¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤Ç¿¶¤ê¤«¤¨¤ë 2025Ç¯¤ÎÅìµþÅÔ¾å°Ì5¶è¡¦Ä®Ì¾ÊÌ¤Î²Á³Ê¿ä°Ü¡¦ÆÍîÎ¨¤òÈ¯É½
²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï¡ÖÅìµþÅÔ¹Á¶è¡×¤Î2²¯1,172Ëü±ß¤Ç¡¢Â¾¶è¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¡¢Ç¯´ÖÄÌ¤¸¤Æ¼ó°ÌÆÈÀê¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯Èæ³Ó¤Ç¡Ü54.0%¡Ê¡Ü7,428Ëü±ß¡Ë¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢²Á³Ê¡¦ÆÍîÎ¨¤È¤âÆ²¡¹¤Î1°Ì¡£Ä®Ì¾ÊÌ¤Ç¤Ï1°Ì¡Ö¹Á¶è¸×¥ÎÌç¡×¡¢2°Ì¡Ö¹Á¶èËãÉÛÂæ¡×¡¢3°Ì¡ÖÀéÂåÅÄ¶è»ÍÈÖÄ®¡×¤¬3²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¡£
¡¡¡ÖÉÔÆ°»º¡ßWEB¡ß¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¡×¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîÅç Ä¾Ìé¡¢°Ê²¼Åö¼Ò)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤ÎÊÝÍ¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎÅìµþÅÔ¤Î¾å°Ì5¶è¢¨1¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÁê¾ì¤òÄ´ºº¡£Ëè·î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¢¨2¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦Áê¾ì¿ä°Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤ò¿¶¤ê¤«¤¨¤ê¡¢ÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÄ´ºº¡£
¡¡¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¾å°Ì5°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¡¦Ãæ±û¶è¡¦½ÂÃ«¶è¡¦¿·½É¶è¶è¤Î5¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¡¢10¡¦5¡¦3¡¦1Ç¯Á°¤«¤é¤Î¿ä°Ü¤ÈÄ®Ì¾Ã±°Ì¤Ç¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¿ä°Ü¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥Ô¥Ã¥¯
¡¦¡Ö¹Á¶è¡×¤¬Ç¯´ÖÄÌ¤¸¤Æ1°Ì¤òÆÈÀê¡£²¼È¾´ü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ2²¯±ßÂæ¤ÇÂ¾¶è¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡£
¡¦¡ÖÀéÂåÅÄ¶è¡×¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï2°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤ê¡¢¡ÖÃæ±û¶è¡×¤âÇ¯´ÖÄÌ¤¸¤Æ3°Ì¤¬Äê°ÌÃÖ¤Ë¡£
¡¦¡Ö½ÂÃ«¶è¡×¤Ï4°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢5°Ì¤Ï¡ÖÌÜ¹õ¶è¡×¤È¡Ö¿·½É¶è¡×¤¬È¾¡¹¤Î·ë²Ì¤Ë¡£
¡¦¡ÖÌÜ¹õ¶è¡×¤È¡Ö¿·½É¶è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²¼È¾´ü¤Ë¤Ï1²¯±ßÂæ¤ËÅþÃ£¤·¡¢¾å°Ì5¶è¤¹¤Ù¤Æ¡É²¯¥·¥ç¥ó¡É¤¬¾ïÂÖ²½¡£
¡¡Åö¼Ò¤¬2010Ç¯¤è¤ê±¿±Ä¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡£Á´¹ñÌó16Ëü3ÀéÅï(2025Ç¯)¤Î¡ØÊª·ï³µÍ×¡¦¸ý¥³¥ß¡¦Å¬ÀµÁê¾ì¡¦»ñ»º²ÁÃÍ¡Ù¤¬¤ï¤«¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤ÎË¬Ìä¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ÏÌó972Ëü¿Í(2025Ç¯)¡£ÅÐÏ¿²ñ°÷¿ô¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë88Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1,700¼Ò°Ê¾å¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤äÊª·ï
¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤Î¼è°ú¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤¬¸å²ù¤·¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¼è°ú¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×
https://www.mansion-review.jp/
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø¼°X(twitter)
https://twitter.com/mansion_review
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø¼° instagram
https://www.instagram.com/mansion_review/
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹°ìÍ÷
https://www.one-of-a-kind.co.jp/pressrelease/
¢¡ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥«¥¦¥ë¡×
(¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼»öÌ³¶É´Æ½¤¡£¶È³¦´·½¬¤ÈÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤·¡¢¹âÃÍÇäµÑ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ)
https://www.mansion-review.jp/baikyaku/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É
½êºßÃÏ¡§105-0001¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¡¸×¥ÎÌç36¿¹¥Ó¥ë 10³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀîÅç Ä¾Ìé
ÀßÎ©¡§2009Ç¯9·î10Æü
»ñËÜ¶â¡§3,179Ëü9,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë²è¡¦Î©°Æ¡¦±¿±Ä¡¢WEBÀ©ºî¡¢¹¹ðÂåÍý¶ÈÌ³
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.one-of-a-kind.co.jp/
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸(Êª·ïÆÃÀß¥µ¥¤¥È)À©ºî¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óPress¡×
https://www.one-of-a-kind.co.jp/hp/tokusetsu/
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿(¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¦¿ÞÌÌ½¸¡¦²Á³ÊÉ½)¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMDL¡×
https://www.one-of-a-kind.co.jp/data/
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸À©ºî¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹³Æ¼ï¤òÅ¸³«Ãæ¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡ÀÐÀî
105-0001¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¡¸×¥ÎÌç36¿¹¥Ó¥ë 10³¬
TEL: 03-6432-0970¡¡FAX: 03-6432-0499 ¡¡E-mail: pr@one-of-a-kind.co.jp
