ØÉôÇÀ¶ÈÀ¸»º²Ê³Ø²Ê¡¡¿¢Êª´¶À÷À©¸æ¹©³Ø¸¦µæ¼¼¶µ¼ø¡Ê¥¢¥°¥êµ»½Ñ³×¿·¸¦µæ½ê·óÌ³¡ËÌî¡¹Â¼¾ÈÍº¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢ÇÀ¶È¤Î¼«Æ°²½¤È¾ÊÎÏ²½¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤é¶áÂçÇÀË¡¡ÊICTÇÀË¡¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆÇÀºîÊª¤ÎºÏÇÝ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÇÀ¶ÈÌ¤·Ð¸³¤ÎÇÀ³ØÉô3Ç¯À¸16¿Í¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¶áÂçICT¥¤¥Á¥´¡ÊÉÊ¼ï¡§¤È¤Á¤ª¤È¤á¡¢¹È¤Û¤Ã¤Ú¡Ë¤ÎÄê¿¢¤«¤é¼ý³Ï¤Þ¤Ç¤ÎºÏÇÝ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë9·î¤«¤é¤Ï¡¢ÆàÎÉ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ÎICTÀßÃÖ²¹¼¼¤Ç¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Î¥Ñー¥¯Æâ¤ÇÁð¿©Æ°Êª¡Ê¥¾¥¦¤Ê¤É¡Ë¤ÎÊµ¤«¤éºî¤Ã¤¿ÂÏÈî¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶áÂçICT¥¤¥Á¥´¤ÎºÏÇÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬½é¼ý³Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ý³Ï¤·¤¿¥¤¥Á¥´¤Ï¡¢»î¿©¤òÄÌ¤·¤Æ¿©Ì£¤ä¿©´¶¤Ê¤É¤Î´±Ç½»î¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢ÉåÍÕÅÚ¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¥¤¥Á¥´¤È¤Î°ã¤¤¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£ÇÀ³ØÉôÀ¸¤Ï¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ°ÊªÊµ¤¬ÇÀ¶È¸½¾ì¤ÇÍ¸ú³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢SDGs¤Î´ÑÅÀ¤«¤é»ýÂ³Åª¤ÊÇÀ¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â³Ø¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Æ°ÊªÊµ¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¶áÂçICT¥¤¥Á¥´¤È¤½¤Î²Ã¹©ÉÊ¤ò¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Î¥Ñー¥¯Æâ¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û¼Â»ÜÆü¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë13¡§00～15¡§00¼Â»Ü¾ì½ê¡¡¡§¶áµ¦Âç³Ø¡¡ÆàÎÉ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÇÀ³ØÉô¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»ÔÃæÄ®3327-204¡¢¶áÅ´ÆàÎÉÀþ¡ÖÉÙÍº±Ø¡×¤«¤é¥Ð¥¹Ìó10Ê¬¡ËºîÊªÌ¾¡¡¡¡¡§¶áÂçICT¥¤¥Á¥´¡ÊÉÊ¼ï¡§¤È¤Á¤ª¤È¤á¡¢¹È¤Û¤Ã¤Ú¡Ë»²²Ã¼Ô¡¡¡¡¡§¶áµ¦Âç³ØÇÀ³ØÉôÇÀ¶ÈÀ¸»º²Ê³Ø²Ê¿¢Êª´¶À÷À©¸æ¹©³Ø¸¦µæ¼¼¡¡³ØÀ¸16Ì¾¥×¥í¥°¥é¥à¡§¥¤¥Á¥´¤Î¼ý³Ï¡¢ÅüÅÙ¤ÎÂ¬Äê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Á¥´¤Î¥Ñ¥Ã¥¯µÍ¤á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Á¥´¤Î»î¿©¡ÊÆ°ÊªÊµ¤ÈÉåÍÕÅÚ¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¥¤¥Á¥´¤Î¿©Ì£¤ä¿©´¶¤ÎÈæ³Ó¡Ë¡Ú¤Ê¤é¶áÂçÇÀË¡¡ÊICTÇÀË¡¡Ë¡ÛÇÀ¶È¤Ï¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤ä´ª¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢½êÆÀ³ÎÊÝ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬ÌäÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤é¶áÂçÇÀË¡¡ÊICTÇÀË¡¡Ë¡×¤ÏÇÀºîÊª¤ÎºÏÇÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê²¹ÅÙÄ´À°¤Ê¤É¤Î´ÉÍýµ¡Ç½¤ËICT¡Ê¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¡Ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀºî¶È¤Î¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÇÀ¶È½é¿´¼Ô¤Ç¤âÍÆ°×¤ËºÏÇÝ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ICTÇÀË¡¤Ç¤Ï¡¢ÅÚ¾í¥»¥ó¥µー¤ÈÆü¾È¥»¥ó¥µー¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿ÁõÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºîÊª¤Ë¿åÊ¬¤È±ÕÈî¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ÏÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç±ó³ÖÃÏ¤«¤é¤Ç¤â¥Çー¥¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¦¥¹Â¦Áë¤Î¼«Æ°´¬¾å¤²µ¡¤¬²¹ÅÙ¥»¥ó¥µー¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Î²¹ÅÙ¤ò¤Û¤Ü°ìÄê¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë³«ÊÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´°Á´¼«Æ°²½ÈîÇÝ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÀºî¶È¤Î»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿å¤ä±ÕÈî¤ÎÄã¸º¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¼ý³ÏÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ÈÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê²½¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¿À®29Ç¯ÅÙ¡Ê2017Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤é¡¢¶áµ¦Âç³ØÇÀ³ØÉôÇÀ¶ÈÀ¸»º²Ê³Ø²Ê¶µ¼ø¡Ê¥¢¥°¥êµ»½Ñ³×¿·¸¦µæ½ê·óÌ³¡ËÌî¡¹Â¼¾ÈÍº¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÆàÎÉ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ëICTÀßÃÖ²¹¼¼¤Ç¡¢ÇÀ³ØÉôÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Ê¤é¶áÂçÇÀË¡¡ÊICTÇÀË¡¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡Ö¶áÂçICT¥á¥í¥ó¡×¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂ3Ç¯¡Ê2021Ç¯¡Ë9·î¤«¤é¤Ï¡Ö¶áÂçICT¥¤¥Á¥´¡×¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë5·î¤«¤é¤Ï¡Ö¶áÂçICT¥¹¥¤¥«¡×¤ÎºÏÇÝ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎºÏÇÝ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢¼¡¤Î¿·¤¿¤ÊÇÀ³ØÉôÀ¸¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡Û¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢Ë¤«¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¤¤¤Î¤Á¤¬Â©¤Å¤¯µª°ËÈ¾Åç¡¦ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¤¤¤Î¤Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÎ¦¡¦³¤¡¦¶õ¤ÎÆ°Êª¤¿¤ÁÌó120¼ï¡¦1,600Æ¬¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Ìä¤¤Â³¤±¤ë¡£¤¤¤Î¤Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¾ì½ê¡£¡×-¤³¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¿´¤¬Æ°¤¯ÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢°¦¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¦²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦"¤¤¤Î¤Á¤ÎÈþ¤·¤µ"¤Ë½Ð²ñ¤¦"¤È¤"¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ã¤¤ä´¶Æ°¤ÎÀè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëµ¤¤Å¤¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢¡Ö¤À¤ì¤â¤¬¥¥é¥Ü¥·¤ÊÀ¤³¦¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£½êºßÃÏ¡¡¡§ÏÂ²Î»³¸©À¾Ì¶Ï¬·´ÇòÉÍÄ®·øÅÄ2399ÈÖÃÏÌÌÀÑ¡¡¡¡¡§80ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë³«±à¡¡¡¡¡§¾¼ÏÂ53Ç¯¡Ê1978Ç¯¡Ë4·î22Æü±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ïー¥ºURL¡¡¡¡ ¡§https://www.aws-s.com/company/¡Ú¶áµ¦Âç³Ø¤È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡ÛÊ¿À®29Ç¯¡Ê2017Ç¯¡Ë3·î¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Î´°Á´ÍÜ¿£¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¶áµ¦Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë¤È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ïー¥º¡ÊÂçºåÉÜ¾¾¸¶»Ô¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Å¸¼¨¡¦´õ¾¯Æ°Êª¤ÎÈË¿£¤Î¤¿¤á¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»º³ØÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ÛÇÀ³ØÉô¡¡ÇÀ¶ÈÀ¸»º²Ê³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡Ìî¡¹Â¼¾ÈÍº¡Ê¥Î¥Î¥à¥é¥Æ¥ë¥ª¡Ëhttps://www.kindai.ac.jp/meikan/162-nonomura-teruo.htmlÇÀ³ØÉôhttps://www.kindai.ac.jp/agriculture/