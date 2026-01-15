Wi-Fi¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¾ï»þ´Æ»ë¤ò¶¯²½¡¡¡ÖWiSAS NORA¡×¤Ë24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥×¥é¥¤¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀãÌî ÍÎ°ì)¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬´ë²è¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Õ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ÉWi-Fi Security ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡§WiSAS)¤Î¾ï»þ´Æ»ë¥µー¥Ó¥¹¡§WiSAS NORA¤Ë¡¢2026Ç¯1·î20Æü¤«¤é24H365D¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢WiSAS NORA¤ÈWiSAS24H365D¤Ï¡¢Á´¤¯ÊÌ¤Ê»ëÅÀ¤«¤éWi-Fi´Ä¶¤ò¼é¤ëÊÌ¡¹¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢WiSAS NORA¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¡¢WiSAS24H365D¤Îµ¡Ç½¤âÆ±»þ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢WiSAS 24H365D¤òWiSAS NORA¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢ºÇ²¼ÃÊ¤ÎÌä¹ç¤»Àè¤Ë¤´°ìÊó²¼¤µ¤¤¡£
¢£WiSAS NORA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://wisas.jp/surveillance/nora/
¢£WiSAS 24H365D¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://wisas.jp/surveillance/24h365d/
¢£WiSAS³µÍ× ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È ¡§ https://wisas.jp
¢£WiSAS NORA³µÍ×(¥Õ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥É¾ï»þ´Æ»ë¥µー¥Ó¥¹¡¦¡¦24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ)
¢¡´Æ»ëÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ËWiSAS¥»¥ó¥µー¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÅÅÇÈ¶¯ÅÙ¤ÈÂÚºß»þ´Ö¤Î2Í×ÁÇ¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÎWi-Fi¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¼°Ò¡áÌîÎÉ¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡ÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÀÜÂ³¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯´°Á´¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥ÀーÂÐ±þ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£´ÉÍý³°¤ÎÌîÎÉAP¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¢¥éー¥È¤¬È¯Êó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥µー¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ÏWi-Fi¤Î¥Ø¥Ã¥Àー¾ðÊó¤Î¤ß¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÍºàÉÔÂ¤ÎÃæ¡¢WiSAS¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥É¤æ¤¨¤ËÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËPCI DSS½àµò´ë¶È¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎPCI DSSµ¬Äê¤Ç¤Ï¾ï»þ´Æ»ë¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£24H365D¥ª¥×¥·¥ç¥ó³µÍ×
¢¡²¼µ6¤Ä¤ÎWi-Fi¶¼°Ò¤ò¾ï¤Ë´Æ»ë¤·¡¢Wi-Fi´Ä¶¤ò°ÂÁ´¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
ÈóÇ§²ÄÃ¼Ëö¡¿ÉÔÀµ¹Ô°ÙÃ¼Ëö¡¿¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡¿Wi Fi Direct ¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡¿¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¿MAC µ¶Áõ¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È(°Ëâ¤ÎÁÐ»Ò)
¢£ÇØ·Ê
Wi-Fi´Ä¶¤ËÀø¤àÍÍ¡¹¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¼°Ò(ÀÈ¼åÀ)¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿À½Ðµ´Ë×¤Ç¾ÚÀ×¤òÄÏ¤ß¤Å¤é¤¤ÎÎ°è¤Ê¤À¤±¤ËÃæ¡¹ÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´±¸øÄ£¤äÌ±´ÖÃÄÂÎ¤¬ºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢Wi-FiÎÎ°è¤Î¶¼°Ò¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÌîÎÉ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¿¥·¥ã¥ÉーIT¤Ë¤è¤ëÆâÉô¤«¤é¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¡¢IT´Ä¶¤ÈIoT¡¿OT¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ëÉÔÀ°¹ç¡¢¥¹¥Þー¥Èµ¡´ï¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¡¢°Ëâ¤ÎÁÐ»Ò(¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·AP)¡¢¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¥Äー¥ë¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È²½¤Ê¤É¡¢°°Õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥Ï¥Ã¥¥ó¥°²ÄÇ½¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¡£
Wi-FiÎÎ°è¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎWi-Fi¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÖÄÌ¿®¤ò¾ï¤Ë´Æ»ë¤·¡¢ÉÔÀµ¤ÊÄÌ¿®(¿¯ÆþÅù)¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸¡ÃÎ¡¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÂÐ±þ¡áWIDS(¸¡ÃÎ)¡¿WIPS(ËÉ¸æ)µ¡Ç½¤ÎÎ¾ÎØ¤òÈ÷¤¨¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¡§WiSAS¤¬ºÇÅ¬²ò¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ WiSASÆ³Æþ¼ÂÀÓ
´±¸øÄ£¡¿ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍJICA¡¿¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍJAXA¡¿¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¿
»°°æ½»Í§¥«ー¥É¡¿³°»ñ·ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷ÇÛ¿®²ñ¼Ò¡¿
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°´ë¶È¡¿Âç¼êÀ½Â¤¶È¡¿°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¡¿
¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¡¿Âç¼ê»ÜÀß´ÉÍý´ë¶È¡¿SES´ë¶È¡¿ÅÅ»Ò·èºÑ´ØÏ¢´ë¶È¡¿
¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯²ñ¼Ò¤Ê¤É
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥×¥é¥¤¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2002Ç¯1·îÀßÎ©¡£Ä¹Ç¯¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2018Ç¯¡¢Wi-Fi¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÎÎ°è¤ÎÀÈ¼åÀ¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÍ«¤¤¡¢Wi-Fi¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ë¥ê¥½ー¥¹¤ò½¸Ãæ¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥ÀーÂÐ±þ¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Õ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ÉWi-Fi¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡§WiSAS¤ò³«È¯¡¢2020Ç¯1·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
