ÃÊº¹¤Ë¶¯¤¤Á´Êý¸þÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³«È¯
¡¡·úÀß¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤ËÈÂÁ÷ºî¶È¤Î¼«Æ°²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¾²¤ËÃÊº¹¤ä·Ñ¤®ÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏÊýÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÅìµþÅÔÎ©»º¶Èµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊÅÔ»ºµ»¸¦¡Ë¤Ï¡¢ÃÊº¹¾è¤ê±Û¤¨ÀÇ½¤ò½¾ÍèÈæºÇÂç7.5ÇÜ(Ãí1¡Ë¤Ë¸þ¾å¤·¤¿Á´Êý¸þ°ÜÆ°µ¡¹½¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÆÃ´ê2025-166635¡Ë¡£ËÜµ»½Ñ¤Ï¼ÖÎØ¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·úÀß¸½¾ì¤Î¤Û¤«¤Ë¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¡¦°åÎÅ²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÎÈÂÁ÷¼«Æ°²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯1·î21Æü¤«¤éÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè10²ó¥í¥Ü¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅÔ»ºµ»¸¦¥Öー¥¹ S3-26¡Ë¤Ë¤Æ¼Âµ¡¥Ç¥â¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãí1¡§Æ±°ì¤Î¼ÖÎØ¥µ¥¤¥º¤«¤Ä¼ÖÂÎ¤ÈÊ¿¹Ô¤ÊÃÊº¹¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜµ»½Ñ¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç
¿Þ1 ¥á¥«¥Ê¥à¥Û¥¤ー¥ë
¿Þ2 ¥Èー³Ñ¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ëº£²ó¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È
1.¥á¥«¥Ê¥à¥Û¥¤ー¥ë¤È¤Ï
¡¡¥á¥«¥Ê¥à¥Û¥¤ー¥ë¤Ï¡¢¼ÖÎØ¤Î¼þ°Ï¤Ë45ÅÙ¤Ë·¹¤¤¤¿¥íー¥é¡Ê¥Ð¥ì¥ë¡Ë¤òÊ£¿ôÇÛÃÖ¤·¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¼ÖÎØ¤Ç¤¹¡Ê¿Þ1¡Ë¡£4¤Ä¤Î¼ÖÎØ¤Î²óÅ¾Êý¸þ¤ò¸ÄÊÌ¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÂÎ¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÁ°¸åº¸±¦¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤Ø°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶¹¤¤ÄÌÏ©¤Ç¤ÎÄ¹¼ÜÊªÈÂÁ÷¤ä¡¢¥¢ー¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿ºî¶È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·½¾Íè¤Î¥á¥«¥Ê¥à¥Û¥¤ー¥ë¤Ë¤Ï¡¢²£°ÜÆ°»þ¤ËÃÊº¹¾è¤ê±Û¤¨ÀÇ½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ーÂ»¼º¤¬Âç¤¤¯¿ä¿ÊÎÏ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2. ³«È¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¿¿¾å¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Î¼ÖÎØ¤Î·¹¤¡Ö¥Èー³Ñ¡×¤ò0ÅÙ¤«¤é25ÅÙ¤Þ¤ÇÁö¹ÔÃæ¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ëµ¡¹½¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
① ÃÊº¹¾è¤ê±Û¤¨ÀÇ½¸þ¾å¡¡
¥Èー³Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¼ÖÎØ¤Î¥¨¥Ã¥¸¤¬ÃÊº¹¤ËÀÜ¿¨¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¨¥Ã¥¸¤ËËÉ³êÉôÉÊ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾è¤ê±Û¤¨ÀÇ½¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°¸å°ÜÆ°»þ¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
② ¿ä¿ÊÎÏ¤Î¸þ¾å
½¾Íè¤ÏÂ»¼º¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÏ¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ä¿ÊÎÏ¤ò½¾ÍèÈæ1.5ÇÜ(Ãí2)¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ë²þÁ±ºö¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¥ë¤Î²óÅ¾¼´¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤êÂÑ²Ù½Å¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÊý¼°¤Ç¤ÏÂÑ²Ù½Å¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¿ä¿ÊÎÏ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãí2¡§Æ±°ì¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¥Èー³Ñ0ÅÙ¤È25ÅÙ¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç
③ °ÌÃÖ·è¤áÀºÅÙ¤Î°Ý»ý
Á´Êý¸þ°ÜÆ°µ¡Ç½¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ·è¤áÀºÅÙ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥Èー³Ñ¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢4ÎØ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Êý¼°¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¸þÅ¾´¹»þ¤Î°ì»þÄä»ß¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
3. º£¸å¤ÎÍ½Äê
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Âµ¡¥Ç¥â¤È¡¢³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ¤ò²¼µÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼èºà¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§Âè10²ó ¥í¥Ü¥Ç¥Ã¥¯¥¹
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë～23Æü¡Ê¶â¡Ë 10:00～17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÆîÅï1³¬¡Ê¾®´ÖÈÖ¹æ S3-26¡Ë