ÃÏ°è¤Ç¼è¤êÁÈ¤à´Û»³»Ô¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶À°È÷¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î¡Ö¤Á¤Ð¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¼õÆþÂÎÀ©¶¯²½»ö¶È¡×Êä½õ¶â¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Û»³»Ô¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¼õÆþÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ª¤è¤Ó»ýÂ³Åª¤ÊÃÏ°èÏ¢·È¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê¿Í¤ÎÎ®¤ì¤ÎÁÏ½Ð¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´ë¶ÈÍ¶Ã×¡¦ÃÏ°è»º¶È¤Î³èÀ²½¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¿Íºà°éÀ®¡¦¼ÂÁ©¡¦³Ø¤Ó¤Î½Û´Ä¤ò½Å»ë¤·¤¿3¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÃæ³Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
´Û»³É÷·Ê
¢£¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ë¤è¤ë¿ä¿ÊÂÎÀ©
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤ÎÆâ³ÕÉÜ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¹ñ²È¹½ÁÛ¿ä¿Ê¸òÉÕ¶â»ö¶È¡×¤ò·Àµ¡¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÏ°è¤Ç¼è¤êÁÈ¤à´Û»³»Ô¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶À°È÷¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Û»³»Ô¤ò¤òÃæ¿´¤Ë¡¢JRÅìÆüËÜÀéÍÕ»Ù¼Ò¡¢´Û»³»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢´Û»³¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¡¢³Ø¼±·Ð¸³¼Ô¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¡¢Á´ÂÎ²ñµÄ¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¼õÆþÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¤È¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ»ö¶È¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
1.¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¸¦½¤¡×
2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)¡¦10Æü(¿å)¼Â»ÜºÑ¤ß
´Û»³»Ô¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¥µ¥¤¥È¤äSNSÅù¤Î¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°èÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼èºà¡¦ÊÔ½¸¡¦È¯¿®¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¸¦½¤¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥È¤ÎÍø³èÍÑÊý¿Ë¡¢¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢(WEB¥µ¥¤¥È¡¦SNS)±¿±Ä¡¢´ë²èÎ©°Æ¡¢¼èºà¡¢µ»ö¹½À®¡¢È¯¿®¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÔ½¸¼ÂÌ³¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡×¤òËá¤¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1²ó¡§¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´ðÁÃ
Âè2²ó¡§Instagram¤ò»È¤Ã¤¿ÃÏ°è PR¤È¾ðÊóÈ¯¿®¤Î´ðÁÃ
Âè3²ó¡§Instagram¤ò»È¤Ã¤¿ÃÏ°è PR¤È¾ðÊóÈ¯¿®¤Î±þÍÑ
2.ÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤ÈÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¡Ö´Û»³»Ô¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³èÍÑ¡¡¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)
»ÔÆâ½ÉÇñ»ÜÀßÅù¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤äÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿¼ÂÁ©·¿¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë»ÔÆâ¼þÍ·¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤äÆó¼¡¸òÄÌ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô³°¡¦¸©³°¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡¢ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Û»³»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹âÅÙ²½¤ÈÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¡ö¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é¢ª https://turns.jp/130430
3.¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¼õÆþ¤ìÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡¡TURNS¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦2026¡¡―´Û»³²Ê―
Âè1²ó¡§2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)14¡§00～15¡§30
¡Ö¡ÈÎ¹¤Î¤½¤ÎÀè¡É¤òÆÏ¤±¤ë¡§ÃÏ°è¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÊÔ½¸¤¹¤ë»ëÅÀ¡×
Âè2²ó¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)13¡§00～14¡§30
¡ÖÃÏ°è¤¬È¯¿®¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Å¤¯¤ê¤ÈÆÏ¤±Êý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
Âè3²ó¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)15¡§00～16¡§30
¡ÖÈ¯¿®¤«¤é¶¦ÁÏ¤Ø¡§´ë¶È¤äÅÔ»Ô¤È¤Î´Ø·¸¤ò°é¤Æ¤ë¤·¤¯¤ß¡×
¡ü¼õÉÕ³«»Ï¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)～
¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¼õÆþ¤ì¤òÃ´¤¦ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼õÆþÂÎÀ©¶¯²½¤È¶¦ÁÏ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÊÙ¶¯²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÙ¶¯²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTURNS¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦2026―´Û»³²Ê―¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁ´3²ó¤Î¥íー¥«¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¤È·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¼êË¡¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ö¾ÜºÙ¤ÏTURNS WEB¥µ¥¤¥È¤«¤é https://turns.jp/
¢£¾ðÊóÈ¯¿®¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢¡¢SNS¡¢ÃÏ°è¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¯È¯¿®¤·¡¢´Û»³»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¿Íºà°éÀ®¡¦¼ÂÁ©·¿¥×¥í¥°¥é¥à¡¦³Ø¤Ó¤Î¾ì¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±È¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¼õÆþÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
BLUE TATEYAMA WOKATION
https://tateyama-workation.jp/
JRE Local Hub
https://www.jreast.co.jp/chiba/familio-tateyama/jrelocalhub/