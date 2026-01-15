Ë¤«¤ÊÎ¤»³¤È¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥Õ¤òÄó°ÆÆóÃÏ°èÀ¸³è¤Î³èÆ°µòÅÀ¡ÖTUMUGI BASE¡Ê¥Ä¥à¥®¥Ð¡Ë¡×¤ÎÂÚºß¥â¥Ë¥¿ー¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹～1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¼õÉÕ¤ò³«»Ï～
ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢±èÀþÃÏ°è¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ÈÅÔ»Ô¡¦¹Ù³°¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶á¹Ù·¿ÆóÃÏ°èÀ¸³è¤Î³èÆ°µòÅÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖTUMUGI BASE¡Ê¥Ä¥à¥®¥Ð¡Ë¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò2026Ç¯5·î～2026Ç¯11·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢Á°´ü¡¦¸å´ü¤Î2²ó¼Â»Ü¤·¡¢ËÜÆü14»þ¤«¤é¡¢Á°´ü¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÚºß¥â¥Ë¥¿ー¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢Êë¤é¤·Êý¤äÆ¯¤Êý¤ÎÁªÂò²ÄÇ½À¤Î¹¤¬¤ê¤ä¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆóÃÏ°èÀ¸³è¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥Õ¡Ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê½»¶õ´Ö¤Î¡È¤æ¤È¤ê¡É¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ù³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤êÃÏ°è¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTUMUGI BASE¡Ê¥Ä¥à¥®¥Ð¡Ë¡×¤Ï¡¢ºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø¤«¤éÅÅ¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¤È¤¤¤¦¡¢¸òÄÌ»êÊØ¤ÇË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤òÈ÷¤¨¤¿ÂçºåÉÜËÇ½·´ËÇ½Ä®¡ÊÇ½ÀªÅÅÅ´Ì¯¸«¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡Ë¤Ç¡¢¼ç¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ëµï½»¤¹¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊë¤é¤·¡É¤ò¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¤ë³èÆ°µòÅÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£µòÅÀÆâ¤Ë¤Ï¡¢DIY¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÍ×ÁÇ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À»ÜÀß¤ä¾å¼Á¤Ê¤¯¤Ä¤í¤®¶õ´Ö¤òÄÉµá¤·¤¿»ÜÀß¤Ê¤É¤Î·×3Åï¤ÎÂÚºß»ÜÀß¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤äDIY¡¦ÇÀºî¶ÈÅù¤ÎÂÎ¸³¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÀ¤Âå¤«¤é¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÄ¹´ü·Ð±Ä¹½ÁÛ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö°ìÊâÀè¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿´ë¶È¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Äó¶¡²ÁÃÍ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¼¡¡¹¤È¿·¤·¤¤¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î´î¤Ó¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñÆóÃÏ°èµï½»ÅùÂ¥¿Ê´±Ì±Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ë²ÃÌÁ¤·¡¢ÆóÃÏ°èµï½»Åù¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤Èµ¡±¿¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÈËÇ½Ä®¡¢¥¨¥¤¥Á¡¦¥Äー¡¦¥ªー ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ÊH2O¡Ë¤Î3¼Ô¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢ÆóÃÏ°èÀ¸³è¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆóÃÏ°èÀ¸³è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤Î²ÝÂê¤äÃÏ°è¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤äÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¡¢Ç½ÀªÅÅÅ´Ì¯¸«¸ý±Ø¼þÊÕ¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¡¢ÅÔ»Ô¡¦¹Ù³°¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¤ÎÆóÃÏ°èÀ¸³è¤Î¿ä¿Ê¡¢±èÀþ²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖTUMUGI BASE¡Ê¥Ä¥à¥®¥Ð¡Ë¡×»ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ¡§
ÂçºåÉÜËÇ½·´ËÇ½Ä®µÈÀî50
¡ÊÇ½ÀªÅÅÅ´Ì¯¸«¸ý±ØÅÌÊâ10Ê¬¡Ë
ÂÚºß»ÜÀß¡§
ÌÚÂ¤´ÝÂÀÁÈ¤ß¹©Ë¡Ê¿²°·ú2Åï¡ÊÌó12Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡Ë
ÌÚÂ¤ºßÍè¹©Ë¡Ê¿²°·ú1Åï¡ÊÌó19Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡Ë
ÀßÈ÷¡§
¡ÊÂÚºß»ÜÀß¡ËACÅÅ¸»¡¢¥¨¥¢¥³¥ó
¡Ê¶¦ÍÑÅï¡Ë¥È¥¤¥ì¡¢¥·¥ã¥ïー¡¢Àö¤¤¾ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¡¢¼õÉÕ
ÂÚºß¥â¥Ë¥¿ーÊç½¸³µÍ×¡ãÁ°´ü¡ä
1¡¥Êç½¸³µÍ×
¢¢¼Â»ÜÆâÍÆ¡§ÂÚºß»ÜÀß¡Ê3¼ï¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1²ó°Ê¾åÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹Ù³°¤Ç¤Î¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊë¤é¤·¡É¤ò¼ÂÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¢¤´¶¨ÎÏ°ÍÍê»ö¹à¡§´ü´ÖÃæ¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤ä»ÈÍÑ´¶Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ø¤Î¤´²óÅú¤Ê¤É
¢¢Êç½¸´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¢ÂÚºß´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î15Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯8·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨1ÁÈ¤Ë¤Ä¤¡¢ºÇÂç¤Ç25Æü´Ö¤ÎÂÚºß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´ÍøÍÑÆü¤ÏÊç½¸´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ë·èÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÚºß´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¢¥â¥Ë¥¿ーÎÁ¶â¡§1ÁÈ 30,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÊÌÅÓ¡¢¸òÄÌÈñ¡¢ÂÚºßÃæ¤Î¿©Èñ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
2¡¥±þÊç¾ò·ï
¢¢Êç½¸Äê°÷¡§9ÁÈ¡Ê±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÁª¹Í¡Ë
¢¢Êç½¸ÂÐ¾Ý¡§
¡¦ÂåÉ½¼Ô¤¬20ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ÆóÃÏ°èÀ¸³è¤ä¹Ù³°¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
3¡¥±þÊçÊýË¡
°Ê²¼¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ênote¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÂÚºß¥â¥Ë¥¿ー¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Áª¹Í¤Î¤¦¤¨·èÄê¤·¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤â¤Ã¤ÆÈ¯É½¤ËÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
