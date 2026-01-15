¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¡¢·È¹ÔÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿É¸½à¥º¡¼¥à¥ì¥ó¥º¡ÖNIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1¡×¤òÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥³¥ó¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥³¥ó¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º/FX¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¥«¥á¥éÂÐ±þ¤ÎÉ¸½à¥º¡¼¥à¥ì¥ó¥º¡ÖNIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º/FX¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¥«¥á¥é¡Ö¥Ë¥³¥ó Z5II¡×¡Ê2025Ç¯4·îÈ¯Çä¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥¥Ã¥È¥ì¥ó¥º¤È¤·¤Æ¤âÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖNIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1¡×¤Ï¡¢24mm¤«¤é105mm¤Î¹³Ñ¤«¤éÃæË¾±ó¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¹¤¤¾ÇÅÀµ÷Î¥ÈÏ°Ï¤ò³è¤«¤·¡¢¹Âç¤ÊÉ÷·Ê¡¢±ó¤¯¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤ä¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Õ¥©¥È¡¢¿ÍÊª¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈï¼ÌÂÎ¤ä¥·¡¼¥ó¤ÇÉý¹¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¹â¤¤ÈÆÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÁÎÌÌó350g¤Î·ÚÎÌÀß·×¤ÇÍ¥¤ì¤¿·È¹ÔÀ¤ò¼Â¸½¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»£±Æ¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥¤¬¹³ÑÃ¼0.2m¡¢Ë¾±óÃ¼0.28m¤ÈÃ»¤¤¤¿¤á¡¢¶áÀÜ»£±Æ¤ÇÁ°¸å¤òÂç¤¤¯¤Ü¤«¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢Èï¼ÌÂÎ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿°õ¾ÝÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢0.5ÇÜ¢¨¤ÎºÇÂç»£±ÆÇÜÎ¨¤Ë¤è¤ê¡¢Èï¼ÌÂÎ¤òÂç¤¤¯Âª¤¨ºÙÉô¤òÈþ¤·¤¯ÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢É½¸½¤ÎÉý¤¬¤è¤ê°ìÁØ³È¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÇÅÀµ÷Î¥70-105mm»þ¡£
È¯Çä³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾:¡ÖNIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1¡×
´õË¾¾®Çä²Á³Ê:¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
È¯Çä»þ´ü:2026Ç¯1·î30Æü
Z5II 24-105 ¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¡¡2026Ç¯2·î13ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
ÆüËÜ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¼õÉÕ¤Ï¡¢1·î21Æü10»þ¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
© Shiho Kawahara
© Shiho Kawahara
¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¹³Ñ24mm¤«¤éÃæË¾±ó105mm¤Þ¤Ç¤Î¾ÇÅÀµ÷Î¥ÈÏ°Ï¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤äÈï¼ÌÂÎ¤ËÂÐ±þ
¼ÁÎÌÌó350g¤Î·ÚÎÌÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê»£±Æ¤ò¼Â¸½
¹³ÑÃ¼0.2m¡¢Ë¾±óÃ¼0.28m¤ÎÃ»¤¤ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥¤Ë²Ã¤¨¡¢0.5ÇÜ¤ÎºÇÂç»£±ÆÇÜÎ¨¡Ê¾ÇÅÀµ÷Î¥70-105mm»þ¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×»£±Æ¤¬²ÄÇ½
¡ÖSTM¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥¿¡¼¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ç¹âÂ®¤ÊAF¤Ë¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÆ°²è»£±Æ¤ò¼Â¸½
ÂÐ±þ¥«¥á¥é¢¨1¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢²òÁüÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¥º¡¼¥àÇÜÎ¨¤ò³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥¾¥º¡¼¥à¡×¢¨2¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç210mmÁêÅö¤Î²è³Ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
²÷Å¬¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÁàºî´¶¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ê¥ó¥°¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡ÊM/A¡Ë¡¢¹Ê¤ê¡¢Ïª½ÐÊäÀµ¡¢ISO´¶ÅÙ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Îµ¡Ç½¤ò¥«¥á¥é¤«¤é³ä¤êÅö¤Æ²ÄÇ½
ËÉ¿Ð¡¦ËÉÅ©¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¢¨3
¢¨1¡¡Z9¡¢Z8¡¢Z6III¡¢Z5II¡¢Zf¡¢Z50II¡¢ZR¤¬ÂÐ±þ¡£Z50IIÁõÃå»þ¤ÏFX¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡¦35mmÈ½´¹»»¤Ç36-315mmÁêÅö¤Î²è³Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯1·î15Æü¸½ºß¡Ë¡£
¢¨2¡¡¥Ï¥¤¥ì¥¾¥º¡¼¥à»ÈÍÑ»þ¤Ï¡¢°ìÉô»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤µ¡Ç½¤äÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤Ç´°Á´¤ÊËÉ¿Ð¡¦ËÉÅ©¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ
¥Þ¥¦¥ó¥È:¥Ë¥³¥ó Z ¥Þ¥¦¥ó¥È
¾ÇÅÀµ÷Î¥: 24-105mm
ºÇÂç¸ý·ÂÈæ: 1:4-7.1
¥ì¥ó¥º¹½À®:10·²12Ëç
²è³Ñ:84¡ë-23¡ë10¡ì¡Ê»£ÁüÈÏ°ÏFX¡Ë
ºÇÂç»£±ÆÇÜÎ¨:0.5ÇÜ¡Ê¾ÇÅÀµ÷Î¥70-105mm»þ¡Ë
À£Ë¡:Ìó73.5mm¡ÊºÇÂç·Â¡Ë¡ß106.5mm¡Ê¥ì¥ó¥º¥Þ¥¦¥ó¥È´ð½àÌÌ¤«¤é¥ì¥ó¥ºÀèÃ¼¤Þ¤Ç¡Ë
¼ÁÎÌ:Ìó350g
