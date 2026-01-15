¥Þ¥ë¥·³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Â¼¸÷ ¿­²ð)¤Ï¡¢´ñÀ×¤Î½À¤é¤«½ãÀ¸¿©¥Ñ¥ó¡ÈOne Hundred(¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É)¡É¤ä¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡È¥¹¥Õ¥ì¥Ñ¥ó¥±ー¥­¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ùー¥«¥êー¡õ¥«¥Õ¥§¡ÖEspresso D Works (¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Ç¥£ー¥ïー¥¯¥¹) »³¸ýÅ¹¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


À¤³¦°ì½À¤é¤«¤¤¿©¥Ñ¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢¾®ÇþÊ´100¤ËÂÐ¤·¤Æ¿åÊ¬ÎÌ100¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¿åÊ¬ÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢½ãÀ¸¿©¥Ñ¥ó¡È¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¹¥Õ¥ì¥Ñ¥ó¥±ー¥­¡É¤ä¡ÈÅ·»È¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡É¤Ê¤É¡¢Ï¢Æü´°Çä¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


Espresso D Works »³¸ýÅ¹ 2026Ç¯1·î23Æü ¥ªー¥×¥ó



¢£¡ÖÄ«µ¯¤­¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×´ñÀ×¤Î¿©¥Ñ¥ó¤ò¤´Äó¶¡

¡ÖEspresso D Works »³¸ýÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÏ¢Æü¹ÔÎó¤¬¤Ç¤­¤ëOne Hundred Bakery¤¬Äó¶¡¤¹¤ë½ãÀ¸¿©¥Ñ¥ó¡È100 One Hundred(¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É)¡É¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

100 One Hundred(¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É)¤Î¿©¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¹ÔÎó¤òºî¤ëÂç¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤°¤é¤¤½À¤é¤«¤¤¿©¥Ñ¥ó¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¿åÊ¬ÎÌ¤Ï´ñÀ×¤½¤Î¤â¤Î¡£

ÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´100¤ËÂÐ¤·¤Æ¿åÊ¬ÎÌ¤Ï70～75¤Û¤É¡£¤·¤«¤·¡¢¡È100 One Hundred(¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É)¡É¤Ï¾®ÇþÊ´100¤ËÂÐ¤·¤Æ¿åÊ¬ÎÌ100¤Î¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î½À¤é¤«¤¤À¸¿©¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£


¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä

¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡È¥×¥ìー¥ó¡É¡¡2¶Ô918±ß(ÀÇ¹þ)

¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡È½ãÀ¸¡É¡¡¡¡¡¡2¶Ô918±ß(ÀÇ¹þ)


One Hundred Bakery °ìµÜËÜÅ¹


½ãÀ¸¿©¥Ñ¥ó 100 One Hundred (¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É)



¢£¥Ñ¥ó¥±ー¥­¤òµá¤á¤Æ¹ÔÎó¤Î¤Ç¤­¤ë¥Ùー¥«¥êー¡õ¥«¥Õ¥§¡ÖEspresso D Works¡×

Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Ç¹ÔÎó¤Î¤Ç¤­¤ë¡È¥Ñ¥ó¥±ー¥­¡É¤¬¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¡¢»³¸ý¸©¤Ë½éÅÐ¾ì¡£

SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷À­¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¿Íµ¤¤Î¡ÖEspresso D Works(¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥Ç¥£ー ¥ïー¥¯¥¹)¡×¤Ï¡¢¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¹¥Õ¥ì¥Ñ¥ó¥±ー¥­¡É¤¬Ì¾Êª¡£

¥Ñ¥ó¥±ー¥­¤Ï¡¢À¸¥¯¥êー¥à¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥ªー¥Àー¤òÄº¤¤¤Æ¤«¤é1Ëç1ËçÃúÇ«¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë¾Æ¤­¾å¤²¤Þ¤¹¡£


Espresso D Works »³¸ýÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¤Î¿©¥Ñ¥ó¤È¥¹¥Õ¥ì¥Ñ¥ó¥±ー¥­¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÅ·»È¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡É¤ä¡È¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥à¥ì¥Ä¡É¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¹¥Õ¥ì¥Ñ¥ó¥±ー¥­


±ö¥­¥ã¥é¥á¥ë¥Ñ¥ó¥±ー¥­


¥Þ¥ó¥´ー¥Ñ¥ó¥±ー¥­


ÅÏ¤ê³ª¥½ー¥¹¤Î¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿


¥Á¥­¥ó¤ÈºÌÌîºÚ¤Î¥µ¥é¥À


¡ÖEspresso D Works¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦²£ÉÍ¡¦¾ÅÆî¡¦Ì¾¸Å²°¡¦°ñ¾ë¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ³ÆÅ¹ÊÞ¤¤¤º¤ì¤â¡¢Ï¢ÆüÂçÀª¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤­Æø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¿´¤«¤é¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÈÎÁÍý¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦Æü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó

Å¹ÊÞÌ¾¡¡ ¡§ Espresso D Works »³¸ýÅ¹

½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©753-0815¡¡»³¸ý¸©»³¸ý»Ô°Ý¿·¸ø±à3ÃúÌÜ7-38

±Ä¶È»þ´Ö ¡§ 9:30-22:00(¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 21:00)

¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹

¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¾ðÊó¤ÏInstagram¤Ë¤Æ¿ï»þ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹

ÄêµÙÆü¡¡ ¡§ ÉÔÄêµÙ

ÅÅÏÃÈÖ¹æ ¡§ 083-928-1104

Instagram¡§ https://www.instagram.com/edw_yamaguchi/



¢£²ñ¼Ò³µÍ×

´ë¶ÈÌ¾¡¡¡§ ¥Þ¥ë¥·³ô¼°²ñ¼Ò

ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¼¸÷ ¿­²ð

½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©101-0032¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®2-19-9 ´Ý±É¥Ó¥ë9F

ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2008Ç¯10·î

»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ³°¿©»ö¶È Ä¾±Ä»ö¶È 17Å¹ÊÞ¡¡¥°¥ëー¥×Å¹ÊÞ15Å¹ÊÞ

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ê¡»ã»ö¶È ¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à

URL¡¡¡¡ ¡§ https://dream-on-company.com/