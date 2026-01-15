¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÉ±Ï©¾ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ô¾ì¤Î¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡×¤ò¹ñÀÒÊÌ¤Ë²Ä»ë²½¡ÉÉ±Ï©»Ô¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¦¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°Ä´ºº ·ë²Ì³µÍ×¤ò¸øÉ½
À¤³¦°ä»º¤Î¤Þ¤Á¡¦É±Ï©¤Ç¡¢ÁÀ¤¦¤Ù¤»Ô¾ì¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç²Ê³Ø¤¹¤ë¡£
¹Ò¶õ¥Ç¡¼¥¿¡ß¿ÍÎ®²òÀÏ¤ÇÉÁ¤¯¡¢¼¡À¤Âå¤Î´Ñ¸÷ÃÏ·Ð±Ä
ËÜÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢É±Ï©¾ë¤ÎÍè¾ë¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ¼ï¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¡Ê¹Ò¶õ¥Ç¡¼¥¿¤ä¿ÍÎ®¥Ç¡¼¥¿Åù¡Ë¤òÊ£¹çÅª¤Ë²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÀÒÊÌ¤Î¡ÖÍèË¬¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡ÊÀøºß¼ûÍ×¡Ë¡×¤È¡Ö¼ÂÀÓ¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÄêÎÌ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î·Ð¸³¤ä´¶³Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÍ¶µÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¤ÈËÜ²òÀÏ¤Î¼êË¡¡Û
¢£ ¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¡§¡Ö¼ç´Ñ¡×¤«¤é¡Ö¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹ ½¾Íè¤Î´Ñ¸÷»Üºö¤Ï¡¢¡Ö²¤ÊÆ¹ë¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ç´ÑÅª¤Ê´êË¾¤ä¡¢¡Öº£¡¢Íè¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡×¤òÄÉÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Î¸½¾õ°Ý»ý·¿¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î»Ô¾ì¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤ëºàÎÁ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¾¦ÉÊÂ¤À®¤Ë¤ª¤±¤ëÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ²òÀÏ¤Î¼êË¡¡§Â¿ÁØ¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ëÀºåÌ¤Ê¿ä·× ¹Ò¶õ¶È³¦¤ÎÃÎ¸«¤È³Æ¼ï¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò½êÍ¤¹¤ëANAÁí¸¦¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥í¥¹²òÀÏ¡Ê°Û¤Ê¤ë³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¤Î¹àÌÜÅý°ì¤¬º¤Æñ¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬Æü¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¹ñÀÒ¡¦Â°À¤´¤È¤ÎÆ°¸þ¤òÂª¤¨¡¢´ØÀ¾·÷¤Ø¤ÎÎ®Æþ¥ë¡¼¥È¡ÊÄ¾¹ÔÊØ¡¦¹ñÆâ°ÜÆ°¡Ë¤«¤éÉ±Ï©»Ô¤Ø¤ÎÍèË¬¤Î²ÄÇ½À¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢É±Ï©»ÔÍèË¬¤Î³ÎÅÙ¤¬¹â¤¤¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØÁªÄê¤È¡¢¤½¤ÎÀøºß»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê¹ñÀÒÊÌ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡Ë¤òÀºåÌ¤Ë¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥í¥¹²òÀÏ¤Ë³èÍÑ¤·¤¿6¼ïÎà¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿
£±¡¥¼ÂÀÓ¥Ç¡¼¥¿¡§
¡¡¡É±Ï©¾ë¤Ë¤ª¤±¤ëÍè¾ë¼Ô¿ô¼ÂÀÓ¡§ÃÏ°èÍèË¬¼Ô¿ô¡Ê¹ñÀÒÊÌ¡¿Â°ÀÊÌ¡Ë
¡¡¢½ÐÆþ¹ñÅý·×¡§ÃÏ°èÍèË¬¤Ë±Æ¶Á¤Î½ÐÆþ¹ñÎ¹µÒ¿ô¡Ê¹ñÀÒÊÌ¡¿Â°ÀÊÌ¡¿ÂÚºßÆü¿ô¡Ë
£²¡¥¹Ò¶õ¥Ç¡¼¥¿¡§
¡¡£ÆüËÜÅþÃå¤Î¹ñºÝÀþ±¿¹Ò·×²è¡§¶á¤¤¾Íè¤Î¼ûÍ×Í½Â¬¡Ê½ÐÈ¯¹ñÊÌ¡¿¶õ¹ÁÊÌ¡¿¹Ò¶õ²ñ¼ÒÊÌ¡¿ºÂÀÊ¿ô¡Ë
¡¡¤2¼ïÎà¡Ê¹ñºÝÀþ¡¦¹ñÆâÀþ¡Ë¤ÎÍøÍÑ¹Ò¶õ²ñ¼ÒÊÌ¼ÂÀÓ¡§Åë¾èÎ¹µÒ¿ô¡Ê¹ñÀÒÊÌ¡¿¹Ò¶õ¥ë¡¼¥È¡¿Â°À¡Ë
£³¡¥Î®Æ°¥Ç¡¼¥¿¡§
¡¡¥¹ñ¸ò¾Ê¡¦FF¥Ç¡¼¥¿¡§ÆüËÜÅþÃå¸å¤ÎÃÏ°è´Ö¹ñÆâ°ÜÆ°Î¨¡Ê¹ñÀÒÊÌÅù¡Ë
¢£ ²òÀÏ¤Ç¸«¤¨¤¿3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
£±¡¥¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡×¤Î²Ä»ë²½¡¡¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Àøºß»Ô¾ì¤Î¿ä·×¡×¤È¡Ö¼ÂºÝ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë»Ô¾ì¡Ê¼ÂÀÓ¡Ë¡×¤òÈæ³ÓÊ¬ÀÏ¡Êº¹Ê¬¤ò¿ôÃÍ²½¡Ë¤·¡¢¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡ÊÍèË¬³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¡Ë¤ÎÂç¤¤¤¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¡¡¶õ¹Á¤«¤é¤ÎÎ®ÆþÎÌ¡¦¥ë¡¼¥È¡¦µÒÁØ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤Î¹ñ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹çÍýÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ÃÏ°è°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¡Ö¶¦ÄÌ¸À¸ì¡×¤Î³ÎÎ©¡¡DMO¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡¢¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤é¤¬¡¢Æ±¤¸¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤Î»Ô¾ì¤Ë¤É¤¦Åê»ñ¤¹¤Ù¤¤«¡×¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¶¦ÄÌ¤Î¤â¤Î¤µ¤·¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¡¢É±Ï©´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊ¬ÀÏ¤ò°ì¤Ä¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ·¿¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¡¦¼ÂÁ©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÍË¾¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¹ñÀÒ¤ò°Õ¼±¤·¤¿½ÉÇñ¡¦¼þÍ·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤Î¸¡Æ¤
£²¡¥DMO¤ª¤è¤ÓÌ±´Ö»ö¶È¼ÔÅù¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê
£³¡¥¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÅù¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢KPIÀßÄê¤ä¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹
¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ·ë²Ì¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µDMO¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§É±Ï©¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×Í½Â¬Ä´ºº¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡ËÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://www.himeji-kanko.jp/dmo/news/33
¢§³ô¼°²ñ¼ÒANAÁí¹ç¸¦µæ½ê ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://www.anahd.co.jp/group/ari/
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÉ±Ï©´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú±¿±ÄÁÈ¿¥¤ª¤è¤ÓËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÁÈ¿¥Ì¾¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÉ±Ï©´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥å¡¼¥í¡¼
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»ÔËÜÄ®£¶£¸
Íý»öÄ¹¡§ã·ÌÚ ½Ó¼£Ïº
Tel:079-222-2285
HP¡§https://www.himeji-kanko.jp ¤Ò¤á¤Î¤ß¤Á
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÉ±Ï©´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥å¡¼¥í¡¼ ¹ÊóÃ´Åö ¾®³Þ¸¶¡¦À¶±Ê
TEL¡§079-222-2285 MAIL¡§guide@himeji-kanko.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
É±Ï©¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×Í½Â¬Ä´ºº¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡ËÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://www.himeji-kanko.jp/dmo/news/33
³ô¼°²ñ¼ÒANAÁí¹ç¸¦µæ½ê ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://www.anahd.co.jp/group/ari/
¹Ò¶õ¥Ç¡¼¥¿¡ß¿ÍÎ®²òÀÏ¤ÇÉÁ¤¯¡¢¼¡À¤Âå¤Î´Ñ¸÷ÃÏ·Ð±Ä
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÉ±Ï©´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¡ÊÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§ã·ÌÚ½Ó¼£Ïº¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒANAÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢É±Ï©»Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤â¤È¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÉ±Ï©»Ô¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¦¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬ÀÏ»ö¶È¡×¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö2024É±Ï©»Ô¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬ÀÏ¡Ê³µÍ×¡Ë¡ÁÉ±Ï©»ÔÍèË¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¦¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë²òÀÏ¡Á¡×¤òºöÄê¡¦¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
