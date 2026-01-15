»°Ã«»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬bellSalesAI¤òÆ³Æþ―Agentforce¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ÈÀ®²ÌÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¡¢¾¦ÃÌµÏ¿¤òSalesforceÆþÎÏ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¼«Æ°²½―
SalesforceÆþÎÏ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖbellSalesAI(¥Ù¥ë¥»ー¥ë¥¹¥¨ー¥¢¥¤)¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥Ù¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅç °ìÌÀ¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ù¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¡×)¤Ï¡¢Ê£¹ç¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ6¤Ä¤ÎÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»°Ã«»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°Ã« Ãé¾È¡¢°Ê²¼¡Ö»°Ã«»º¶È¡×)¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉô¤Ë¡¢bellSalesAI¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»°Ã«»º¶È¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢ÆÈÎ©·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤IT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒ¤È¤Î²ñÏÃ¾ðÊó¤¬½½Ê¬¤ËÃßÀÑ¡¦¶¦Í¤µ¤ì¤º¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¼ê±Ä¶È¤ÎÄó°ÆÎÏ¸þ¾å¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇbellSalesAI¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÃÌÆâÍÆ¤òSalesforce¤Ë¹½Â¤²½¤·¤ÆµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³èÆ°Êó¹ðÎÌ¤¬²ÔÆ¯Á°·î¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ1.6ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉô¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô23Ì¾¤¬±Ä¶È³èÆ°¤Î²Ä»ë²½¤ÈÃÎ¸«¶¦Í¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢º£¸å¤ÏÄó°Æ»öÎã¤Î²£Å¸³«¤ä¼ã¼ê°éÀ®¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó²èÁü
¢£Æ³ÆþÇØ·Ê
»°Ã«»º¶È¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¼´¤ÎÄó°Æ·¿±Ä¶È¡×¤ò¼çÎ®¤È¤·¡¢¾ï¤Ë¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ITÊ¬Ìî¤äÀ½ÉÊ¤Î¼ïÎà¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢³Æ±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ÎÌµ¤¤Äó°Æ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¤ä¸¡Æ¤¤Î¸úÎ¨¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÃÌÈ¯·¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤½¤¦¤Ê»öÎã¤òÏÃÂê¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢¾¦ÃÌ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤ä¥Ëー¥º¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ºÝ¤Ë²áµî¤ÎÄó°Æ»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ðÊó¤¬ÉôÌç¤´¤È¤Ë¥µ¥¤¥í²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦Í¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬Äó°Æ³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¸ÜµÒ¤È¸ò¤ï¤¹²ñÏÃ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤é¤ÎËÄÂç¤Ê¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤ò¹½Â¤²½¡¦Í×Ìó¤·¤ÆÃßÀÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¸«¤Î³èÍÑ¤ä¼ã¼ê°éÀ®¤Ë½½Ê¬¤Ë³è¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢±Ä¶È¸½¾ì¤Î²ñÏÃ¤ä»öÎã¤ò¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ»Ä¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢bellSalesAI¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
»°Ã«»º¶È¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥Äー¥ë¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤òÉ¾²Á¤·bellSalesAI¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ
Web¾¦ÃÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¸ÜµÒÌÌÃÌ¤Ë¤â¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¡£¸ÜµÒÀè¤Ø¤ÎË¬Ìä¤¬Â¿¤¤±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÇÅ¬¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¹âÀºÅÙ¤ÊÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ÈÍ×Ìóµ¡Ç½
¾¦ÃÌÆâÍÆ¤òÀµ³Î¤ËÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤¿Í×Ìó¤ò¼«Æ°À¸À®¡£±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿¥á¥â¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Å¬ÀÚ¤ËÃê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. Salesforce¤Ø¤Î¹½Â¤²½¥Çー¥¿Ï¢·È
¾¦ÃÌÆâÍÆ¤òÃ±¤Ê¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Salesforce¤Î³Æ¹àÌÜ¤Ë¹½Â¤²½¤·¤Æ¼«Æ°Ï¢·È¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î´ðÈ×¹½ÃÛ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¸ú²Ì¤Èº£¸å¤Î´üÂÔ¸ú²Ì
»°Ã«»º¶È¤Ç¤Ï¡¢bellSalesAI¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢´û¤Ë°Ê²¼¤ÎÀ®²Ì¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ±Ä¶È³èÆ°¤Î²Ä»ë²½¤ÈÊó¹ð¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½
³èÆ°Êó¹ðÎÌ¤¬²ÔÆ¯Á°·î¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ1.6ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£¾¦ÃÌÃæ¤Ï¥á¥â¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³èÆ°Êó¹ð¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎÀ©¤Î¶¯²½
¾¦ÃÌ¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤â¡¢ÌÌÃÌ¤Î¾õ¶·¤ä²ñÏÃ¤Î¾ÜºÙ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êó¹ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¹¥Ôー¥É¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Éô²¼¤Î¾õ¶·¤ò¿×Â®¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¼ã¼ê°éÀ®¤Ø¤Î¹×¸¥
AI¤¬Í×Ìó¤·¤¿ÆâÍÆ¤«¤é¡¢¾¦ÃÌ»þ¤Ë²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼ê±Ä¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬¼ã¼ê¤ËÌÌÃÌ¤òÇ¤¤»¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ã¼ê¤Î¼«Î©¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£bellSalesAI¡ßSalesforceÏ¢·È¤Î³èÍÑ¥Ý¥¤¥ó¥È
»°Ã«»º¶È¤Ç¤Ï¡¢bellSalesAI¤ÎPoCÆ³Æþ»þ¤«¤é¡¢¥Ù¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éSalesforceÏ¢·È¹àÌÜ¤ÎÀß·×¤ä¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÃÌÆâÍÆ¤òSalesforce¤Î³Æ¹àÌÜ¤Ë¹½Â¤²½¤·¤ÆÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ëµÄ»öÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ÜµÒ¥³¥á¥ó¥È
bellSalesAI¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÃÌ¤äÌÌÃÌ¤ÎµÏ¿¤¬¼«Æ°¤Ç¹½Â¤²½¡¦ÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢ÉôÌç¤òÄ¶¤¨¤ÆÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë´ðÈ×¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¾¦ÃÌÃæ¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³èÆ°Êó¹ð¤ÎÉéÃ´¤âÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢±Ä¶È¸½¾ì¤Ç¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÄó°Æ¤Î¼Á¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ä¶È¸½¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ¸«¤ÎÅý¹ç¤È¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê±Ä¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Salesforce¤ÎAIµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ³×¤ä¼ã¼ê±Ä¶È¤Î°éÀ®¶¯²½¤Ë¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
»°Ã«»º¶È¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢³èÆ°µÏ¿¤«¤é¾¦ÃÌ¾ðÊó¤ò¥ê¥Ã¥Á²½¤·¡¢±Ä¶È¤Î¾¦ÃÌÈ¯·¡ÎÏ¤ÈÄó°ÆÉÊ¼Á¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢bellSalesAI¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿³èÆ°Êó¹ð¤òAgentforce¤Ç¾¦ÃÌ¥µ¥Þ¥êー¤òÀ°Íý¤·¡¢¤µ¤é¤ËÄó°Æ»öÎã¤È¤·¤Æ¹½Â¤²½¡¦ÃßÀÑ¤·¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¸À¸ì¤Ë¤è¤ëÎà»÷»öÎã¸¡º÷¤äAI¥ì¥³¥á¥ó¥Éµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê²áµî»öÎã¤òÂ¨ºÂ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
³èÍÑ¤Î¾ìÌÌ¤òÁý¤ä¤·ÁÈ¿¥Æâ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÃÎ¸«¤òÅý¹ç¤·¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê±Ä¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÈÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£bellSalesAI(¥Ù¥ë¥»ー¥ë¥¹¥¨ー¥¢¥¤)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
bellSalesAI¤Ï¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¾¦ÃÌ¾ðÊó¤òAI¤¬¼«Æ°¤ÇÃê½Ð¡¦¹½Â¤²½¤·¡¢SalesforceÆþÎÏ¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1. SalesforceÆþÎÏ¸úÎ¨²½¤ËÆÃ²½ ¡§ AI¤¬¾¦ÃÌ²ñÏÃ¤«¤éÉ¬Í×¹àÌÜ¤ò¼«Æ°Ãê½Ð
2. °µÅÝÅª¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤µ ¡§ ÂÐÌÌ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡¢Web¾¦ÃÌ¤ÏPC¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±Áàºî
3. ¹âÀºÅÙ¤ÊÍ×Ìó¡¦Ãê½Ð ¡§ ÆÈ¼«AI¤¬¾ðÊóÃê½Ð¡¦¹½Â¤²½¤ò¹âÀºÅÙ¤Ç¼Â»Ü
¢£bellSalesAI¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://bsai.bellface.co.jp/#contact
¢£»°Ã«»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§ »°Ã«»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¶ÌÀîÄ®1ÈÖ5¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»°Ã« Ãé¾È
ÁÏ¶È¡¡¡¡ ¡§ 1928Ç¯2·î11Æü
»ñËÜ¶â¡¡ ¡§ 48²¯8É´Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô ¡§(Ï¢·ë)3,563Ì¾¡¿(Ã±ÂÎ)597Ì¾(2025Ç¯3·îËö»þÅÀ)
»ö¶ÈÆâÍÆ(¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉô)¡§ ÆÈÎ©·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó(SI)¥µー¥Ó¥¹¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢DX¡¦ AI¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½»Ù±ç¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊIT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡§ https://www.mitani.co.jp/
¢£¥Ù¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§ ¥Ù¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶6-13-10 PMO¿·¶¶9F
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃæÅç °ìÌÀ
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§ 2015Ç¯4·î27Æü
»ñËÜ¶â¡¡ ¡§ 9,015É´Ëü±ß(»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à)
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ SalesforceÆþÎÏ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖbellSalesAI¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡§ https://bsai.bellface.co.jp/