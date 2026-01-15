¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤â¡¢¼õ¸³¤Î¿ÀÍÍ ¿û¸¶Æ»¿¿¤òã«¤ë¡ÖËÉÉÜÅ·ËþµÜ¡×¤È¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¡¡¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È ¼õ¸³À¸±þ±ç¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡×2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë ËÉÉÜÅ·ËþµÜ¤Ç³«ºÅ
1,250µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬AI¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤ËÆ³¤«¤ìÌë¶õ¤òÉñ¤¦ÌÏÍÍ¤òÁ´¹ñ¤Î¼õ¸³À¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ ¿¼Ã« Î¶É§¡¢°Ê²¼¡Ö¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÉÉÜ»Ô¸å±ç¤Î¤â¤È¡¢ËÉÉÜÅ·ËþµÜ¡¦ËÉÉÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦ËÉÉÜ´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¤È¶¨Æ¯¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1,250µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È ¼õ¸³À¸±þ±ç¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤ò2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë18»þ00Ê¬¤è¤êËÉÉÜÅ·ËþµÜ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤òInstagram¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¶å½£¤ÎÊý¸À¡Ö¤¤Ã¤È¾¡¤Ä¤È¤©¡×(¤¤Ã¤È¾¡¤Ä¤è¡ª)¤¬¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢¼«Á³È¯À¸Åª¤Ë¼õ¸³À¸¤Î¤ª¼é¤ê¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£2003Ç¯°Ê¹ß¡¢¡Ö¥¥Ã¥È¡¢¥µ¥¯¥é¥µ¥¯¤è¡£¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»î¸³Á°Æü¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä¡¢¼õ¸³À¸¤ò»î¸³²ñ¾ì¤Ë±¿¤Ö¡ÖÅ´Æ»¡¦¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡¢´ê½ñ¤òÍÂ¤«¤êÂç³Ø¤ËÆÏ¤±¤ë¡ÖÍ¹ÊØ¶É¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÂç³Ø¡×¡¢¡Ö³¹¡×¡¢¡Ö¿À¼Ò¡×¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÁÈ¤ß¡¢ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤ÈÆ®¤¦¼õ¸³À¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦³èÆ°¤ò20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¤Ï¡ÈÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ËÉÉÜ»Ô¸å±ç¤Î¤â¤È¡¢³ØÌä¤Î¿ÀÍÍ¡¦¿û¸¶Æ»¿¿¸ø¤òÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Ëã«¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ËÉÉÜÅ·ËþµÜ¡¦ËÉÉÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦ËÉÉÜ´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È ¼õ¸³À¸±þ±ç¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤òËÉÉÜÅ·ËþµÜ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢1,250µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬¼õ¸³À¸¤ä¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ëÊý¤Îµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤¿Ëþ³«¤Îºù¡¢¼õ¸³À¸¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉÁ¤¡¢Ìë¶õ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç²Î¼ê¤ÎAI¤µ¤ó¤¬CM¥½¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥ï¥ì¥Ð¡×Åù¤òÈäÏª¤·¡¢¼õ¸³À¸¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÙ¶¯¤ËÎå¤à¼õ¸³À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ«¤Î´Ö¤ÎÂ©È´¤¤ä¿´¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È ¼õ¸³À¸±þ±ç¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼
ÆÃÄ§¡§
¡¦ÆüËÜºÇ½é¤ÎÅ·¿ÀÍÍ¡¦ËÉÉÜÅ·ËþµÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¼õ¸³À¸¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¦Ìë¶õ¤ËÉñ¤¦1,250µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬¡¢Ëþ³«¤Îºù¡¢¼õ¸³À¸¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉÁ¤¯¡£
¡¦¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç²Î¼ê¤ÎAI¤µ¤ó¤¬¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ÎÁ°¤Ë¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¡£
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë18¡§00¡Á18¡§30
¥×¥í¥°¥é¥à¡§
¡¦18¡§00¡Á AI¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö
¡¦18¡§10¡Á ¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡¡¡Ö¥ï¥ì¥Ð¡×¡Ê¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È ¼õ¸³À¸±þ±ç¥½¥ó¥°¡Ë¡¢¡ÖStory¡×²Î¾§
²ñ¾ì¡§ËÉÉÜÅ·ËþµÜÆâ ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô¾¾ºêÄ®14-1¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¿Í¿ôÀ©¸Â¡§
¡¦ÅöÆü14»þ00Ê¬¤è¤ê¡¢ËÉÉÜÅ·ËþµÜ Æó¤ÎÄ»µï¡ÊÀÄÆ¼Ä»µï¡ËÁ°¤Ë¤Æ¡¢À°Íý·ô¤òÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦À°Íý·ô¤ÏÀèÃå½ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¾ì¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤Ê¤ª¡¢¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡¦¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¸ø¼°Instagram¤è¤ê»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉÉÜÅ·ËþµÜ¼þÊÕ¤Ç¤Ï¹°è¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¸ø¼°Instagram¡¡https://www.instagram.com/kitkat_japan_official/
¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¼Â»Ü¡§¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë²¼´Ø
È÷¹Í¡§
¡¦±«Å·¤Î¾ì¹ç¡¢2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë±ä´üÍ½Äê¡£±ä´ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÉÉÜÅ·ËþµÜ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¡¡https://www.hofutenmangu.com/
¡¦Ãó¼Ö¾ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºòÇ¯¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¤³¤Á¤é¡£https://www.youtube.com/watch?v=Q3IbCOfp0UM
°Ê¾å
