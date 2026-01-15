¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥àHD¤¬³Ú¡¹WorkflowII¤Ç¡¢Ìó1,000Ì¾¤¬³«È¯¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¸½¾ì¼çÆ³¤ÎDX¡×¤ò¿ä¿Ê¡Á »ÔÌ±³«È¯¤Ç2,800¼ïÎà¤ÎÈÆÍÑ¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ò¹½ÃÛ¡¢¾µÇ§¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à30%ºï¸º¤ò¼Â¸½ ¡Á
ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥àHD)¤Ï¡¢½»Í§ÅÅ¹©¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÅ»Ò¾µÇ§¡¦ÅÅ»Ò·èºÛ¥·¥¹¥Æ¥à ³Ú¡¹WorkflowII(¤é¤¯¤é¤¯¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¥Ä¡¼)¤òÆ³Æþ¤·¡¢³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤ò´Þ¤à¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÎãÈµÄ¡¦ÈÆÍÑ¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤òÅý¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±Ä´ë²èÉô¤ÈICTÀïÎ¬Éô¤¬³Ú¡¹WorkflowII¤Ç³«È¯¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖFAST¡×¤Ï¡¢Ìó1,000Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤¬»²²Ã¤¹¤ë»ÔÌ±³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÌó2,800¼ïÎà¤ÎÈÆÍÑ¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾µÇ§¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤Î30%ºï¸º¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¡¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢¡Ö¸½¾ì¼çÆ³¤ÎDX¡×¤òÂç¤¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÆâ³°10À½ÉÊ°Ê¾å¤òÀººº¤·¡¢ºÇ½ª¸õÊä4À½ÉÊ¤Ë¤è¤ë¸·³Ê¤ÊÈæ³Ó¸¡Æ¤¤Î·ë²Ì¡¢³Ú¡¹WorkflowII¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¡£ÆüËÜ¤Î¾¦½¬´·¤Ë±è¤Ã¤¿¾µÇ§·ÐÏ©¤ò´ÊÃ±¤«¤Ä½ÀÆð¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤äAPIÏ¢·È¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥àºîÀ®¤«¤é·ÐÏ©¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤òWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¤ß¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëÁàºîÀ¤¬¡Ö»ÔÌ±³«È¯¡×¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¡¢Æ±¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¸½¾ì¼çÆ³¤ÎDX¡×¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯²¼È¾´ü¤«¤éÆ³Æþ¤ËÃå¼ê¤·¡¢ËÜ¼Ò¤ÎÊý¿ËÅ°Äì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À»ÔÌ±³«È¯¤ò¿ä¿Ê¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìó1,000Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢Ìó1Ç¯´Ö¤Ç3,600¼ïÎà¤¢¤Ã¤¿ÈÆÍÑ¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ò2,800¼ïÎà¤Ë½¸Ìó¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2,500¼ïÎà¤Ï¸½¾ì¥æ¡¼¥¶¼«¿È¤¬ºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢³Ú¡¹WorkflowII¤Ç³«È¯¤·¤¿ãÈµÄ¡¿ÈÆÍÑ¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖFAST¡×¤Ë¤è¤ê³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤ò´Þ¤àÌó270¼Ò¡¢72,000Ì¾°Ê¾å¤òÊñ³ç¤·¤¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÊÂÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿4¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅý¹ç¤·¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤ÈÊÝ¼é±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¡£¿½ÀÁ¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ê¡¢¾µÇ§¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤òÌó30%ºï¸º¤·¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É20°Ê¾å¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎWebAPIÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢³Æ¹ñ»ö¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙÆâÍÆ¤Ï²¼µ¤ÎÆ³Æþ»öÎã¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÆ³Æþ»öÎã
https://www.sei-info.co.jp/workflow/cases/fujifilmholdings/?argument=EkZKmXCQ&dmai=WF_260115_D
¢£ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¡£¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤Î4ÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥°¥ë¡¼¥×¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¿ô¤ÏÌó270¼Ò¤ËµÚ¤Ó¡¢Ï¢·ë½¾¶È°÷¿ô¤Ï72,000Ì¾°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
Web¥µ¥¤¥È
https://holdings.fujifilm.com/ja
¢£³Ú¡¹WorkflowII¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÅ»Ò¾µÇ§¡¦ÅÅ»Ò·èºÛ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö³Ú¡¹WorkflowII¡×¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâ¤Ç¤Î¿½ÀÁ¡¦¾µÇ§¡¦·èºÛ¤Î¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤òÅÅ»Ò²½¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤ÇÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤«¤éERP¤Ê¤É¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¡¢ËÜ³ÊÅª¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢2005Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»æ¤Ç¼õÎÎ¤¹¤ë¼è°ú´Ø·¸½ñÎà¤ÎÊÝÂ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿JIIMAÇ§¾Ú¡ÖÅÅÄ¢Ë¡¥¹¥¥ã¥ÊÊÝÂ¸¥½¥Õ¥ÈË¡ÅªÍ×·ïÇ§¾Ú(Ç§¾ÚÈÖ¹æ¡§011200-00)¡×¤È¡¢ÅÅ»Ò¼è°ú¤ÎJIIMAÇ§¾Ú¡ÖÅÅ»Ò¼è°ú¥½¥Õ¥ÈË¡ÅªÍ×·ïÇ§¾Ú(Ç§¾ÚÈÖ¹æ¡§604000-00)¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃíÊ¸½ñ¡¢ÎÎ¼ý½ñ¡¢ÀÁµá½ñ¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¼è°ú¾ðÊó¤¬»æ¤ÈÅÅ»Ò¥Ç¡¼¥¿¤É¤Á¤é¤Ç¤â¡¢ÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡(ÅÅÄ¢Ë¡)¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö³Ú¡¹WorkflowII¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö³Ú¡¹WorkflowII Cloud¡×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é´üÅê»ñ¤ä¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Î¤ß¤Ç¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³Ú¡¹WorkflowII¤ÎWeb¥µ¥¤¥È
https://www.sei-info.co.jp/workflow/?argument=EkZKmXCQ&dmai=WF_260115_D
¢£³Ú¡¹WorkflowII Cloud¤ÎWeb¥µ¥¤¥È
https://www.sei-info.co.jp/workflow/workflow-cloud/?argument=EkZKmXCQ&dmai=WF_260115_D
¢£¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤È¤Ï¡©
¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.sei-info.co.jp/workflow/column/workflow/?argument=EkZKmXCQ&dmai=WF_260115_D
