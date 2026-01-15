¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
BASF¡¢Ãæ¹ñ¡¦Ã¹¹¾¥Õ¥§¥¢¥Ö¥ó¥ÈµòÅÀ¤Î¥¹¥Á¡¼¥à¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ò²ÔÆ¯³«»Ï
BASF¡ÊËÜ¼Ò¡§¥É¥¤¥Ä ¥ë¡¼¥È¥ô¥£¥Ã¥Ò¥¹¥Ï¡¼¥Õ¥§¥ó¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÆîÉô¤ÎÃ¹¹¾¤Ë¿·Àß¤·¤¿¥Õ¥§¥¢¥Ö¥ó¥ÈµòÅÀ¡ÊÅý¹çÀ¸»ºµòÅÀ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Á¡¼¥à¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Î»î±¿Å¾¤òÍ½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼çÍ×¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¡ÊeDrives¡Ë¤Î¶îÆ°¤Ë100%ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Î¥¹¥Á¡¼¥à¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
BASF SE¤Î¼èÄùÌò²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCTO¡Ë¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥³¡¼¥È¥é¡¼¥Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃ¹¹¾¤Î¥Õ¥§¥¢¥Ö¥ó¥ÈµòÅÀ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£BASF¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤òÂç¤¤¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤»º¶ÈÊ¬Ìî¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¤Î¥À¥¦¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¹©¾ì¤¬ºÇ¶á²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢¥¨¥Á¥ì¥ó¥ª¥¥·¥É¡¢¥¨¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³¡¼¥ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¤Î¹©¾ì¤ÎÁà¶È¤ò¡¢Ìµ»ö³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã¹¹¾¤Ï¡¢¥ë¡¼¥È¥ô¥£¥Ã¥Ò¥¹¥Ï¡¼¥Õ¥§¥ó¤ª¤è¤Ó¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ë¼¡¤°¡¢BASF¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤Ê¥Õ¥§¥¢¥Ö¥ó¥ÈµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º¤Î°ìÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎµòÅÀ¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ëÅÅÎÏ¤Ï100%ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í³Íè¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¹¹¾¤Î¥Õ¥§¥¢¥Ö¥ó¥ÈµòÅÀ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¼ç¤ËÀ¤³¦ºÇÂç¤«¤ÄºÇ¤âµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë²½³Ø»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Î»ñÎÁ¤ÏBASFËÜ¼Ò¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬2026Ç¯1·î7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿±Ñ¸ìÈÇ¤òBASF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹
¢¨ËÜÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó²ò¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±Ñ¸ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£BASF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BASF¡Ê¥Ó¡¼¥¨¡¼¥¨¥¹¥¨¥Õ¡Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä ¥ë¡¼¥È¥ô¥£¥Ã¥Ò¥¹¥Ï¡¼¥Õ¥§¥ó¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Áí¹ç²½³Ø²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë²½³Ø¤Ç¤¤¤¤´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò´ë¶ÈÌÜÅª¤È¤·¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÀ®¸ù¤È¤È¤â¤Ë´Ä¶ÊÝ¸î¤È¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë²½³Ø²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÍßÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´À¤³¦¤ÇÌó112,000¿Í¤Î¼Ò°÷¤òÍ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î»º¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ï¡¢¥³¥¢»ö¶È¤Î»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥È¡Ê¥±¥ß¥«¥ë¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥ê¥·¥ç¥ó¡õ¥±¥¢¡Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¡¼¥ó»ö¶È¤Î»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥È¡Ê¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¥¢¥°¥í¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤«¤éÀ®¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤ÎBASF¤ÎÇä¾å¹â¤Ï653²¯¥æ¡¼¥í¤Ç¤·¤¿¡£BASF³ô¼°¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¾Ú·ô¼è°ú½ê¡ÊBAS¡Ë¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñÍÂÂ÷¾Ú·ô¡ÊBASFY¡Ë¤È¤·¤Æ¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BASF¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ïhttps://www.basf.com/global/en.html ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
