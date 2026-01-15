LIVE BOARD¡¢¹©»öÃæ¤Î²¾°Ï¤¤¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥¤¥Íー¥¸¡ÖOMOTESANDO WALL BOARD¡×¤ò¿·Àß
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò LIVE BOARD¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è °Ê²¼¡¢LIVE BOARD¡Ë¤Ï¡¢¹©»öÃæ¤Î²¾°Ï¤¤¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖOMOTESANDO WALL BOARD¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢2026Ç¯£±·î²¼½Ü¤è¤êÀµ¼°²ÔÆ¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖOMOTESANDO WALL BOARD¡×¤ÏNTT¥É¥³¥â¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¥Çー¥¿Åù¤ª¤è¤Ó²òÀÏµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ð¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤È¿äÄê¤Ç¤¤ë¿Í¿ô¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó(VAC)¢¨1ÈÎÇä¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¿·Àß¤ÎÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢³ÆÅÔ»Ô¤Ç·úÊª¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ä³«È¯¤¬Áý²Ã¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¹©»ö¸½¾ì¤Ç²¾°Ï¤¤¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿²¾°Ï¤¤¤Ï·Ê´Ñ¤¬Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¼«¼£ÂÎÅù¤Ç¤Ï¡¢²¾°Ï¤¤¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢³¹¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¢¨2¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢LIVE BOARD¤Ï¡¢É½»²Æ»¸òº¹ÅÀ¤ËÌÌ¤·¤¿¡Ê²¾¾Î¡ËÀÄ»³¥Ó¥ë·úÂØ·×²è¡Ê»ö¶È¼ç¡§¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬Í¤¹¤ë²°³°¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÇÛ¿®µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢²¾°Ï¤¤ÉôÊ¬¤ËÂç·¿¤Î¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£OMOTESANDO WALL BOARD¤ÎÆÃÄ§
1.¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊVAC¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëOOH¹¹ðÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½
É½»²Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤ä³¤³°´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎ©ÃÏ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖOMOTESANDO WALL BOARD¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊVAC¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëOOH¹¹ðÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢É½»²Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ç´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤ÍèË¬¼ÔÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.³¹¤Î·Ê´Ñ¡¦³èÀ²½¤Ø¤Î´óÍ¿
°ìÈÌÅª¤Ê¹©»öÊó¹ðÍÑ¤Î¥µ¥¤¥Íー¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢²¾°Ï¤¤¤ÈÂç¤¤µ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¹¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¡¢ÃÏ¸µÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤òÊü±Ç¤·¡¢¡Ö³¹¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥¤¥Íー¥¸¡×³èÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
3.´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
¡Ê²¾¾Î¡ËÀÄ»³¥Ó¥ë·úÂØ·×²è¤Î²¾°Ï¤¤¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ï£±Ç¯ÄøÅÙ¤ÎÀßÃÖ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑµ¡ºà¤Ï¼¡¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤ä¸½¾ì¤ÇºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇÑ´þ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖOMOTESANDO WALL BOARD¡×¤Î¹¹ðÏÈ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡Ê²¾¾Î¡ËÀÄ»³¥Ó¥ë·úÂØ·×²è¤Ç¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Â¾¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡LIVE BOARD¤Ïº£¸å¤âOOH¤Î¸ú²ÌÅª¡¦¸úÎ¨Åª¤Ê±¿±Ä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢OOH»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¹¹ðÇÛ¿®¤Î¼Â¸½¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 LIVE BOARD¤Ï¡¢OOH¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥¸¥ã¥á¥ó¥È¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢»ëÇ§Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯»ëÇ§Î¨¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊVAC¡áVisibility Adjusted Contact / ¤Î¤Ù¹¹ð»ëÇ§¼Ô¿ô¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÞÂÎ¤Î»ëÇ§¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¿Í¿ô¡ÊOTS¡áOpportunity to See¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢OOH¹¹ð¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤Î¤Ù¿Í¿ô¡ÊOTC¡áOpportunity to Contact / »ëÇ§¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î°ÜÆ°Êý¸þ¤ä¾ã³²Êª¤ÎÍÌµ¤ò¹ÍÎ¸¡Ë¤òÄêµÁ¡£¤³¤Î¿ô¤ËÇÞÂÎ¤Ë±þ¤¸¤¿»ëÇ§Î¨¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹¹ð¤ò»ë¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤Î¤Ù¿Í¿ô¡ÊVAC¡Ë¤ò¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 TOKYO CITY CANVAS¡§https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/bunka_jigyo/0000002494
¢£ÇÞÂÎ¾ðÊó
ÇÞÂÎÌ¾¾Î¡§OMOTESANDO WALL BOARD
²ÔÆ¯³«»ÏÆü¡§2026Ç¯£±·î²¼½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥µ¥¤¥º¡¿ÌÌ¿ô¡§H2,500¡ßW4,500¡Êmm¡Ë¡¿1ÌÌ
²èÌÌÈæÎ¨¡§16¡§9
¾ì½ê¡§É½»²Æ»¸òº¹ÅÀ¡¡¡Ê²¾¾Î¡ËÀÄ»³¥Ó¥ë·úÂØ·×²è ÉßÃÏÆâ
Êü±Ç»þ´Ö¡§7:00～24:00¡Ê17»þ´Ö¡Ë
²»À¼¡§¤Ê¤·
¢£LIVE BOARDÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó
¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ë60,200°Ê¾å¤ÎÇÛ¿®ÌÌ¤ò±¿ÍÑ¡£
¼«¼Ò¤ÇÀßÃÖ¤·¤¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤âÆü¡¹³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò LIVE BOARD
¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ë¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¸ú²Ì¸¡¾Ú¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëOOH¥¢¥É¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー
OOHÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊVAC¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯ÇÛ¿®¤ò¼Â¸½¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÎ®ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤â¡¢"¤½¤Î¤È¤¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤½¤Î¹¹ð¤ò"¸«¤ë¤È²¾Äê¤µ¤ì¤ë¿Í¿ô¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿¹¹ðÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó²Ý¶âÂÎ·Ï¤òÅ¸³«¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢²°³°¡¦²°Æâ¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¡¢±Ø¹½Æâ¤Ê¤ÉÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëOOH¤òÂ«¤Í¤¿ÆÈ¼«¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¹ñÆâºÇÂçµé¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¡¦Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤è¤ë¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎOOH¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿"¥Ò¥È"´ðÅÀ¤Ë¤è¤ëÇÛ¿®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£