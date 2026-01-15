EY¿·ÆüËÜ¡¢IPO»Ù±ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥Äー¥ë¤ò³«È¯
EY¿·ÆüËÜÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§¾¾Â¼ ÍÎµ¨¡¢°Ê²¼¡¡EY¿·ÆüËÜ¡Ë¤Ï¡¢Äê·¿¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤äÂ°¿Í²½¤ÎÇÓ½ü¤òÄÌ¤¸¤ÆIPO¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢AI¥Äー¥ë³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç¥Áー¥à¤ò¿·¤¿¤ËÁÈÀ®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿AI¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êIPO½àÈ÷¤òÅª³Î¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢À®¸ù¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê»ö¶È¹½Â¤¤Ï¹âÅÙ²½¡¦Ê£»¨²½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ñËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Î¾å¾ì´ð½à°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢IPO¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢ÆâÉô´ÉÍýÂÎÀ©¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤Î¿å½à¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢IPO½àÈ÷¤ËÈ¼¤¦Éé²Ù¤¬²áÅÙ¤ËÁýÂç¤·¡¢ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª²ÝÂê¤¬¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×³¦Á´ÂÎ¤Ç¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯ÅöË¡¿Í¤Ç¤Ï¡¢5Ç¯Îß·×¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤ÎIPO´Æºº¼ÂÀÓ*¤ä¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¡¢SaaS¡¢EC¡¢°åÎÅ¡¢À½Â¤¶È¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¡¦À®Ä¹ÃÊ³¬¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ÈAIµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢±ß³ê¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿100·ï°Ê¾å¤Î¥·¥çー¥È¡¦¥ì¥Ó¥åー¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò½¸Ìó¤·¤¿À¸À®AI¥Äー¥ë¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Äー¥ë¤Ï¡¢IPO½àÈ÷´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÏÀÅÀ¤ò¡¢¶È¼ï¡¢À®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¡¢»ö¶ÈÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ°Íý¤·¡¢¥·¥çー¥È¡¦¥ì¥Ó¥åー¶ÈÌ³¡ÊIPO½àÈ÷´ë¶È¤Î²ÝÂê¤òÃ»´ü´Ö¤ÇÇÄ°®¤·¡¢²þÁ±¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¶ÈÌ³¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÌÖÍåÅª¤ÊÏÀÅÀÀ°Íý¤ä²þÁ±ºö¤ÎÄó°Æ¤ò¹âÅÙ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Äー¥ëÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇEY¿·ÆüËÜ¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿Â¿¿ô¤ÎIPO»öÎã¤ò´ð¤Ë¡¢À®Ä¹´ë¶È¤¬¼ÂºÝ¤ËÁªÂò¤·¤Æ¤¤¿ÁÈ¿¥Àß·×¤äÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Î¹Í¤¨Êý¤Î»²¾ÈÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¤è¤êÂ¿³ÑÅª¤Ê»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇIPO¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÁÈ¿¥Àß·×ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IPO¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÀÅÀ¤ä¤½¤ÎÂÐ±þºö¤ò»öÁ°¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤Ê°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁÛÄê³°¤ÎÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¡¢µÞ¤ÊÂÎÀ©ÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤ÎÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÉéÃ´¤äÈèÏ«¤òËÉ»ß¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·×²èÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈIPO½àÈ÷¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè°ìÃÆAI¥Äー¥ë¤Îµ¡Ç½¾Ò²ð¡Û
¢¨ËÜ¥Äー¥ë¤Ï¡¢²ñ·×»Î¤ÎÀìÌçÅªÈ½ÃÇ¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤¢¤¯¤Þ¤Ç²áµî¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯ÏÀÅÀÀ°Íý¤òÊä½õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È½ÃÇ¤ÎÀºÅÙ¤È°ì´ÓÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅöË¡¿Í¤ÏÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¸Ä¿Í¤ä°Æ·ïÃ±°Ì¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ³èÍÑ²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢IPO¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ÎAI¥Äー¥ë³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç¥Áー¥à¤òÁÈÀ®¤·¡¢»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÌ³ÃÎ¸«¤ÎÃê½Ð¡¦¹½Â¤²½¡¦¸¡¾Ú¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Áー¥à¤Ï¡¢EY¿·ÆüËÜÆâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊÉô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºIPO´Æºº¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çÅý³çÉô½ð¤Ç¤¢¤ë´ë¶ÈÀ®Ä¹¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë½êÂ°¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»Ù±ç¼ÂÌ³¤ò¹Ô¤¦²ñ·×»Î¤¬¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°Åù¤Î³«È¯¤Ë¤â¼çÂÎÅª¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂÌ³¤Î²ÝÂêÇ§¼±¤äÈ½ÃÇ´ÑÅÀ¤òÄ¾ÀÜ¥Äー¥ëÀß·×¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿AI¥Äー¥ë¤Î¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¿×Â®¤Ê³«È¯¡¦²þÁ±¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚIPO»Ù±ç¥Äー¥ë³«È¯¤ÎÀìÌç¥Áー¥àÂÎÀ©¤Î¤´¾Ò²ð¡Û
EY¿·ÆüËÜ¤Ï¡¢5Ç¯Îß·×¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëIPO´Æºº¼ÂÀÓ¤ä¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¡¦À®Ä¹ÃÊ³¬¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò¡¢AIµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÂÎ·Ï²½¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢IPO½àÈ÷¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¤äÈ½ÃÇ¤ÎÀ°Íý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶áÇ¯¡¢À©ÅÙ¤ä»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤êIPO»Ù±ç¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ëÅÀ¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢EY¿·ÆüËÜ¤ÏAIµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤ÇºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë»Ù±ç¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¡¢·òÁ´¤ÊÄ©Àï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
