¥·¥Ë¥¢¤¬³«È¯¤·¤¿·ò¹¯¥µ¥×¥ê¡ÖCBD¡×¤ÎÍ½ÌóÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¡¡ºòÇ¯9·î¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿CBD¤ò°Â¿´¤Ç°ÂÁ´¤Ê·ò¹¯¥µ¥×¥ê¤È¤·¤Æ³«È¯¡ª
¥·¥Ë¥¢¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー(½êºßÃÏ¡§105-6027¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4-3-1¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÚÆâ ÂÙ½¼)¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤Î·ò¹¯¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢°Â¿´¤Ç°ÂÁ´¤ÊCBD¥µ¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ë3Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡µ¬À©¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿µÛ¼ýÀ¤ÎÎÉ¤¤¡Ö¿åÍÏÀCBD¥ê¥¥Ã¥É¡×¤ò¿Í´ÖÉþÍÑ¤ÈÆ°ÊªÉþÍÑ¤Î2¼ïÎà¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¡¢3·î2Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¤³¤Î¡Ö¿åÍÏÀCBD¥ê¥¥Ã¥É¡×(ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§¿Í´ÖÍÑ16,500±ß¡¢Æ°ÊªÍÑ11,000±ß(¶¦¤ËÀÇ¹þ¤ß)¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎCAMPFIRE¤Ë¤è¤ê¡¢Í½ÌóÀè¹ÔÈÎÇä¤ò1·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¸ø³«¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
CAMPFIREURL¡§ https://camp-fire.jp/projects/893371/view
¤Þ¤¿¡¢2·î25Æü(¿å)¤«¤é27Æü(¶â)¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·ò¹¯ÇîÍ÷²ñ¤Ø½ÐÅ¸¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯ÇîÍ÷²ñ¥µ¥¤¥È¡§ https://www.this.ne.jp/
¥·¥Ë¥¢¤¬³«È¯¤·¤¿°Â¿´¤Ç°ÂÁ´¤ÊCBD
CBD¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¡ÖÂçËã¼èÄùË¡µÚ¤ÓËãÌôµÚ¤Ó¸þÀº¿ÀÌô¼èÄùË¡¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ëË¡Î§¡×¤Î°ìÉô¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏCBDÀ®Ê¬Æâ¤Ë»ÄÂ¸¤¹¤ë¹âÍÈÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ëTHC¤Î»ÄÂ¸ÃÍ¤Ë¸·¤·¤¤µ¬À©¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÇCBDÀ½ÉÊ¤Î¼è°·¤¤¤¬¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸·¤·¤¤µ¬À©¤òCBD¤Î¸¡ººµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜCBDÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñ¤Î¸·¤·¤¤µ¬À©¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ëCBD¤òÀ½ÉÊ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÔÈÎ¤Î°ûÍÑ¥¿¥¤¥×¤ÎCBD¤Ï¥ª¥¤¥ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬°ûÍÑ¸å¤ÎµÛ¼ýÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤òÇ»½Ì¤µ¤ì¤¿¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×(¿åÍÏÀ)¤È¤·¤ÆÆÈ¼«³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤ÎCBD¤Ï¿åÍÏÀ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤ä¥¸¥åー¥¹Îà¤Ê¤É¤Î¤ª¹¥¤¤Ê°ûÎÁ¤ËÅº²Ã¤·¤Æ´ÊÃ±¤ËÍÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤Æ¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¯µÛ¼ýÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¿ÍÂÎÉþÍÑCBD¤ÈÆ°ÊªÉþÍÑCBD
¢¡CBD¤ÎÍ¸ú¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤Ï¡©
CBD¤ÎÍ¸ú¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢¿Í´Ö¡¢Æ°Êª¤Ë¤ÏÀ¸ÊªÅª¤Êµ¡Ç½¤ò»Ê¤ëºÙË¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥«¥ó¥Ê¥Ó¥Î¥¤¥É¼õÍÆÂÎ¤Ç¤¢¤ëCB1¥ì¥»¥×¥¿ー¢¨1¡¢CB2¥ì¥»¥×¥¿ー¢¨2¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥ó¥Ê¥Ó¥Î¥¤¥É¼õÍÆÂÎ¤òºîÍÑ¤¹¤ë¥¨¥ó¥É¥«¥ó¥Ê¥Ó¥Î¥¤¥É¤ÎÂÎÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÂÎÆâ¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï²ÃÎð¤äÈè¤ì¤Ê¤É¤Ç½¼Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤êCBD¤¬¥¨¥ó¥É¥«¥ó¥Ê¥Ó¥Î¥¤¥É¤òÊä½õ¤·¤Æ¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·Àµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
CBD¤ÎÍ¸ú¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤Ï¡©
¥¨¥ó¥É¥«¥ó¥Ê¥Ó¥Î¥¤¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¾Ã²½¡¢Âå¼Õ¡¢¥Û¥ë¥â¥óÄ´À°¡¢¿©Íß¡¢ÌÈ±Ö¡¢´¶¾ð¡¢¿çÌ²¤Ê¤É¤ÎÀ¸Êª³ØÅª¥×¥í¥»¥¹¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤òÀµ¾ï¤ÊÆ¯¤¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤ê·ò¹¯¤Î°Ý»ý¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨CB1¥ì¥»¥×¥¿ー¡§¼ç¤ËÇ¾¤ò¹½À®¤¹¤ëÃæ¿õ¿À·Ð¡¢À¸¿£´ï¡¢µÓ¶Ú¡¢ÇÙ¤Ê¤É¤ËÊ¬ÉÛ¡£
¢¨CB2¥ì¥»¥×¥¿ー¡§¼ç¤ËÌÈ±Ö·Ï¤ÎºÙË¦(µÓ¹ü¡¢ç£Â¡¡¢ÂçÄ²¡¢ç¹Â¡¤Ê¤É)¤ËÊ¬ÉÛ¡£
¡ö¤Ê¤ªCBDÀ½ÉÊ¤Ï¹âÍÈ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢ËèÆü¤Î°ûÍÑ¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë²º¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·¤·¤¤·ò¹¯½¬´·¤È¤·¤Æ°ûÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÔÈÎ¤Î°ûÍÑ¥¿¥¤¥×¤ÎCBD¤Ï¥ª¥¤¥ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ûÍÑ¸å¤ÎµÛ¼ýÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËËÜÀ½ÉÊ¤òÇ»½Ì¤µ¤ì¤¿¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤È¤·¤ÆÆÈ¼«³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¹¥¤¤Ê°û¤ßÊª¤Ë¿â¤é¤·¤Æ°ûÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÎÆâ¤Ç¤ÎµÛ¼ýÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç²º¤ä¤«¤Ê1Æü¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡£
¡¦¿Í´Ö¤Î°ûÍÑ¡§¥¹¥Ý¥¤¥È¤ÎÎÌ¤ò¸«¤Æ1²ó20mg¤ò¤ª¹¥¤¤Ê°û¤ßÊª¤Ë¿â¤é¤·¤Æ°ûÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(1¥Ü¥È¥ë2,000mg¤ÎCBD¤ò´ÞÍ¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê20mg¤ÇÌó100²óÊ¬)
¡ö1²ó¤¢¤¿¤ê¥³¥¹¥È¤Ï165±ß(1¥«·î30²ó¤Ç4,950±ß)
¡¦Æ°Êª¤Î°ûÍÑ¡§Ëè¿©»öËè¤Ë¿©¤ÙÊª¡¢°û¤ßÊª¤Ë¿â¤é¤·¤Æ°ûÍÑ¤¹¤ë¡£5¥¥íÂÎ½Å¤Ç1²ó2mgÌÜ°Â¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(1¥Ü¥È¥ë300mg¤ÎCBD¤ò´ÞÍ¡¢2mg¤Ç1¥Ü¥È¥ë150²óÊ¬)
¡ö1²ó2mg¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥¹¥È¤Ï88±ß(1¥«·î60²ó¤Ç5,280±ß)
¡ü¿Í´ÖÍÑ¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×CBD¡§°ìÈÌÍ½ÄêÇä²Á19,800±ß¢ªÀè¹ÔÍ½ÌóÆÃÊÌ²Á³Ê16,500±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¡Ú¾¦ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
¡¦¿Í´ÖÍÑ¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×CBD
(ÍÆÎÌ20ml¡¢CBD10¡ó´ÞÍ2,000mg¡ö°ûÊª¤ËÆþ¤ì¤Æ°ûÍÑ)
¡ö¾¦ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCBD¸¶ÎÁ¤Ï¸¶ÎÁ¸µ¤Î³¤³°µÚ¤ÓÍ¢Æþ¸å¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¸¡ººµ¡´Ø¤òÄÌ¤¸¤ÆCOA(¸¡ºº¾ÚÌÀ½ñ)¤ò¼èÆÀ¤Î¾å¡¢Í¢Æþ¤·¤ÆÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ºÇ½ª¾¦ÉÊ»þ¤ËCOA(¸¡ºº¾ÚÌÀ¾Ú)¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
¡ö»ÈÍÑCBD¤Ï¥¢¥¤¥½¥ìー¥È¥¿¥¤¥×(CBDÃ±°ìÀ®Ê¬)
¸¶ÎÁÆâÍÆ ¡§¿åÍÏÀCBD(¥¢¥¤¥½¥ìー¥È)¡¢ÀºÀ½¿å
Åº²ÃÊª¡¡ ¡§¥¯¥¨¥ó»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥à(0.1¡ó)¥½¥ë¥Ó¥ó»À¥«¥ê¥¦¥à(0.1¡ó)°Ê¾å¤Ï¤¤¤º¤ì¤â°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤Åº²ÃÊª
CBD¸¶»º¹ñ¡§¥¹¥¤¥¹
À½Â¤¹ñ¡¡ ¡§ÆüËÜ
¾ÞÌ£´ü¸Â ¡§(³«ÉõÁ°)2Ç¯´Ö¡¡(³«Éõ¸å)1Ç¯´Ö¡¡¡öÄã²¹´Ä¶¤ÇÊÝÂ¸
¿Í´ÖÍÑ(Àè¹ÔÍ½ÌóÆÃÊÌ²Á³Ê)16,500±ß(ÀÇ¹þ¤ß)¡¡ÍÆÎÌ20ml¡¢CBD10¡ó´ÞÍ2,000mg
¢¡CBD¤Ï¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦Æü¾ïÅª¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í
¡¦»Å»ö¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¿Í
¡¦¾å¼ê¤¯Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¿Í
¡¦²ÃÎð¤È¶¦¤Ë¿´¿È¤Î¿ê¤¨¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿¿Í
¡¦¤ä¤ëµ¤¤¬¤ª¤¤Ê¤¤¿Í(°ÕÍßÅª¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¿Í)
¡¦¿²µ¯¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í
¡¦ËýÀÅª¤ÊÄË¤ß¤ä±ê¾É¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í
¡öËÜÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ëCBD¤Ï°åÌôÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í¸úÀ¤Î¾ÚÌÀÅÙ¹ç¤¤¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ê¤É¤ÎAI¤Ç¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëCBD¤ÎºîÍÑ¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤Ç¤´¼ÁÌä¤¯¤À¤µ¤¤)
¡üÆ°ÊªÍÑ¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×CBD¡§°ìÈÌÍ½ÄêÇä²Á13,200±ß¢ªÀè¹ÔÍ½ÌóÆÃÊÌ²Á³Ê11,000±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¾¦ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¦Æ°ÊªÍÑ¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×CBD
(ÍÆÎÌ10ml¡¢CBD3¡ó´ÞÍ300mg¡ö°ûÊª¤ËÆþ¤ì¤Æ°ûÍÑ)
¡ö¾¦ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCBD¸¶ÎÁ¤Ï¸¶ÎÁ¸µ¤Î³¤³°µÚ¤ÓÍ¢Æþ¸å¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¸¡ººµ¡´Ø¤òÄÌ¤¸¤ÆCOA(¸¡ºº¾ÚÌÀ½ñ)¤ò¼èÆÀ¤Î¾åÍ¢Æþ¤·¤ÆÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ºÇ½ª¾¦ÉÊ»þ¤ËCOA(¸¡ºº¾ÚÌÀ¾Ú)¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
¡ö»ÈÍÑCBD¤Ï¥¢¥¤¥½¥ìー¥È¥¿¥¤¥×(CBDÃ±°ìÀ®Ê¬)
¸¶ÎÁÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¿åÍÏÀCBD(¥¢¥¤¥½¥ìー¥È)¡¢
ÀºÀ½¿åÅº²ÃÊª¡§¥¯¥¨¥ó»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥à(0.1¡ó)¥½¥ë¥Ó¥ó»À¥«¥ê¥¦¥à(0.1¡ó)¥íー¥º¥Þ¥êーÃê½ÐÊª°Ê¾å¤Ï¤¤¤º¤ì¤â°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤Åº²ÃÊª
CBD¸¶»º¹ñ¡¡ ¡§¥¹¥¤¥¹
À½Â¤¹ñ¡¡¡¡¡¡¡§ÆüËÜ
¾ÞÌ£´ü¸Â¡¡¡¡¡§(³«ÉõÁ°)2Ç¯´Ö¡¡(³«Éõ¸å)1Ç¯´Ö¡¡¡öÄã²¹´Ä¶¤ÇÊÝÂ¸
Æ°ÊªÍÑ(Àè¹ÔÍ½ÌóÆÃÊÌ²Á³Ê)11,000±ß(ÀÇ¹þ¤ß) ÍÆÎÌ10ml¡¢CBD£³¡ó´ÞÍ300mg
¢¡¤³¤ó¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦ÆâÂ¢´ï´±¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿
¡¦µ¤À¤¬·ã¤·¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥Í¥³¤Á¤ã¤ó
¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬¤¢¤ë
¡¦ËýÀÅª¤ÊÄË¤ß¡¢¤«¤æ¤ß¤Ê¤É
¡¦ËèÆü¤Î¥Ç¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Ë
¡¦Ï·²½¤Î¿Ê¹Ô¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡öËÜÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ëCBD¤Ï°åÌôÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í¸úÀ¤Î¾ÚÌÀÅÙ¹ç¤¤¤Ïº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£(¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ê¤É¤ÎAI¤Ç¡ÖÆ°Êª¤Ë¤ª¤±¤ëCBD¤ÎºîÍÑ¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤Ç¤´¼ÁÌä¤¯¤À¤µ¤¤)