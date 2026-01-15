¡¡³ô¼°²ñ¼ÒµþÍÕ¶ä¹Ô(ËÜÅ¹¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢Æ¬¼è¡¡Æ£ÅÄ ¹ä¡¢°Ê²¼¡ÖµþÍÕ¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È¡¢°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÐÃ«  À¿¡¢°Ê²¼¡Ö°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý¡×)¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®Åç ¹î½Å¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×)¤Ï¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¦ÁBANK GX¢¨£± ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¡Ê°Ê²¼ ËÜ¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

 

£±¡¥ÇØ·Ê

¡¡´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸»º³èÆ°Åù¤Ë¤è¤êÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢ÃÏµå´Ä¶­ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ä´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤Î£±¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤ä¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤ÎÌÌ¤Ç²ÝÂê¤¬Â¿¤¯¡¢GX¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µþÍÕ¶ä¹Ô¡¢°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î£³¼Ò¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£··î£³£±Æü¤ËÄù·ë¤·¤¿¡ÖÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤Ë´ð¤Å¤­¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


  £². ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×

¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤è¤ëÃ¦ÃºÁÇ¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖMIeCO2¡×¢¨£²¤ÈÏ¢·È¤·¡¢CO£²ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¡ÖÂ¬Äê¡×¡Öºï¸º¡×¡ÖÀ®²Ì³èÍÑ¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡££³¼Ò¤¬»ý¤ÄÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò·ë½¸¤·¡¢¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



£³¡¥£³¼Ò¤ÎÌò³ä

µþÍÕ¶ä¹Ô¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦Ã¦ÃºÁÇ´ØÏ¢¤ò´Þ¤à¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±ÄÁ´ÈÌ¤Ë¤«¤«¤ëÈ¼Áö»Ù±ç

°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦Å´¹Ý´ØÏ¢¶È³¦¤ª¤è¤ÓÃ¦ÃºÁÇ¿ä¿Ê¤ÎÃÎ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡

£Î£Ô£Ô¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¡¦Éý¹­¤¤Ã¦ÃºÁÇ´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÃÎ¸«¤ÎÄó¶¡¤ÈDX¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼èÁÈ»Ù±ç


£´¡¥Äó¶¡³«»ÏÆü

£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë


£µ¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«

¡¡£³¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨1¡¡Green Transformation¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÎ¾Î©¤Ë¸þ¤±¤¿¼Ò²ñÊÑ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£

¢¨2¡¡°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÂ¬Äê¡¦²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¡¦ºï¸º¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£

¢¨3¡¡Carbon Footprint of Product¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢À½ÉÊ¤Î¸¶ºàÎÁÄ´Ã£¤«¤éÀ½Â¤¡¦Í¢Á÷¡¦»ÈÍÑ¡¦ÇÑ´þ¤Þ¤Ç¤ËÈ¼¤¦²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ò»»Äê¤·¤¿»ØÉ¸¡£

¢¨4¡¡Scope£±¤Ï¼«¼Ò¤ÎÇ³ÎÁÇ³¾ÆÅù¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÇÓ½Ð¡¢Scope£²¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿ÅÅÎÏ¡¦Ç®Åù¤Î»ÈÍÑ¤ËÈ¼¤¦´ÖÀÜÇÓ½Ð¡£