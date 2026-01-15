¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¡ßµþ²¦¡ßÀ¾Éð¡¡£³¼Ò¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãÂè£´ÃÆ¡ä¡ÖÅ´Æ»¤á¤°¤ê¥¨¥¥¿¥°¤ÎÎ¹¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼ÒÈ¬²¦»Ò»Ù¼Ò¡Ê»Ù¼Ò¡§ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡¢¼¹¹ÔÌò°÷È¬²¦»Ò»Ù¼ÒÄ¹¡§»á¿¹ µ£¡¢°Ê²¼¡ÖJRÅìÆüËÜ¡×¡Ë¡¢µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡§¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¡¢À¾ÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Àî ¼þ°ìÏº¡¢°Ê²¼¡§¡ÖÀ¾ÉðÅ´Æ»¡×¡Ë¤Ï¡¢£±·î£²£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é£³·î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢£³¼Ò¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅ´Æ»¤á¤°¤ê¥¨¥¥¿¥°¤ÎÎ¹¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖÅ´Æ»¤á¤°¤ê¥¨¥¥¿¥°¤ÎÎ¹¡×¤Ï¡¢¡ØÂ¿Ëà¥¨¥ê¥¢¤ò²óÍ·¤·¡¢²û¤«¤·¤ÎÎó¼Ö¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÖÅ´Æ»¤á¤°¤ê¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÎ¹¡×¤ËÂ³¤¡¢¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè£´ÃÆ¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¥¢¥×¥ê¡Ö¥¨¥¥¿¥°¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£³¼Ò¤Î±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Áê¸ß¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯°ÜÆ°¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢±èÀþ¤ò¸Ù¤¤¤À´Ñ¸÷¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿³Æ¼ÒÂÐ¾Ý±Ø¤ò½ä¤Ã¤Æ¡Ö¥¨¥¥¿¥°¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤Ë¡È£³¼Ò¤Î²û¤«¤·¤ÎÎó¼Ö¡É¤¬½¸·ë¤·¤¿³¨ÊÁ¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ£³¼Ò¤Î¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ËÜ´ë²è¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Áê¸ß¤ËÍ¶Ã×¤ò¿Þ¤ê¡¢Â¿Ëà¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²óÍ·À¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¡¡
£±¡¥¡ÖÅ´Æ»¤á¤°¤ê¥¨¥¥¿¥°¤ÎÎ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¡¡¼Â»Ü´ü´Ö
£±·î£²£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á£³·î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê£²¡Ë¡¡ÂÐ¾Ý±Ø¡§£¹±Ø
¡Ê£³¡Ë»²²ÃÊýË¡
¡¥¨¥¥¿¥°¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢¡ÖJR¡ßµþ²¦¡ßÀ¾Éð¡¡Å´Æ»¤á¤°¤ê¥¨¥¥¿¥°¤ÎÎ¹¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢³ÆÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ÎÂÐ¾Ý±Ø¤ò½ä¤Ã¤Æ±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö£ÎF£Ã¥¿¥°¡×¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¼èÆÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨ÄÌ¾ï¤Î±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¤âÆ±»þ¼èÆÀ¡Ë
¡Ê£´¡Ë¡¡ÆÃÅµ¤ª¤è¤Ó¾ÞÉÊ
¡³ÆÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò£³¼ï½¸¤á¤ë¤´¤È¤Ë¡¢³Æ¼Ò¤ÎÃ£À®¥¹¥¿¥ó¥×¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¼«Æ°ÉÕÍ¿¡Ë
¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¡Ê£¹¼ï¡Ë¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢²û¤«¤·¤ÎÎó¼Ö¤¬½¸·ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬´°À®¤·¡¢ Á´±ØÃ£À®¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¼«Æ°ÉÕÍ¿¡Ë
£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´±ØÃ£À®¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÚÃêÁª¤Ç¡Û100Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£³£Ä ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´Ö½ªÎ»¸å¤ËÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡Ö¥¨¥¥¿¥°¡×¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
±ØÅù¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ NFC ¥¿¥°¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤Ç¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
±Ø¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¤Û¤«¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¥¢¥×¥ê¡Ö¥¨¥¥¿¥°¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://www.ekitag.jp/
¢¨¡Ö¥¨¥¥¿¥°¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
£²£°£²£µÇ¯ÅÙÃæ¤ËÀ¾ÉðÅ´Æ»¤Î£¹£±±Ø¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¥¢¥×¥ê¡Ö¥¨¥¥¿¥°¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç±Ø¤´¤È¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯±Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËJRÅìÆüËÜÈ¬²¦»Ò»Ù¼Ò¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï71±Ø¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï£±£¸±Ø¤ËÆ³ÆþºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹½¼¼Â¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êâ¤¥¹¥Þ¥Û¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ÜÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¸òÄÌÈñ¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄÌ¿®ÎÁ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÀìÍÑ¤Ç¤¹¡£NFCÈóÂÐ±þÃ¼Ëö¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¼èÆÀ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¼èÆÀ¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿NFC¥¿¥°¤Ø¤ÎÃ¼Ëö¥¿¥Ã¥Á¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÂÐ±þµ¡¼ï¤äÄÌ¿®´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ±Ø¤ÎNFC¥¿¥°ÀßÃÖ¾ì½êµÚ¤ÓÂÐ±þ»þ´Ö¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¥¿¥°¡×¥¢¥×¥êÆâ¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤Î³Æ±Ø¤Î¡Öi¡×¥Þ¡¼¥¯¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¤â¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥ËÜ´ë²è¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿SNS´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£³¼Ò¤Î¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢º£²ó¤Î¡ÖÅ´Æ»¤á¤°¤ê¥¨¥¥¿¥°¤ÎÎ¹¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ÖÎ¾¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò³Æ¼Ò£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¡È¬²¦»Ò»Ù¼Ò¡¡¹Êó¼¼¡¡TEL.£°£´£²¡Ý£¶£²£°¡Ý£¸£µ£¸£¶
À¾ÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÉô¡¡TEL.£°£´¡Ý£²£¹£²£¶¡Ý£²£°£´£µ
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÉô¡¡TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶