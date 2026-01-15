¡Ö¥êー¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¡ØBerry in the City～¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î³¹³Ñµ¤Ê¬¤òÌû¤·¤à¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¹¥¤ー¥Ä&¥Ç¥£¥Êー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§～¡Ù¤ò3·î1Æü¤è¤ê³«ºÅ¡ª
¥êー¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå(½êºßÃÏ¡§Âçºå»Ôº¡²Ö¶è)¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü(Æü)～2026Ç¯5·î14Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢3F¡ÖDining BRICKSIDE¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ØBerry in the City～¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î³¹³Ñµ¤Ê¬¤òÌû¤·¤à¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¹¥¤ー¥Ä&¥Ç¥£¥Êー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§～¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ößê¤á¤¯¤¤¤Á¤´¡×¤È¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥àー¥É¡×¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬ÅÐ¾ì¡£Dining BRICKSIDE¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥ì¥ó¥¬ÊÉ¤Î¶õ´Ö¤ò¡¢¥½ー¥Ûー¤ä¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Î¥«¥Õ¥§¡¢¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤·¤Ä¤é¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿´Ìö¤ë¤¤¤Á¤´¤Îº×Åµ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Berry in the City ～¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î³¹³Ñµ¤Ê¬¤òÌû¤·¤à¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¹¥¤ー¥Ä&¥Ç¥£¥Êー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§～
¡ã¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¾ÜºÙ¡ä
https://hotel-liber.jp/event/2026_strawberry_buffet/
¢£¤¤¤Á¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¿´²Ú¤ä¤°¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¿ô¡¹
¤¤¤Á¤´¤ÎÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤«¤±¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¥¯¥êー¥à¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¡×¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤°ìÉÊ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¥¿¥ë¥È¡×¤ä¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥åー¥¯¥êー¥à¡×¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¤¤¤Á¤´¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢²Ì¼Â¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤É÷Ì£¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÂåÉ½³Ê¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥ª¥ì¥ª¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤ä¡Ö¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¥Á¥ã¥ó¥¯¥¯¥Ã¥ー¡×¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥é¥¤¥Ö¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤Ï¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ¤Î¿©¤ÙÊüÂê¡×¤âÅÐ¾ì¡ª´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤Î¹á¤ê¤È¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ë¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¤Ò¤È¤È¤¡£ÄêÈÖ¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¥¹¥¤ー¥Ä¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥¤ー¥Ä¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¤ー¥Ä½¸¹ç
¢£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿ÎÁÍý
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÈÀ¾ÍÎ¤ï¤µ¤Ó¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È»Å¾å¤²¤¿¥½ー¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¦¡Ö¥·¥å¥ê¥ó¥×¥«¥¯¥Æ¥ë ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ä¡¢¤ê¤ó¤´¡¦¤¯¤ë¤ß¡¦¥»¥í¥ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥µ¥é¥À¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥¦¥©¥ë¥Éー¥ÕÉ÷¥µ¥é¥À¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿Ì£ÉÕ¤±¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡Ö¥±¥¤¥¸¥ã¥ó¥Á¥¥ó ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡¢¥Û¥¿¥Æ³¤Ë¹áÁð¥Ð¥¿ー¤È¥Áー¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¥Û¥¿¥Æ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥éーÉ÷¥°¥ê¥ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿©Ê¸²½¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«³ÆÃÏ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥á¥Ë¥åー¤ò¥êー¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤Ù±þ¤¨ËþºÜ¤Î¡Ö¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥ ½ÕÌîºÚ¤Î¥°¥ê¥ë¡×¤ä¡Ö¥Á¥¥ó¥ªー¥Ðー¥é¥¤¥¹¡×¤ò¡¢¥é¥¤¥ÖÎÁÍý¤Ç¤´Äó¶¡¡£¤´ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý½¸¹ç
¢£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯´ü´Ö¤Ï¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ
5·î2Æü(ÅÚ)～5·î5Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ü¥¤¥ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡×¤Ê¤ÉìÔÂô¤Ê¿©ºà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥Áー¥º¥±ー¥¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ¡×¤ò¿©¤ÙÊüÂê¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯ ¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥åー(ÎÁÍý)
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯ ¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥åー(¥¹¥¤ー¥Ä)
¢£¥á¥Ë¥åーÎã
¡Ú¥¹¥¤ー¥Ä¡Û
¡¦¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥Ñ¥Õ¥§
¡¦¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¥Á¥ã¥ó¥¯¥¯¥Ã¥ー
¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹
¡¦¤¤¤Á¤´¥¿¥ë¥È
¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥
¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥åー¥¯¥êー¥à
¡¦¤¤¤Á¤´¤ÈÇò¥ï¥¤¥ó¤Î¥¸¥å¥ì
¡ÚÎäÀ½ÎÁÍý¡Û
¡¦¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤Î¥ô¥§¥êー¥Ì ～¥Ïー¥Ö¤ÎÉ÷～
¡¦¥·¥å¥ê¥ó¥×¥«¥¯¥Æ¥ë¡¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¦¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¤Î¥Ùー¥°¥ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡¡¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¦¥¦¥©¥ë¥Éー¥ÕÉ÷¥µ¥é¥À
¡¦¥Á¥¥ó¥°¥ê¥ë¤È¥ï¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥¹
¡Ú²¹À½ÎÁÍý¡Û
¡¦¥±¥¤¥¸¥ã¥ó¥Á¥¥ó¡¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¦¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥íー¥Á¥¥ó¥¦¥£¥ó¥°
¡¦Çò¿Èµû¤È½ÕÌîºÚ¤Î¥°¥é¥¿¥ó¡¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¦¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó¡¡¥È¥ë¥Æ¥£ー¥ä¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¡¦¥È¥Þ¥È¥µ¥ë¥µÅº¤¨
¡Ú¥é¥¤¥ÖÎÁÍý¡Û
¡¦¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥ ½ÕÌîºÚ¤Î¥°¥ê¥ë
¡¦¥·ー¥Õー¥É¤Î¥×¥í¥·¥§¥Ã¥È
¡¦¥Á¥¥ó¥ªー¥Ðー¥é¥¤¥¹
¡ÚÏÂ¿©¡Û
¡¦°®¤ê¼÷»Ê
¡¦½ÕÌîºÚ¤Î¾Æ¤¿»¤·
¡¦¾ø¤··Ü¤Èä£¤ÎÌÚ¥Î²êÏÂ¤¨
¡¦ºù³¤Ï·¤ÈÃÝ¤Î»Ò¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ
¡Ú¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯´ü´Ö¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥åー¡Û
¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ
¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥Áー¥º¥±ー¥
¡¦¥ª¥Ë¥Æ¥Ê¥¬¥¨¥Ó¤È³¤Ï·¤Î¥àー¥¹´»µÌ¥Ð¥¿ー¥½ー¥¹
¡¦¥Ü¥¤¥ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë
¡Ú¡ÖBerry in the City～¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î³¹³Ñµ¤Ê¬¤òÌû¤·¤à¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¹¥¤ー¥Ä&¥Ç¥£¥Êー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§～¡×³µÍ×¡Û
ÈÎÇä¾ì½ê¡§3F¡ÖDining BRICKSIDE¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü(Æü)～5·î14Æü(ÌÚ)
ÈÎÇä²Á³Ê¡§¿©¤ÙÊüÂê¡Ü¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê(À©¸Â»þ´Ö120Ê¬À©)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)7,000±ß¡¿¾®³ØÀ¸3,500±ß¡¿Ì¤½¢³Ø»ù(4～6ºÐ)2,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°û¤ßÊüÂê(¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯)2,500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯´ü´Ö(5·î2Æü～5·î5Æü)¤Ï¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²¼µ²Á³Ê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)8,000±ß¡¿¾®³ØÀ¸ 4,000±ß¡¿Ì¤½¢³Ø»ù(4～6ºÐ)2,000±ß
¡ã¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ä
https://www.tablecheck.com/shops/hotel-liber-dining/reserve?menu_lists=695dbfc6d5a1361da5f15965
¡¦¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯´ü´Ö(5·î2Æü～5·î5Æü)¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.tablecheck.com/shops/hotel-liber-dining/reserve?menu_lists=695dc085183ab0307adbd9ab
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤ÎÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡§ ¥êー¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡¡3F ¡ÖDining BRICKSIDE¡×
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÂçºåÉÜÂçºå»Ôº¡²Ö¶èºùÅç1-1-35
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ JR¡ÖºùÅç±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó1Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 17:00～21:30(ºÇ½ªÆþÅ¹21:00)
URL¡¡¡¡ ¡§ https://hotel-liber.jp/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÉðÂ¢Ìî
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ÂÅÄ ¿®¹Ô
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©351-0034¡¡ºë¶Ì¸©Ä«²â»ÔÀ¾¸¶1-1-1
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1969Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¿©ÉÊÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.ms-net.co.jp/
¢ãSNS¢ä
Instagram¡¡ ¡§ @liber_hotel
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.instagram.com/liber_hotel/
X(µìTwitter)¡§ @LIBER_HOTEL
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://x.com/LIBER_HOTEL