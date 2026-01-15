¡Ú´ñÀ×¤Î¿©¥Ñ¥ó¡ÛÃæ¹ñÃÏÊý¤Ë½é¾åÎ¦¡¡ÅìµþÈ¯¤Î³ÆÃÏ¤Ç¹ÔÎó¤ò¤Ä¤¯¤ë¥«¥Õ¥§¡ÖEspresso D Works¡×¤¬»³¸ýÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó
¥Þ¥ë¥·³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Â¼¸÷ ¿²ð)¤Ï¡¢´ñÀ×¤Î½À¤é¤«½ãÀ¸¿©¥Ñ¥ó¡ÈOne Hundred(¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É)¡É¤ä¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡È¥¹¥Õ¥ì¥Ñ¥ó¥±ー¥¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ùー¥«¥êー¡õ¥«¥Õ¥§¡ÖEspresso D Works (¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Ç¥£ー¥ïー¥¯¥¹) »³¸ýÅ¹¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦°ì½À¤é¤«¤¤¿©¥Ñ¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢¾®ÇþÊ´100¤ËÂÐ¤·¤Æ¿åÊ¬ÎÌ100¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¿åÊ¬ÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢½ãÀ¸¿©¥Ñ¥ó¡È¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¹¥Õ¥ì¥Ñ¥ó¥±ー¥¡É¤ä¡ÈÅ·»È¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡É¤Ê¤É¡¢Ï¢Æü´°Çä¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Espresso D Works »³¸ýÅ¹ 2026Ç¯1·î23Æü ¥ªー¥×¥ó
¢£¡ÖÄ«µ¯¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×´ñÀ×¤Î¿©¥Ñ¥ó¤ò¤´Äó¶¡
¡ÖEspresso D Works »³¸ýÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÏ¢Æü¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ëOne Hundred Bakery¤¬Äó¶¡¤¹¤ë½ãÀ¸¿©¥Ñ¥ó¡È100 One Hundred(¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É)¡É¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
100 One Hundred(¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É)¤Î¿©¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¹ÔÎó¤òºî¤ëÂç¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤°¤é¤¤½À¤é¤«¤¤¿©¥Ñ¥ó¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¿åÊ¬ÎÌ¤Ï´ñÀ×¤½¤Î¤â¤Î¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´100¤ËÂÐ¤·¤Æ¿åÊ¬ÎÌ¤Ï70～75¤Û¤É¡£¤·¤«¤·¡¢¡È100 One Hundred(¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É)¡É¤Ï¾®ÇþÊ´100¤ËÂÐ¤·¤Æ¿åÊ¬ÎÌ100¤Î¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î½À¤é¤«¤¤À¸¿©¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡È¥×¥ìー¥ó¡É¡¡2¶Ô918±ß(ÀÇ¹þ)
¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡È½ãÀ¸¡É¡¡¡¡¡¡2¶Ô918±ß(ÀÇ¹þ)
One Hundred Bakery °ìµÜËÜÅ¹
½ãÀ¸¿©¥Ñ¥ó 100 One Hundred (¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É)
¢£¥Ñ¥ó¥±ー¥¤òµá¤á¤Æ¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥Ùー¥«¥êー¡õ¥«¥Õ¥§¡ÖEspresso D Works¡×
Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Ç¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¡È¥Ñ¥ó¥±ー¥¡É¤¬¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¡¢»³¸ý¸©¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷À¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¿Íµ¤¤Î¡ÖEspresso D Works(¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥Ç¥£ー ¥ïー¥¯¥¹)¡×¤Ï¡¢¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¹¥Õ¥ì¥Ñ¥ó¥±ー¥¡É¤¬Ì¾Êª¡£
¥Ñ¥ó¥±ー¥¤Ï¡¢À¸¥¯¥êー¥à¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥ªー¥Àー¤òÄº¤¤¤Æ¤«¤é1Ëç1ËçÃúÇ«¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Espresso D Works »³¸ýÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¤Î¿©¥Ñ¥ó¤È¥¹¥Õ¥ì¥Ñ¥ó¥±ー¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÅ·»È¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡É¤ä¡È¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥à¥ì¥Ä¡É¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¹¥Õ¥ì¥Ñ¥ó¥±ー¥
±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ñ¥ó¥±ー¥
¥Þ¥ó¥´ー¥Ñ¥ó¥±ー¥
ÅÏ¤ê³ª¥½ー¥¹¤Î¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿
¥Á¥¥ó¤ÈºÌÌîºÚ¤Î¥µ¥é¥À
¡ÖEspresso D Works¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦²£ÉÍ¡¦¾ÅÆî¡¦Ì¾¸Å²°¡¦°ñ¾ë¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ³ÆÅ¹ÊÞ¤¤¤º¤ì¤â¡¢Ï¢ÆüÂçÀª¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤Æø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¿´¤«¤é¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÈÎÁÍý¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦Æü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡¡ ¡§ Espresso D Works »³¸ýÅ¹
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©753-0815¡¡»³¸ý¸©»³¸ý»Ô°Ý¿·¸ø±à3ÃúÌÜ7-38
±Ä¶È»þ´Ö ¡§ 9:30-22:00(¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 21:00)
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¾ðÊó¤ÏInstagram¤Ë¤Æ¿ï»þ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
ÄêµÙÆü¡¡ ¡§ ÉÔÄêµÙ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ ¡§ 083-928-1104
Instagram¡§ https://www.instagram.com/edw_yamaguchi/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡§ ¥Þ¥ë¥·³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¼¸÷ ¿²ð
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©101-0032¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®2-19-9 ´Ý±É¥Ó¥ë9F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2008Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ³°¿©»ö¶È Ä¾±Ä»ö¶È 17Å¹ÊÞ¡¡¥°¥ëー¥×Å¹ÊÞ15Å¹ÊÞ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ê¡»ã»ö¶È ¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à
URL¡¡¡¡ ¡§ https://dream-on-company.com/