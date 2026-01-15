µþÍÕ¶ä¹Ô¡¢°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Ã¦ÃºÁÇ²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¦ÁBANK GX ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒµþÍÕ¶ä¹Ô(ËÜÅ¹¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢Æ¬¼è¡¡Æ£ÅÄ ¹ä¡¢°Ê²¼¡ÖµþÍÕ¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È¡¢°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÐÃ« À¿¡¢°Ê²¼¡Ö°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý¡×)¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®Åç ¹î½Å¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×)¤Ï¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¦ÁBANK GX¢¨£± ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¡Ê°Ê²¼ ËÜ¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÇØ·Ê
¡¡´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸»º³èÆ°Åù¤Ë¤è¤êÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢ÃÏµå´Ä¶ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ä´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤Î£±¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤ä¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤ÎÌÌ¤Ç²ÝÂê¤¬Â¿¤¯¡¢GX¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µþÍÕ¶ä¹Ô¡¢°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î£³¼Ò¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£··î£³£±Æü¤ËÄù·ë¤·¤¿¡ÖÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£². ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤è¤ëÃ¦ÃºÁÇ¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖMIeCO2¡×¢¨£²¤ÈÏ¢·È¤·¡¢CO£²ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¡ÖÂ¬Äê¡×¡Öºï¸º¡×¡ÖÀ®²Ì³èÍÑ¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡££³¼Ò¤¬»ý¤ÄÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò·ë½¸¤·¡¢¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥£³¼Ò¤ÎÌò³ä
µþÍÕ¶ä¹Ô¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦Ã¦ÃºÁÇ´ØÏ¢¤ò´Þ¤à¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±ÄÁ´ÈÌ¤Ë¤«¤«¤ëÈ¼Áö»Ù±ç
°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦Å´¹Ý´ØÏ¢¶È³¦¤ª¤è¤ÓÃ¦ÃºÁÇ¿ä¿Ê¤ÎÃÎ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
£Î£Ô£Ô¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¡¦Éý¹¤¤Ã¦ÃºÁÇ´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÃÎ¸«¤ÎÄó¶¡¤ÈDX¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼èÁÈ»Ù±ç
£´¡¥Äó¶¡³«»ÏÆü
£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë
£µ¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡£³¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡Green Transformation¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÎ¾Î©¤Ë¸þ¤±¤¿¼Ò²ñÊÑ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£
¢¨2¡¡°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÂ¬Äê¡¦²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¡¦ºï¸º¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£
¢¨3¡¡Carbon Footprint of Product¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢À½ÉÊ¤Î¸¶ºàÎÁÄ´Ã£¤«¤éÀ½Â¤¡¦Í¢Á÷¡¦»ÈÍÑ¡¦ÇÑ´þ¤Þ¤Ç¤ËÈ¼¤¦²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ò»»Äê¤·¤¿»ØÉ¸¡£
¢¨4¡¡Scope£±¤Ï¼«¼Ò¤ÎÇ³ÎÁÇ³¾ÆÅù¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÇÓ½Ð¡¢Scope£²¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿ÅÅÎÏ¡¦Ç®Åù¤Î»ÈÍÑ¤ËÈ¼¤¦´ÖÀÜÇÓ½Ð¡£