¡ÚÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡ÛµÞÀ®Ä¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¡Ø¼«ÎÏ¡Ù¼èÆÀ¤ÎÉñÂæÎ¢
¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯À©ÅÙ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾ðÊó·ÐºÑ¼Ò²ñ¿ä¿Ê¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡¡JIPDEC¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¤Î¿·µ¬¼èÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÃ´Åö¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¼èÆÀ¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ä¡¢¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¡×¤Î°ÂÁ´¤Ê´ÉÍýÊýË¡¤È¼ÒÆâÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥»¥ß¥Êー¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë
º£¸å¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ò»ëÌî¤Ë¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î´ÉÍýÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ø¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ
º£²ó¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤äAI¤òÍÑ¤¤¤¿ºÎÍÑ»Ù±ç»ö¶ÈÅù¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFLUX¡Ê2024Ç¯10·î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¿·µ¬¼èÆÀ¡Ë¤Î¼¹¹ÔÌò°÷VPoE¡¡À¾Â¼¡¡Î´¹¨ÍÍ¡¢CorporateDesignËÜÉô¡¡é®ÌÚ¡¡·ò¸ãÍÍ¤Ë¡¢¼«ÎÏ¼èÆÀ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤ä¼ÂºÝ¤Î¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¶ì¿´¤µ¤ì¤¿ÅÀ¡¢¼èÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤¤Å¤«¤ì¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àÄêÃå¤Î½ÅÍ×À¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¼èÆÀ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¶È³¦Ìä¤ï¤ºº£¸å¿·µ¬¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤ÎÊý¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë»²¹Í¤È¤Ê¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Î¼èÆÀ¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤òÂ¿¿ô¤´¾Ò²ðÃæ
¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó´ÉÍýÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¼èÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¸þ¤±¤Ë¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î´ÉÍý¤ä¼ÒÆâÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤äÆ°²è¡¢¼ÒÆâ¶µ°é»ñÎÁ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬¼èÆÀ»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï/µ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤Î¹Ö±é¥ì¥Ýー¥È¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¤´»²¹Í¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
