¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÍÎÃ®Àì¶È¥áー¥«ー¤ÎÍÌÀ»º¶È¤¬¡¢¤ª¼òÂ¤¤ê¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È´ë¶È¤Ø
¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÍÎÃ®Àì¶È¥áー¥«ー¤ÎÍÌÀ»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜÉú¸«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÅÄ¸¶ ¿¹Ô)¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¼òÊ¸²½¡¦¾øÎ±½ê¤Î¤ª¼òÂ¤¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎÍÎÃ®À½Â¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤ª¼òÂ¤¤ê¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¡×ÂÎÀ©¤òÁ´ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢2025Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÍÌÀ»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡ÊURL¡§https://ariakesangyo.co.jp/¡Ë
¤ª¼òÂ¤¤ê¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ¤³¦¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë
ÍÌÀ»º¶È¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ª¼ò¤ò½ÏÀ®¤¹¤ëÍÎÃ®¤ÎÀ½Â¤¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤½¤Î6～7³ä¤¬Ã®½ÏÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÍÆ´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÃ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ®¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡ÉÌ£¤ï¤¤¡É¤½¤Î¤â¤Î¡×¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢Ã®Â¤¤ê¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤®¡¢Ã®Â¤¤ê¤Îµ»½Ñ¤ÈÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢¤³¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ò¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö²ÁÃÍ¤¢¤ë½ÏÀ®¤Ç¿Í¤È¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ¤³¦¤Ø¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã®»ö¶È¤ò´ð¼´¤Ë¡¢¸¶ºàÎÁ¡¦½ÏÀ®¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¤ª¼òÂ¤¤ê¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤ª¼òÂ¤¤ê¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤ª¼òÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë°ìÇÕ¤ò¡¢¶¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÍÌÀ»º¶È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¿¿Ùõ¤ËÊâ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÍÌÀ»º¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Ã®¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À°Íý¤·¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ®¤Î¼ïÎà¤ä¥µ¥¤¥º¡¢Ã®Â¤¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿³Æ¼ï¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾øÎ±½ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¡¢ÍÌÀ»º¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çþ²êÍ¢ÆþÈÎÇä
1919Ç¯ÁÏ¶È¤Î±Ñ¹ñ¡¦Thomas Fawcett & Sons¼Ò¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÇþ²ê¤Î¹ñÆâÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÎÂçÇþ»î¸³ºÏÇÝ¤È¹ñ»ºÇþ²êÀ½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÅ¸³«Í½Äê¡£
¹ÚÊìÍ¢ÆþÈÎÇä
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¡¢WHC Lab¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢À½Â¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤´Äó°Æ¡£
¸¶¼òÍ¢ÆþÈÎÇä
Ê£¿ô¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤«¤é¤Î¥Ð¥ë¥¯¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±è¤Ã¤¿¸¶¼ò¤ÎÁªÄê¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¥µ¥Ýー¥È¡£
ÀßÈ÷Æ³Æþ»Ù±ç
ÌÚ²³¡ÊÈ¯¹ÚÁå¡Ë¡¦¾øÎ±´ï¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤«¤é¡¢¥Ð¥ê¥ó¥Á¡¦¥Ð¥ó¥°¥×¥éー¤Ê¤É¤ÎÈ÷ÉÊÄó¶¡¡£
¾¦ÉÊ´ë²è¡¦Î®ÄÌ»Ù±ç
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶È³¦Æâ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ¡¦ÈÎÂ¥´ë²è¤ÎÎ©°Æ¤ä¼òÈÎÅ¹ÍÍ¾Ò²ð¡¢³¤³°ÂåÍýÅ¹¾Ò²ð¤Ê¤É½ÀÆð¤Ê¥µ¥Ýー¥È¡£
¾øÎ±½êÎ©¤Á¾å¤²»Ù±ç
¤ª¼òÀ½Â¤¤ÎÀìÌç²È¤ò¸ò¤¨¡¢¾øÎ±½êÎ©¤Á¾å¤²¤ò°ì¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥¡¥ó¤Å¤¯¤ê
2025Ç¯¤Ë¡¢¼¡À¤Âå·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFiNANCiE¡×¤Ë¤Æ¡ÖWe Love Whisky¡×¤ò³«Àß¡£ÍÌÀ»º¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÈ¯¿®¤ä¾øÎ±½ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÌÀ»º¶È¤È¤ª¼ò¤ÎÂ¤¤ê¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£
ÍÌÀ»º¶È¤Îº£¸å
ÍÌÀ»º¶È¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃ®À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ã®¤ÎÀ¸»ºÎÏ¸þ¾å¤È¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¡¦°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µë¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî¤ËÂè2Ã®¹©¾ì¤Î·úÀß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿·Ð¸³¤äµ»½Ñ¡¢Ã®Â¤¤ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ç¤¢¤ë¾øÎ±½ê¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì£¤ï¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Ã®¤òÂ¤¤êÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»Æâ¤Ë¤Æ¹ñ»ºÂçÇþ¤Î»î¸³ºÏÇÝ¤ËÄ©Àï¤·¡¢Âè2Ã®¹©¾ìÆâ¤Ë¤Ï¹ñ»ºÇþ²ê¹©¾ì¤ÎÊ»Àß¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÇþ¤Î99%°Ê¾å¤¬³¤³°»º¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç»ýÂ³Åª¤Ë¶¡µë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Î¼Â¸½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ½ºà²Ã¹©¡¦ÎÓ¶È´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¡¢ÌÚºà¤Î°ÂÄêÄ´Ã£¡¢¿¹ÎÓ²ÝÂê¤Ë¤â¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¼òÂ¤¤ê¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÄ©Àï¤Ë¶¦¤ËÊâ¤á¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÊÑ³×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ø¡Ö²ÁÃÍ¤¢¤ë½ÏÀ®¤Ç¿Í¤È¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ¤³¦¤Ø¡×¡¢¤ª¼òÂ¤¤ê¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È´ë¶È¡Ù²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÍÌÀ»º¶È³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼ÔÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¾®ÅÄ¸¶ ¿¹ÔÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 1973Ç¯1·î16ÆüËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÅìÉ©²°Ä®428ÈÖÃÏ¤Î2»ö¶È½ê(ÅÔÇÀ¹©¾ì) ¡§ µÜºê¸©»ùÅò·´ÅÔÇÀÄ®Âç»úÀîËÌ1948-2»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ã®À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢Çþ²êÍ¢ÆþÈÎÇä¡¢¹ÚÊìÍ¢ÆþÈÎÇä¡¢¸¶¼òÍ¢ÆþÈÎÇä¡¢ÀßÈ÷Æ³Æþ»Ù±ç¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¡¦Î®ÄÌ»Ù±ç¡¢¾øÎ±½êÎ©¤Á¾å¤²»Ù±ç¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥¡¥ó¤Å¤¯¤êÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 075-602-2233URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://ariakesangyo.co.jp/Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡¡¡¡¡§ info@ariakesangyo.co.jpFiNANCiE¥³¥ß¥£¥Ë¥Æ¥£¡§https://financie.jp/users/welovewhisky