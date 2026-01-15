³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ë¥Ü¥ó(ËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©Çðºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ ¶©·Ä)¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¤Çß¤Î»ÀÌ£¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡Ö40gÌ£¤´¤Î¤ßÇß¤·¤½É÷Ì£¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¥Áー¥º¤ª¤«¤­´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Çß¤·¤½Ì£CH¡×¤ò2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


40gÌ£¤´¤Î¤ßÇß¤·¤½É÷Ì£

¥ß¥Ë¥Áー¥º¤ª¤«¤­´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Çß¤·¤½Ì£CH


¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú2ÉÊ¶¦ÄÌ¤Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û

È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)¡¡Á´¹ñÈ¯Çä

ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë(Í½Äê)¡§ ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É

²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥ªー¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹


¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ 40gÌ£¤´¤Î¤ßÇß¤·¤½É÷Ì£

Çß¤·¤½É÷Ì£¤Î¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä²Û»Ò¤äÊÆ²Û¡¢¾®µû¤Ê¤É5¼ïÎà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£

Çß¤·¤½¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È»ÀÌ£¤¬¤ªÃãÀÁ¤±¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢1ÂÞ¤Ç¤âËþÂ­¤Ç¤­¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¿©¤Ù¤­¤ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£

ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§ 40g

¾ÞÌ£´ü¸Â¡§ 5¥«·î


https://www.atpress.ne.jp/releases/564794/img_564794_3.jpg


¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ ¥ß¥Ë¥Áー¥º¤ª¤«¤­´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Çß¤·¤½Ì£CH

¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤­¤¢¤²¤¿¤ª¤«¤­¤òÆî¹âÇß²Ì½ÁÆþ¤ê¤Î¾ßÌý¤À¤ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢¤·¤½¤ÎÍÕÊ´Ëö¤äÇßÆùÊ´Ëö¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ÎÇß¤·¤½Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Çß¤·¤½É÷Ì£¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£

ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§ 24g

¾ÞÌ£´ü¸Â¡§ 9¥«·î


https://www.atpress.ne.jp/releases/564794/img_564794_4.jpg


¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー

Tel ¡§ 0120-28-5605