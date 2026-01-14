BSI¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó(±Ñ¹ñµ¬³Ê¶¨²ñ)Âçºå»ÙÅ¹¡ÖJAM BASE¡×¤Ø°ÜÅ¾ーÀ¾ÆüËÜ»ö¶È¤ò¶¯²½
¹ñºÝµ¬³Ê¤ÎÇ§¾Ú¡¦¸¡¾Ú¡¦¸¦½¤¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë±Ñ¹ñµ¬³Ê¶¨²ñ(BSI)¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÁÏÎ©125¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÆüËÜË¡¿Í¤ÎBSI¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼¿¸¶ ¾¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖBSI¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×)¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È³ÈÂç¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î13ÆüÉÕ¤±¤ÇÂçºå»ÙÅ¹¤ò¡ÖJAM BASE¡×¤Ø°ÜÅ¾¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°ÜÅ¾¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤
º£²ó¤Î°ÜÅ¾¤Ï¡¢BSI¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Î²ÃÂ®¤È¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥È(¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦AIÅù)ÎÎ°è¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£JAM BASE¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬½¸¤¦¶¦ÁÏµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢GX¡¦DX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃÏ°è¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤â¹â¤¯¡¢¹ñºÝµ¬³ÊÇ§¾Ú¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥È´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëBSI¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
BSI¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢º£¸å½ÅÍ×À¤òÁý¤¹ESG¡¦SDGsÂÐ±þ¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È¤ÎÂè»°¼ÔÊÝ¾Ú¡¢GHGÇÓ½ÐÎÌ¸¡¾Ú¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤äAI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Åù¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¤Ë´ð¤Å¤¯Ç§¾Ú¡¦ÊÝ¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ·ÐºÑ·÷Á´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤È¿®ÍêÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À¾ÆüËÜ»ö¶È¤Î¶¯²½¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦±Ä¶Èµ¡Ç½¡¦¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î¶¯²½
¡¦¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡¢GX¡¢DX¡¢ISOÇ§¾Ú/Âè»°¼Ô¸¡¾Ú¡¢¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥È(¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¡¢AIÅù)´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼
¡¦¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó(Âç³Ø¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶ÈÏ¢·È)
°ÜÅ¾¥»¥ì¥â¥Ëー¼Ì¿¿(1)¡¡¡¡¼Ì¿¿Ãæ±û JAM BASE±¿±Ä´ÉÍý¡¡°ì¼Ò¡Ë¥³¡¦¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー »ö¶ÈÅý³ç¼¡Ä¹ ²¬Â¼ Í³Î¤»ÒÍÍ¡¡¡¡¡¡¼Ì¿¿Ãæ±û¤è¤ê±¦¡¡ BSI¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¿¸¶ ¾¼ù¡¡BSI¥¸¥ã¥Ñ¥ó Âçºå»ÙÅ¹±Ä¶È¥Áー¥à°ìÆ±
Ä´°õ¼°¼Ì¿¿(2)¡¡¡¡¼Ì¿¿±¦¤«¤éJAM BASE±¿±Ä´ÉÍý¡¡°ì¼Ò¡Ë¥³¡¦¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー »ö¶ÈÅý³ç¼¡Ä¹ ²¬Â¼ Í³Î¤»ÒÍÍ¡¡¡¡BSI¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¿¸¶ ¾¼ù
¢£JAM BASE¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Âçºå»ÙÅ¹¤Î°ÜÅ¾¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú50Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¡ÃBSIÂçºå»ÙÅ¹°ÜÅ¾µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
～¸ÅÌîÅÅµ¤£øJAM BASE x BSI¤¬¸ì¤ë～
´ØÀ¾´ë¶È¤ÎÌ¤Íè²ÁÃÍ¡§ÉÊ¼Á¡¦DX¡¦Ç§¾Ú¤¬¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤
Æü»þ¡¡¡§2·î27Æü(¶â)¡¡14¡§00-18¡§30(³«¾ì13¡§30～)
¾ì½ê¡¡¡§¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå ËÌ´Û JAM BASE 4FÆÃÊÌ²ñ¾ì
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡¡¡§50Ì¾¡Ê£±¼Ò£²Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¸ÂÄê¤ÎÀèÃåÀ©¡Ë
ÅÐÏ¿¡¡¡§°Ê²¼¤ÎWeb¥Úー¥¸¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.bsigroup.com/ja-JP/insights-and-media/media/webinars/260227-event-osaka/
¢£BSI¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¿¸¶ ¾¼ù ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
º£Ç¯¡¢ÁÏÎ©125¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëBSI¤Ï¡¢1901Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¡¢¿®ÍêÀ¤ÈÉÊ¼Á¤ò»Ù¤¨¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÇ§¾Úµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤òÁÃ¤Ë¡¢BSI¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢BSI¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖImpact for a fair society and sustainable world (¸øÀµ¤Ê¼Ò²ñ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È)¡×¤Î¤â¤È¡¢´ë¶È¤¬´ûÂ¸¤Î¥ëー¥ë¤Ë½¾¤¦¡Ö¥ëー¥ë¥Õ¥©¥í¥ïー¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡Ö¥ëー¥ë¥»¥Ã¥¿ー¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤ÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢Êº¸á(¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ)¤ÎÇ¯¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ëÎÏ¶¯¤µ¤È¾ðÇ®¤ò¶»¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¿ä¿Ê³èÆ°¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥È(¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦AIÎÑÍý¤Ê¤É)¤Î³ÎÎ©¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç§¾Ú¡¦ÊÝ¾Ú¡¦¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤È¿®ÍêÀ¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£BSI¤È¹ñºÝµ¬³Ê¤ÎÌò³ä
BSI(British Standards Institution¡§±Ñ¹ñµ¬³Ê¶¨²ñ)¤Ï¡¢120Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤ÄÀ¤³¦ºÇ¸Å¤Î¹ñ²Èµ¬³ÊÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢Ç§¾Ú¡¦¸¡¾Ú¡¦ÊÝ¾Ú¡¦¸¦½¤¤Ê¤É¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÊÑ³×¤ä¿®Íê¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝµ¬³Ê¤Ï¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á²þÁ±¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÊÑ³×¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://www.bsigroup.com/ja-JP/
¢£JAM BASE±¿±Ä´ÉÍý¡¡°ì¼Ò)¥³¡¦¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー »ö¶ÈÅý³ç¼¡Ä¹ ²¬Â¼ Í³Î¤»ÒÍÍ ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
º£²ó¡¢BSI¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤¬JAM BASE¤ÎÆþµï¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¸æ»²²è¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ®¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹âÅÙ¤ÊÃÎ¸«¤ÏÅö»ÜÀß¤Ë½¸¤Þ¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦ÁÏ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£JAM BASE¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ù±ç»ÜÀß¤È¤·¤Æ³§ÍÍ¤Î³èÌö¤ò»Ù¤¨¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£JAM BASE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖJAM BASE(¥¸¥ã¥à¥Ùー¥¹)¡×¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß¤À¤¹¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå¤ÎÃæ³Ëµ¡Ç½»ÜÀß¤Ç¤¹¡£´ë¶È¡¢Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ä»ö¶È²½¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤òÌ±´Ö¡¢¹ÔÀ¯¡¢·ÐºÑÃÄÂÎ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¡¦»Ù±ç¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://umekita.com/jambase/