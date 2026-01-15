¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖANDPAD¡×¤òÁ´¼ÒÆ³Æþ¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¤ò³«»Ï
1 Åï¤¢¤¿¤ê 70 »þ´Ö¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÃ£À®¡¡Á´¼ÒÅ¸³«¤Ç¹¹¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¡¦ÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹
»°É©ÃÏ½ê¥Û¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙÃ« ÁÚ°ìÏº¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖANDPAD¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ðÅÄÉðÉ×¡¢°Ê²¼¥¢¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥É¡Ë¤ÈÄó·È¤·¡¢»Ü¹©´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¹¹¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤ª¤è¤ÓÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Á´¼Ò¤Ç¤Î¡ÖANDPAD¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2016Ç¯ÅÙ¤è¤ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¡¢2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê¿·ÃÛÃíÊ¸½»Âð»ö¶È¤Ë¤Æ¡ÖANDPAD¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ÈÌ¡¢Ê¬¾ù¸Í·ú½»Âð¤Î·úÀß»ö¶È¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖANDPAD¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¸½ºß¡¢·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï½¾»ö¼Ô¤Î¹âÎð²½¤ä¿ÍºàÉÔÂ¡¢Äã¤¤Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Ê¤É¤Î¹±¾ïÅª¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡Ö£´¹æÆÃÎã½Ì¾®¢¨¡×¡Ö¾Ê¥¨¥Í´ð½àÅ¬¹çµÁÌ³²½¡×¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï·úÃÛ³ÎÇ§¤Ë¤ª¤±¤ëBIM¿ÞÌÌ¿³ºº¤¬³«»Ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¤Î¹âÅÙ²½¡¦Ê£»¨²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨4¹æÆÃÎã½Ì¾®¡¦¡¦¡¦2025Ç¯4·î»Ü¹Ô¤Î·úÃÛ´ð½àË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢·úÃÛ´ð½àË¡Âè6¾ò¤Î4¤Ë´ð¤Å¤¯¿³ºº¾ÊÎ¬À©ÅÙ¡Ê4¹æÆÃÎã¡Ë¤¬ÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿¡£±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ500Ö°Ê²¼¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»ÂðÅù¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¿³ºº¾ÊÎ¬¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î·úÃÛÊª¤Ç¿·ÃÛ¤ª¤è¤Ó°ìÄêµ¬ÌÏ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»þ¤Ë¹½Â¤¡¦¾Ê¥¨¥Í´ØÏ¢½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤È³ÎÇ§¿³ºº¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢»°É©ÃÏ½ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ1984Ç¯¤ÎÀßÎ©»þ¤è¤ê¸Í·ú½»Âð¤ÎÀß·×»Ü¹©¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÃÛÃíÊ¸½»Âð¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤äÅÚÃÏ¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÈ¼«¡¦ÆÈÆÃ¡¦ÆÈÁÏ¤Îµ»½Ñ¤ä¹©É×¡¢»°É©ÃÏ½ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¿¿¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë½»¤Þ¤¤¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢2016Ç¯¤è¤ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë»Ü¹©´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¡ÖANDPAD¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Åö»þ¤Ï»æÃæ¿´¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¤À¤Ã¤¿»Ü¹©´ÉÍý¤ÎDX¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»ö¶È¤ä¿·ÃÛÃíÊ¸½»Âð»ö¶È¤Ç¤â¡ÖANDPAD¡×¤Î³èÍÑ¤ò¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ü¹©´ÉÍý¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¡ÖANDPAD Analytics¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê²È¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯£±·î¤Ë¤ÏÊ¬¾ùÍÑ¸Í·ú½»Âð»ö¶È¤Î»Ü¹©´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖANDPAD¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¼Ò¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥Ä¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï·úÀß¶È³¦ÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¼èÁÈÆâÍÆ¤ÈÀ®²Ì
2016Ç¯¤ËÆ³Æþ°Ê¹ß¡¢³Æ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¼µ¤ÎÄÌ¤ê³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¡Û
²ÝÂê¡§
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ËÃíÎÏ¤·¡¢»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Î²ó¿ô¤âÂ¿¤¯¶ÈÌ³¤¬ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¸½¾ìË¬Ìä²ó¿ô¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢»Ü¹©´ÉÍý¤Î¶ÈÌ³¼«ÂÎ¤¬»æÃæ¿´¤Î¥¢¥Ê¥í¥°ÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¡£
¼Â»Üºö¡§
¡ÖANDPAD¡×¤òÄÌ¤·¤¿Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³Êó¹ð¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆþÂà¾ì¾ðÊó¤äÊª·ï¾ðÊó¤â´ÉÍý¡£¥Ç¡¼¥¿ÊÝ´ÉÊýË¡¤ò¡ÖANDPAD¡×¤ØÅý°ì¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¼ÒÆâ¤ÎÌä¹ç¤»¤ËÂÐ¤·ÁÇÁá¤¯³ÎÇ§¡¦ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
¸ú²Ì¡§
¸½¾ì¾ðÊó¤Î¶¦Í¤¬±ß³ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢»þ´Ö¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£µÞ¤Ê»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ä¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈÑ»¨¤Ê¶ÈÌ³¤Ë¤â¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤«¤Ä³Î¼Â¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï¶ÈÌ³¤ÎÊ¿½à²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¹¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡Ú¥¢¥Õ¥¿¡¼¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»ö¶È¡Û
²ÝÂê¡§
¶¨ÎÏ»Ü¹©Å¹¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅÐÏ¿¤ä±ÜÍ÷¤¬ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤Ç¤·¤«¹Ô¤¨¤º¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î³ÎÇ§¡¦ÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢¾ðÊó¶¦Í¤âÅÅÏÃ¤äFAX¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÈó¸úÎ¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´í¸±Í½ÃÎ³èÆ°¡ÊKY³èÆ°¡Ë¤Ï¸½¾ì¤Ë±þ¤¸¤¿¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤¬¤Ç¤¤º¡¢Äê´üÅÀ¸¡¤Î»ØÅ¦»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Â»Üºö¡§
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¡¦¾ðÊó¶¦Í¡¦¥ê¥¹¥¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤ò¡¢¡ÖANDPAD¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿±¿ÍÑ¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¸ú²Ì¡§³°½ÐÀè¤«¤é¤Î³ÎÇ§¤ä°ÍÍêÆâÍÆ¡¦¼Ì¿¿¤ÎÂ¨»þ¶¦Í¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤äFAX¤Îºï¸º¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½¾ì¤Ë±þ¤¸¤¿¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ê°ÂÁ´´ÉÍý¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¿·ÃÛÃíÊ¸½»Âð»ö¶È¡Û
²ÝÂê¡§
¹©´ü¸·¼é¤ÎÆñÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¿ÞÌÌ¤ÎÄ´À°¤È½¤Àµ°ÍÍê¤Ë¤è¤ë¼êÌá¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÅÅÏÃ¡¦¥á¡¼¥ëÅù¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¶¦ÍÊýË¡¤ÎÊ£»¨¤µ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢»Ü¹©´ÉÍý¤Î¥³¥¹¥ÈÁý¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨Äã²¼¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Â»Üºö¡§
À¸»º¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅý°ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖANDPAD¡×¤ò¼´¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢ÉÊ¼ÁÄã²¼¤ÎËÉ»ß¤ä¡ÖÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡×¤È¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤Î²þÁ±¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£³ÆÉô½ð¤«¤é¿ä¿ÊÃ´Åö¤òÁª½Ð¤·¤¿¡ÖHUB¥á¥ó¥Ð¡¼À©ÅÙ¡×¤òÀßÄê¤·¡¢Æ³Æþ½é´ü¤Î¡ÖANDPAD¡×¤Î³èÍÑ¤ò¸£°ú¡£¡ÖANDPAD Analytics¡×¤Ç¡ÖÀ¸»º¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡×¤òºîÀ®¤·¡¢»Ü¹©Êª·ï¿ô¤ä³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶ÈÌ³ÎÌ¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¡£
¸ú²Ì¡§
Ãå¹©¤ä°úÅÏ¤·¤ÎÊ¿½à²½¤Ë²Ã¤¨¡¢·×²èÅª¤Ê¥ê¥½¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤À¸»º·×²èºîÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±Åï¤¢¤¿¤ê¤Î»Ü¹©¼Ì¿¿¤ÎÊÝÂ¸Ëç¿ô¤¬½¾Íè¤Î£²ÇÜ¤Ë¡£¾ðÊó¤¬°ì¸µ´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¡¦¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤¬¸úÎ¨²½¤µ¤ì¡¢£±ÅïÅö¤¿¤ê70»þ´Ö¤Î¶ÈÌ³»þ´Öºï¸º¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡Ú¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¡ÊÊ¬¾ù¸Í·ú½»Âð¤Î·úÀß»ö¶È¡Ë¡Û
²ÝÂê¡§
É½·×»»¥½¥Õ¥È¤Ç¤Î¿ÊÄ½¶¦Í¡¦´ÉÍýµÏ¿ºîÀ®¡¢¿ÞÌÌ¥Ç¡¼¥¿¤äÊÑ¹¹ÆâÍÆ¤Î¥á¡¼¥ëÁ÷ÉÕ¤Ê¤É½¾Íè¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤È¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤¬ÈÑ»¨²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¢É¼ºîÀ®¤Ê¤É¥Ñ¥½¥³¥ó´Ä¶¤Ç¤·¤«ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤âÂ¿¤¯¡¢»öÌ³½èÍý¤Î¤¿¤á¤Ëµ¢¼Ò¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Èó¸úÎ¨¤Ê°ÜÆ°»þ´Ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Â»Üºö¡§
Â¾»ö¶È¤Î±¿ÍÑÎã¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Â¿Åï¸½¾ìÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢»ö¶ÈÆÈ¼«¤Î±¿ÍÑ¥ë¡¼¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼Ò°÷¡¦¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Ø¤Î±¿ÍÑ°ÆÆâ¤ò¼Â»Ü¡£Àß·×·úÀß¤Î¹©Äø´ÉÍýÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦ÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£2026Ç¯1·î¿·µ¬Ãå¹©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤è¤ê¡ÖANDPAD¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¡£
¡ÚÁ´¼Ò¡¡»ö¶È²£ÃÇ»Üºö¡Û
²ÝÂê¡§
¹Êó³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶ÈÊý¿Ë¤ä³Æ»ö¶ÈÎÎ°è¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¶¦Í¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¯¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°ìÄê¤ÎÆñÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼Â»Üºö¡§
¶¨ÎÏ»Ü¹©Å¹¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖWEB²ñÊó»ï¡×¤Ê¤ÉÄê´üÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢DX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¹âÉÊ¼Á¤Ê½»Âð¤Î¶¡µë¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥É
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ»°ÃúÌÜ5ÈÖ19¹æ¡¡½»Í§ÉÔÆ°»ºÅìµþ»°ÅÄ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¿¥ï¡¼37F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°ðÅÄ ÉðÉ×
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É·¿·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖANDPAD¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦±¿±Ä¡¢µá¿Í¡¦Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ó¥ë¥À¡¼¥ï¡¼¥¯¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢¤ª¤è¤Ó·úÀß¶È³¦¸þ¤±BPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡§https://andpad.co.jp/
¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§ANDPAD https://andpad.jp/
¥Ó¥ë¥À¡¼¥ï¡¼¥¯¡§https://www.builderwork.jp/
Digima¡§https://digima.com/ ¡¡(³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Ù¥Ã¥¯¥¹)
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡§ANDPAD ONE https://one.andpad.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
»°É©ÃÏ½ê¥Û¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô
E-mail¡§pr_ad@mjhome.co.jp
Ã´Åö ÅÄ¸ý¡¡080-4333-6368 / ²£¿Ü²ì¡§080-4137-6032
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
»°É©ÃÏ½ê¥Û¡¼¥à
https://www.mitsubishi-home.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥É
https://andpad.co.jp/
