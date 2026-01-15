¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³ØÂç³Ø±¡¡ßÌ£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡ß³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀ¼£¡¢¡Ö¿©¡¦±ÉÍÜ¤È·ò¹¯¡×¼Ò²ñÏ¢·È¹ÖºÂ¤ò³«Àß
¡¡¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³ØÂç³Ø±¡(Âç³Ø±¡Ä¹¡§ÌðÉÚ¡¡Íµ)¡¢Ì£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼¡¡ÌÐÍº¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀ¼£¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§È¬Èø¡¡Ê¸ÆóÏº¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤È·ò¹¯²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·ò¹¯Åª¤Ê¡Ö¿©¤È±ÉÍÜ¡×¤Îºß¤êÊý¤ò²òÌÀ¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡Ö¿©¡¦±ÉÍÜ¤È·ò¹¯¡×¼Ò²ñÏ¢·È¹ÖºÂ¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¸ø½°±ÒÀ¸ÀìÌç¿¦Âç³Ø±¡¢¨¤Ç¤Ï¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö±ÉÍÜ±Ö³Ø¡¦¸ø½°±ÉÍÜ³Ø¡×¤Î¹ÖµÁ¤ò2026Ç¯ÅÙ¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«Àß¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¶áÇ¯¡¢À¤³¦Åª¤Ë¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¿©¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÄêµÁ¤·¡¢²Ä»ë²½¤¹¤ëÆ°¤¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊNPS¡Ë¤ä³Æ¹ñ¤Î¿©ÉÊÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ï¡¢À¯ºö¡¢¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¡¢´ë¶ÈÉ¾²Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²¤ÊÆ¤Î¿©½¬´·¤ä¼ÀÉÂ¹½Â¤¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¡¦·ò¹¯²ÝÂê¤ò½½Ê¬¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î·ò¹¯Ä¹¼÷¹ñ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿©»ö¤äÎÁÍý¡¢¿©Ê¸²½¤Î·ò¹¯±Æ¶Á¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ÏÉ¬¤º¤·¤â½½Ê¬¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ñºÝÅª¤Ê±ÉÍÜÉ¾²Á¤äÀ¯ºöµÄÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎÃÎ¸«¤¬½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¿©±ö²á¾ê¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥àÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÆÃÍ¤Î±ÉÍÜ²ÝÂê¡¢ÎÁÍý¡¦¿©»öÃ±°Ì¤Ç¤ÎÉ¾²Á¡¢¿©¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÉ¾²ÁÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢À¯ºö·ÁÀ®¤ä¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´ë¶È¤Î·ò¹¯¡¦±ÉÍÜ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò²Ê³ØÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂêÇ§¼±¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î·ò¹¯Ä¹¼÷¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¿¿©¤È±ÉÍÜ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Ê³ØÅª¤ËÂÎ·ÏÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢´ûÂ¸¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ÇÉÔÂ¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï´ûÂ¸¤Î¥³¥Ûー¥È¸¦µæ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊä´°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î·ò¹¯Åª¤Ê¿©¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¹ñºÝÅª¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë·Á¤ÇÀ°Íý¡¦È¯¿®¤·¡¢À¯ºö¤ä¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ
£±¡¥¸¦µæ³èÆ°¡¡
¡¡ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢¿©±ö²á¾ê¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥àÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¿©½¬´·¤ËÂ¨¤·¤¿±ÉÍÜ²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¿©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£¸¦µæÀ®²Ì¤ò¸ú²ÌÅª¡¦¸úÎ¨Åª¤Ë¼Ò²ñ¤Ø¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁõ²Ê³ØÅª¤Ê¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³«È¯¡¦»î¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¶µ°é¡¦¿Íºà°éÀ®¡¡
¡¡¸ø½°±ÒÀ¸ÀìÌç¿¦Âç³Ø±¡¤Ç¤Î¡Ö±ÉÍÜ±Ö³Ø¡¦¸ø½°±ÉÍÜ³Ø¡×¤Î·ÏÅý¹ÖµÁ¡Ê15¥³¥Þ¡¦2Ã±°Ì¡Ë¤ä¸¦µæ»ØÆ³¡¢¶µ°÷¡¦Âç³Ø±¡À¸¡¦¸¦µæ¼Ô¤Ê¤É¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤è¤ê¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¸ø³«¹ÖºÂ¡ÖÇµÌÚºä¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ë»º´±³ØÌ±¤äÆüËÜ±ÉÍÜ»Î²ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ¡¦¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ·¿±ÉÍÜÀïÎ¬¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ
¡¡¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³ØÂç³Ø±¡¡¢Ì£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀ¼£¡¢ÆüËÜ±ÉÍÜ»Î²ñ¤Ê¤É¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¢NGO¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤ä¹ÔÀ¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¿©¡¦±ÉÍÜ¤È·ò¹¯¡×¤ò¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î±ÉÍÜ²ÝÂê¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¼Ò²ñ¤Ø¸þ¤±¤¿Äó¸À¤äÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤¿ÊÑ³×¤òÂ¥¤¹³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹ÖºÂ³µÍ×
Ì¾¾Î ¡¡¡¡¡§¡Ö¿©¡¦±ÉÍÜ¤È·ò¹¯¡×¼Ò²ñÏ¢·È¹ÖºÂ
ÀßÃÖ´ü´Ö ¡§2025Ç¯4·î1Æü～2030Ç¯3·î31Æü
ÀßÃÖ¾ì½ê ¡§¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø ÀÖºä¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹WÅï£¹³¬
Ï¢·Èµ¡´Ø ¡§Ì£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀ¼£
¶µ°÷¡¡¡¡ ¡§»³ËÜ ¾°»Ò¡ÊÉû³ØÄ¹¡Ë¡¢ÄÅ¶â ¾»°ìÏº¡Ê¶µ¼ø¡Ë¡¢ÌîÂ¼ ¼þÊ¿¡ÊÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ë¡¢»³´ß ËüÎ¤ºÚ¡ÊÆÃÇ¤½õ¶µ¡Ë¤Û¤«
Web¥µ¥¤¥È¡§https://shoku-kenko-iuhw.jp/
¢¨¡¡¸ø½°±ÒÀ¸ÀìÌç¿¦Âç³Ø±¡¤È¤Ï
https://square.umin.ac.jp/sph/about.html