²ÖÊ´¾É¥·ー¥º¥óÌÜÁ°¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë1,000Ì¾¤ËÄ´ºº¡¡¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Ç±¿Å¾¤Ë»Ù¾ã¡¢Ìó2³ä¤¬·Ð¸³¤¢¤ê¡¡±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾É¾õ¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¤¯¤·¤ã¤ß¡×
¼ÖºÜ´ïÀìÌç¾¦¼Ò¤ÎÅì³¤¥¯¥é¥ê¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÉô ¸»ÂÀÏº¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò)¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤Ê¤É¤Îµ¨ÀáÀ¡¦ÄÌÇ¯À¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ(¢¨1)¤¬¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤Ë¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò¡Ö¤Û¤ÜËèÆü±¿Å¾¤¹¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö1½µ´Ö¤Ë¿ô²ó±¿Å¾¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷18ºÐ～65ºÐ¤Î·×1,000Ì¾¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤Î³µÍ×¡Û
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Ë¤è¤ê±¿Å¾¤Ë»Ù¾ã¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í(¢¨2)¤Ï23.8¡ó
¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¿Í(¢¨3)¤Î¤¦¤Á¡¢±¿Å¾¤Ë»Ù¾ã¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï60.1¡ó
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬±¿Å¾¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È»×¤¦¿Í(¢¨4)¤Ï56.1¡ó
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢±¿Å¾¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Ï¡Ö¤¯¤·¤ã¤ß¡×¤¬ºÇÂ¿
¢£¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Ë¤è¤ê»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¡¦±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÌó2³ä
ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Ë¤è¤ê¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë»Ù¾ã¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï238Ì¾(23.8¡ó)¤Ç¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¤ê¡¢´í¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï88Ì¾¡¢±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï150Ì¾¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¿Í(396Ì¾)¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¡¢±¿Å¾¤Ë»Ù¾ã¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î60.1¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Ë¤è¤ê±¿Å¾¤Ë»Ù¾ã¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï23.8%
¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢±¿Å¾¤Ë»Ù¾ã¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï60.1%
¢£±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Ï¡Ö¤¯¤·¤ã¤ß¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÌóÈ¾¿ô
ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ø¤Î¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï199Ì¾(19.9¡ó)¡¢¡Ö¤ä¤ä±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï362Ì¾(36.2¡ó)¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Ï¡Ö¤¯¤·¤ã¤ß¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯(499Ì¾)¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¡×¡ÖÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¡×¡ÖÌ²µ¤¡×¤Ë²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¤ò¤¹¤ë¤ÈÌó0.5ÉÃ¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤¬»þÂ®50¥¥í¥áー¥È¥ë¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢1²ó¤Î¤¯¤·¤ã¤ß¤ÇÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÌó6.94¥áー¥È¥ë¿Ê¤à¤¿¤á¡¢°ì½Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¯¤·¤ã¤ß¡×¤¬±¿Å¾¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¡¢ÌóÈ¾¿ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬±¿Å¾¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È»×¤¦¿Í¤Ï56.1%
±¿Å¾¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Ï¡Ö¤¯¤·¤ã¤ß¡×¤¬ºÇÂ¿
¢£²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´±¿Å¾¤Ø¤Î´óÍ¿
ËèÇ¯¡¢²ÖÊ´Èô»¶¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬²ÖÊ´¾É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¹ñÌ±ÉÂ¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾Ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¡¢²ÖÊ´¤ò¼¼Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢²ÖÊ´¾É¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨5)¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÐºö¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ê¤É¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÂÎÄ´ÊÑ²½¤¬±¿Å¾Ãæ¤Î½¸ÃæÎÏ¤ä°ÂÁ´³ÎÇ§¤Ë±Æ¶Á¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤è¤ê¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Ë°ì¿Í°ì¿Í¤¬°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¡¢¼Ò²ñ°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÌ¾¡¡¡¡¡§ ¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¤Èµ¨ÀáÀ¡¦ÄÌÇ¯À¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
Ä´ººÊýË¡¡¡¡§ WEB¥¢¥ó¥±ー¥ÈÊý¼°¤Ç¼Â»Ü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¡¡§ ¼«Æ°¼Ö¤ò¡Ö¤Û¤ÜËèÆü±¿Å¾¤¹¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ö1½µ´Ö¤Ë¿ô²ó±¿Å¾¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡¢Á´¹ñ18ºÐ～65ºÐ¤ÎÃË½÷
Í¸ú²óÅú¿ô¡§ 1,000Ì¾
Ä´ºº¼Â»ÜÆü¡§ 2026Ç¯1·î5Æü～2026Ç¯1·î6Æü
¼Â»Ü¡¡¡¡¡¡¡§ Åì³¤¥¯¥é¥ê¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨1¡§ËÜÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¡×¤È¤Ï¡¢²ÖÊ´¤ä¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëµ¨ÀáÀ¤Þ¤¿¤ÏÄÌÇ¯À¤Î¾É¾õ(¤¯¤·¤ã¤ß¡¢É¡¿å¡¦É¡¤Å¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢Ì²µ¤¤Ê¤É)¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£É÷¼Ù¡¦´¶À÷¾É¡¢¿©Êª¡¦ÌôºÞ¥¢¥ì¥ë¥®ー¡¢Ëª»É¤µ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾É¾õ¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨2¡§ËÜÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Ë¤è¤ê±¿Å¾¤Ë»Ù¾ã¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤¦¤Á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËºÇ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¤ê¡¢´í¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡§ËÜÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤¦¤Á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËºÇ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¤ê¡¢´í¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢±¿Å¾¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨4¡§ËÜÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬±¿Å¾¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È»×¤¦¿Í¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤ä¤ä±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨5¡§½ÐÅµ¡§´Ä¶¾Ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ø¡Ö²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¡×¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È(ÎáÏÂ6Ç¯1·îºîÀ®)¡Ù
( https://www.env.go.jp/content/000194676.pdf )
