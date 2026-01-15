µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô¤Ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Û¥Æ¥ë¡ÖHOTEL R9 The Yard ¾®ÎÓºÙÌî¡×¤¬2026Ç¯2·î11Æü(¿å)³«¶ÈÍ½Äê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×(ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§²¬Â¼ ·ò»Ë¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¡×)¤Ï¡¢µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô¤Ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Û¥Æ¥ë¡ÖHOTEL R9 The Yard ¾®ÎÓºÙÌî¡×¤ò2026Ç¯2·î11Æü(¿å)¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡ÖR9 HOTELS GROUP¡×¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ç133Å¹ÊÞÌÜ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡ÖHOTEL R9 The Yard¡×¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¤Ï125Å¹ÊÞÌÜ¤Î³«¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
HOTEL R9 The Yard ¾®ÎÓºÙÌî ³°´Ñ
¡ÚHOTEL R9 The Yard ¾®ÎÓºÙÌî »ÜÀß¾ðÊó¡Û
»ÜÀßÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ HOTEL R9 The Yard ¾®ÎÓºÙÌî
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (¥Û¥Æ¥ë ¥¢ー¥ë¥Ê¥¤¥ó ¥¶ ¥äー¥É ¥³¥Ð¥ä¥·¥Û¥½¥Î)
»ÜÀß¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§ µÜºê¸©¾®ÎÓ»ÔºÙÌî2825-4
¥ªー¥×¥óÆü¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯2·î11Æü(¿å)Í½Äê
Í½Ìó¼õÉÕ³«»ÏÆü¡§ 2026Ç¯2·î4Æü(¿å)15:00Í½Äê
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡¡¡§ ¡Ú¤ª¼Ö¡ÛµÜºê¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö¾®ÎÓIC¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó9Ê¬¡¢¡Ö¹â¸¶IC¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó12Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÚÅÅ¼Ö¡ÛJRµÈÅÔÀþ¡Ö¾®ÎÓ±Ø¡×¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー¤ÇÌó5Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¤¢¤ê(ÌµÎÁ)
Ãó¼ÖÂæ¿ô¡¡¡¡¡¡¡§ ÉáÄÌ¼Ö¡¿·Ú¼«Æ°¼Ö41Âæ
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡¡¡¡¡¡§ 2,885m2(872ÄÚ)
µÒ¼¼¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 41¼¼
µÒ¼¼¹½À®¡¡¡¡¡¡¡§ ¥À¥Ö¥ë¥ëー¥à37¼¼¡¿¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à4¼¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¡ã¥À¥Ö¥ë¥ëー¥à¡äÄê°÷¡§2Ì¾¡¡¹¤µ¡§13m2
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1Ì¾¡¡6,200±ß¡¿Çñ～¡¡2Ì¾¡¡8,700±ß¡¿Çñ～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¡ã¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à¡äÄê°÷¡§2Ì¾¡¡¹¤µ¡§13m2
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1Ì¾¡¡6,200±ß¡¿Çñ～¡¡2Ì¾¡¡9,700±ß¡¿Çñ～
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¡§ https://hotel-r9.jp/hotels/kobayashihosono/
µÒ¼¼(¥À¥Ö¥ë¥ëー¥à)
µÒ¼¼(¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à)
µÒ¼¼(¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹)
¡Ú¥Û¥Æ¥ë³µÍ×¡Û
µÜºê¸©Æâ¤Ç5Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖHOTEL R9 The Yard ¾®ÎÓºÙÌî¡×¤Ï¡¢µÜºê¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö¾®ÎÓIC¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó9Ê¬¡¢¸©Æ»405¹æ±è¤¤¤Ë½êºß¤·¤Þ¤¹¡£µÜºê¥Öー¥²¥ó¥Ó¥ê¥¢¶õ¹Á¤ª¤è¤Ó¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¶õ¹Á¤«¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¤È¡¢¸©Æâ³°¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¹©¾ì¤¬Î©ÃÏ¤·¡¢ÎÙÄ®¤Î¹â¸¶Ä®¤Ë¤¢¤ë¡ÖµÜºê¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤¹©¶ÈÃÄÃÏ¡×¤Ø¤â¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎÙÃÏ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¼Ö¤Ç5Ê¬·÷Æâ¤Ë¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ä°û¿©Å¹Åù¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ï¢Çñ»þ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¸¶ð¹â¸¶¡×¤ä¡Ö½Ð¤Î»³Ã¸¿åµû¿åÂ²´Û¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢¥ì¥¸¥ãー¤Î½ÉÇñµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î¤´ÍøÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Åö¥Û¥Æ¥ë¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ºÒ³²¤Ê¤ÉÍ»ö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÙ»Ô¤Î¤¨¤Ó¤ÎÅ¹¤ª¤è¤ÓÅÔ¾ëÅ¹¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ê¿»þ¤Ï½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢Í»ö¤Ë¤ÏËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë½ÐÆ°¤ÎÍÍ»Ò
¡ÚºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÈòÆñ½êÅù¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÈ÷¤¨¤Ê¤¤ËÉºÒ¤ò¡Û
Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖHOTEL R9 The Yard(¥Û¥Æ¥ë ¥¢ー¥ë¥Ê¥¤¥ó ¥¶ ¥äー¥É)¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢»Â¿·¤Ê³°´Ñ¤È¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£·úÃÛÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥â¥¸¥åー¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÆÈÎ©µÒ¼¼¤Ï¡¢ÎÙ¼¼¤ÈÊÉ¤òÀÜ¤·¤Ê¤¤¤¿¤áÀÅ½ÍÀ¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÀ¤ËÍ¥¤ì¤Þ¤¹¡£13m2¤Î¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥Ù¥Ã¥É¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¢²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡Åù¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¹â¤¤²÷Å¬À¤ò¼Â¸½¡£Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç120Å¹ÊÞ4,543¼¼¤ò±¿±ÄÃæ¤Ç¤¹(2026Ç¯1·î1Æü¸½ºß)¡£¤Þ¤¿¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¤ÏµÒ¼¼¤ò¤¹¤ß¤ä¤«¤ËÈïºÒÃÏ¤Ø°ÜÀß¤·ÈòÆñ»ÜÀßÅù¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¼Ò²ñ¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÌ¤Íè¤ÎÌ¿¤äÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¤Ë»ñ¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖÆ°¤¯¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ö¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤Î¸ì¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤ì¤é¤Î´ØÏ¢É¸¾Ï¢¨¤Ï¡¢³Æ¡¹¡¢ËöÈø¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë ¥¢ー¥ë¥Ê¥¤¥ó ¥¶ ¥äー¥É ¥·¥êー¥º ¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¡§ https://hotel-r9.jp/brands/theyard/
¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://www.dvlp.jp/lp/rescue_hotel
¡ÚÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¼Â¸½¡¿¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ëÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¡Û
2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿È÷ÃßÁÒ¸Ë¤Î´óÂ£¤äÉü¶½½¾»ö¼ÔÍÑ¤Î²¾Àß½ÉÇñ»ÜÀß¤Î·úÀß¤Ê¤É¤Î°Ù¡¢¿ÌºÒ¸å´Ö¤â¤Ê¤¯¸½ÃÏ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈïºÒÃÏ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤ÎÈòÆñ½ê¤ÇÀ¸³è¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢È¯ºÒ¸å¤Ë°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤ò¿×Â®¤«¤Ä´ÊÊØ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤¬¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
Æ°¤¯¥Û¥Æ¥ë¤Î1ÎãÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤ÇÉü¶½½¾»ö¼ÔÍÑ½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¤Ë°ÜÀß¤·2017Ç¯10·î¡ÖHOTEL R9 SANOFUJIOKA¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡£¤½¤Î¸å¡¢¹¹¤Ê¤ë°ÜÀßÀ¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯1Âæ1µÒ¼¼·¿¤Ë²þÎÉ¡¢2018Ç¯12·î¤Ë¡¢Æ°¤¯¥Û¥Æ¥ë¤Î1ÎãÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖHOTEL R9 The Yard(¥Û¥Æ¥ë ¥¢ー¥ë¥Ê¥¤¥ó ¥¶ ¥äー¥É)¡×¥·¥êー¥º1¹æÅ¹¤¬ÆÊÌÚ¸©¿¿²¬»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤òÃ¼½ï¤È¤·¤ÆËÜ¥·¥êー¥º¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ØÅ¸³«¡£Á´¹ñ¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë½ÐÆ°¼ÂÀÓ¡Û
2020Ç¯4·î¤ËÄ¹ºê¥¯¥ëー¥ºÁ¥Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂçËÉ»ßÂÐºö¤È¤·¤Æ¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë½é¤ÎÍ»ö½ÐÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô¤ª¤è¤ÓÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÅÔÆâÌ±´ÖÉÂ±¡¤ØPCR¸¡ººÂÎÀ©¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë½ÐÆ°¡£¶õÄ´¤ò´°È÷¤·¤¿µÒ¼¼¤Ï¡¢µ¨Àá¤äÅ·¸õÅù¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¿ÇÎÅ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ø¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Âè6ÇÈ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤Î´¶À÷³ÈÂçÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¡¢¿Ç»¡¼¼¤ä¥Êー¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÅù¤ÎÎ×»þ°åÎÅ»ÜÀß¤È¤·¤Æ126¼¼¤ò½ÐÆ°¡£¤µ¤é¤Ë2022Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÈÅìµþÅÔ¤ÎÎ×»þ°åÎÅ»ÜÀß¤ÎÉÕÂÓ»ÜÀß¤È¤·¤Æ·×21¼¼¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¤Î¡¢1Âæ1µÒ¼¼¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿µÒ¼¼¹½Â¤¤¬ÃåÌÜ¤µ¤ì¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÌ±´Ö¤ÎÉÂ±¡¤ÎÍ»ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚºÎÍÑ¾ðÊó¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë½ÐÅ¹ÃÏ°è¤Ç¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¶¦¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¹¹¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£
R9 HOTELS GROUP ºÎÍÑ¾ðÊó¥Úー¥¸¡§ https://hotel-r9.jp/recruit/
¢£¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡ÖÆü¾ï»þ¡×¤È¡ÖÈó¾ï»þ¡×¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êーÇ§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤òÁ´¹ñ¤ØÅ¸³«¤·¡¢¶¯¿Ù¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥～SDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß～
¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡ÖSDGs»ö¶ÈÇ§Äê¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÎBCP(»ö¶È·ÑÂ³·×²è)¤Ë´óÍ¿¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡²¬Â¼ ·ò»Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô»ÔÀî°ìÃúÌÜ4ÈÖ10¹æ »ÔÀî¥Ó¥ë8³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2007Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ ¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡¢·úÃÛÉÔÆ°»º»ö¶È
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://develop-group.jp
¢¨¡Ö¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë The Yard(¾¦É¸ Âè6240114¹æ)¡×¡¢¡ÖºÒ³²»Ù±ç·¿¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë(¾¦É¸ Âè6394774¹æ)¡×¡¢¡Ö°åÎÅ½¾»ö¼Ô»Ù±ç·¿¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë(¾¦É¸ Âè6394775¹æ)¡×¤½¤ÎÂ¾¡Ö¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î¸ì¤òÍÑ¤¤¤¿¾¦É¸¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¡ÖÆ°¤¯¥Û¥Æ¥ë The Yard(¾¦É¸ Âè6240108¹æ)¡×¤½¤ÎÂ¾¡ÖÆ°¤¯¥Û¥Æ¥ë¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¾¦É¸¤Ï¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£