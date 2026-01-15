¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÎÎÃÏÁèÃ¥ÀïSLG¡Ö»°¹ñ¥ì¥¬¥ê¥¢¡×¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤òApp Store¡¿Google Play¤Ë¤Æ³«»Ï¡ª»öÁ°ÅÐÏ¿µÇ°¡õ¹ë²ÚÊó½·¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ
ANTIC TECNOLOGY LIMITED¤Ï¡¢ËÜÆü1·î15Æü(ÌÚ)15:00¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÎÎÃÏÁèÃ¥ÀïSLG¡Ö»°¹ñ¥ì¥¬¥ê¥¢¡×¤òApp Store¡¿Google Play¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿»öÁ°ÅÐÏ¿³«»Ï¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ë²ÚÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤ë»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢1·î29Æü(ÌÚ)15:00¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡Ú»öÁ°ÅÐÏ¿¡Û
App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6754702393
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.combo.regaliam
¸ø¼°X(µìTwitter)
https://x.com/sangokuregalia
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://sangokuregalia.15combo.com/
¡Ú¸ø¼°Discord¡Û
https://discord.gg/5dV4Ybv4H7
¢§¡Ø»°¹ñ¥ì¥¬¥ê¥¢¡Ù¤È¤Ï
ËÜºî¤Ï»°¹ñ»Ö¤òÉñÂæ¤ËÏ¤ÉÛ¡¢ÁâÁà¡¢´Ø±©¤Ê¤ÉÌ¾Î©¤¿¤ëÉð¾¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÎÎÃÏÁèÃ¥ÀïSLG¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹Âç¤Ê¥Þ¥Ã¥×¤Ç·³ÃÄvs·³ÃÄ¤ÎÎÎÃÏÁè¤¤¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Ð¥È¥ë¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¤Ê°éÀ®¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âËÉÙ¤Ç¡¢¤ä¤ê¹þ¤ßÍ×ÁÇ¤âÂô»³¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¡»öÁ°ÅÐÏ¿³«»ÏµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ªAmazon¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¡Ö»°¹ñ¥ì¥¬¥ê¥¢¡×App StoreÈÇ¡¿Google PlayÈÇ¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë»öÁ°ÅÐÏ¿´°Î»¤Î²èÌÌ¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¡Ö10,000±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ëW¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
1. @sangokuregalia¤ò¥Õ¥©¥íー
2. ÂÐ¾Ý¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
3. »öÁ°ÅÐÏ¿¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È³ÆÅê¹Æ¤ÎÎß·×¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤ÆW¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¡ª
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2026/1/16～2026/1/28 23:59
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÊó½·ÆâÍÆ¡Û
ËèÆüÃêÁª ¡§500±ßÊ¬¡ß5Ì¾ÍÍ¡¢1,000±ßÊ¬¡ß2Ì¾ÍÍ
W¥Á¥ã¥ó¥¹¡§2,000±ßÊ¬¡ß3Ì¾ÍÍ¡¢5,000±ßÊ¬¡ß2Ì¾ÍÍ¡¢10,000±ßÊ¬¡ß1Ì¾ÍÍ
¢¨W¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¥ê¥êー¥¹¸å¤ÎÃêÁª¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¹ë²ÚÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤ë»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¡ª
»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¸å¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥²ー¥àÆâ¹ë²ÚÊó½·¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅÃæ¡ªºÇÂç35Ï¢¥¬¥Á¥ã¡õÉð¾¡ÖÏ¤ÉÛ¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª
»öÁ°ÅÐÏ¿Êó½·
¡Ú»öÁ°ÅÐÏ¿Êó½·¡Û
1Ëü¿ÍÃ£À®¡§Ï¤ÉÛ¡¦¾º²¡ß5
2Ëü¿ÍÃ£À®¡§Ï¤ÉÛ¡¦¾º²¡ß10¡¢¾·½¸Îá¡ß5
3Ëü¿ÍÃ£À®¡§Ï¤ÉÛ¡¦¾º²¡ß15¡¢¾·½¸Îá¡ß10
4Ëü¿ÍÃ£À®¡§Ï¤ÉÛ¡¦¾º²¡ß20¡¢¾·½¸Îá¡ß20
5Ëü¿ÍÃ£À®¡§Ï¤ÉÛ¡¦¾º²¡ß50¡¢¸µÊõ¡ß2,000
¢¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¹¶¾ëÀï¡ª
¿ôÂ¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÈÎÎÅÚ¤òÁè¤¦¹¶¾ëÀï¤Ç¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¤µ¤é¤Ë¡Ö·³ÃÄvs·³ÃÄ¡×¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹¶¾ëÀï¤òÂÎ¸³¤·¡¢ºÇ¶¯·³ÃÄ¤òÌÜ»Ø¤»¡ª
¥²ー¥àÆÃÄ§1
¢¡»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É°éÀ®¡ª
Éð¾¤ò¿Ê²½¡¦ÆÍÇË¡¦À±¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢¶¯²½¤»¤è¡ª
¤µ¤é¤ËÉð´ï¤ä¾èÊª¤Ê¤É¿ôÂ¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¡ª¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É°éÀ®¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤òÂÎ¸³¤»¤è¡ª
¥²ー¥àÆÃÄ§2
¢¡¹Âç¤ÊÀ¤³¦¤Ë¹¤¬¤ë¿ôÂ¿¤Î¾ë¤òÃ¥´Ô¤»¤è¡ª
¥Þ¥Ã¥×¤Ë¹¤¬¤ë¿ô¡¹¤Î¾ë¤òÃ¥´Ô¤·¡¢¸Ê¤ÎÎÎÅÚ¤ò³ÈÂç¤·¤è¤¦¡ª
¥½¥í¥×¥ì¥¤¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë»°¹ñ¤ÎÀ¤³¦¤ò´®Ç½¤»¤è¡ª
¥²ー¥àÆÃÄ§3
¢¡ÉôÂâ¤òÇÉ¸¯¤·´ÊÃ±¹¶¾ëÀï¡ª
ÉôÂâ¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¼«Æ°¤Ç¤Î¹¶¾ëÀï¤â²ÄÇ½¡ª
ÇÉ¸¯Ãæ¤ËÁÇºà½¸¤á¤ä¶¥µ»¾ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¥×¥ì¥¤¤âOK¡ª
¥²ー¥àÆÃÄ§4
¢¡¸åµÜ¤ÇÈþ½÷¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤è¤¦¡ª
»°¹ñ¥ì¥¬¥ê¥¢¤òºÌ¤ëÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¡ª
¸åµÜ¤ÎÈþ½÷¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¹¥´¶ÅÙ¤ò¤¢¤²¤ì¤ÐÆÃÄê¤ÎÉð¾¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¥¢¥Ã¥×¡ª
¥²ー¥àÆÃÄ§5
¢£¡Ö»°¹ñ¥ì¥¬¥ê¥¢¡×³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û»°¹ñ¥ì¥¬¥ê¥¢
¡Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡Û¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÎÎÃÏÁèÃ¥ÀïSLG
¡Ú¸ø¼°X¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û https://x.com/sangokuregalia
¡Ú²Á³Ê¡Û´ðËÜÌµÎÁ(¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÊý¼°)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ANTIC TECNOLOGY LIMITED
ÂåÉ½¼Ô¡§LI XUEMEI
½êºßÃÏ¡§ROOM 605,6/F,FA YUEN COMMERCIAL BUILDING,75-77 FA YUEN STREET,MONGKOK,KOWLOON,HONGKONG