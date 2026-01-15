¡Ö¥Õ¥ëー¥È/¥¢¥ë¥È¥µ¥Ã¥¯¥¹/¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È/¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó ¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦¥á¥í¥Ç¥£ー¥º100¡×¡¡1·î26ÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Áï¡Ë¤Ï¡¢¿·´©¡Ö¥Õ¥ëー¥È ¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦¥á¥í¥Ç¥£ー¥º100¡×¡¢¡Ö¥¢¥ë¥È¥µ¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦¥á¥í¥Ç¥£ー¥º100¡×¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È ¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦¥á¥í¥Ç¥£ー¥º100¡×¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó ¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦¥á¥í¥Ç¥£ー¥º100¡×¤Î4ºý¤ò¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×¤«¤é¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤Þ¤Ç40Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤ò100¶Ê¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¼çÂê²Î¡¦¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Íµ¤¤Î·àÃæ¶Ê¤ä¥¤¥áー¥¸¡¦¥½¥ó¥°¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³ÚÉè¤Ï±éÁÕ¤·¤ä¤¹¤¤Ä´À¤Ë¡¢¥ê¥Ôー¥È¤äÁ°ÁÕ¡¦´ÖÁÕÅù¤ò¾ÊÎ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ëー¥È ¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦¥á¥í¥Ç¥£ー¥º100
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡Ö¥Õ¥ëー¥È¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦¥á¥í¥Ç¥£ー¥º100¡ÊGTW01100658¡Ë¡×¤Î²þÄûÈÇ¤Ç¤¹¡£¡Ö°¦¤Ï²Ö¡¢·¯¤Ï¤½¤Î¼ï»Ò(THE ROSE)¡×¤¬¡ÖÃÏµåµ·¡×¤ØÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ýºÜ¶Ê¡Û¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×～¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°～¡¿¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×～¥·¥ó¥Ü¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°～¡¿¥Ê¥¦¥·¥«¡¦¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡¿Ä»¤Î¿Í¡¿Ãî°¦¤º¤ëÉ±¡¿Ã«¤Ø¤ÎÆ»¡¿·¯¤ò¤Î¤»¤Æ¡¿Å·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡¿¥´¥ó¥É¥¢¤Î»×¤¤½Ð¡¿¥Ï¥È¤È¾¯Ç¯¡¿Ìû²÷¤Ê¥±¥ó¥«(～ÄÉÀ×)¡¿¼º°Õ¤Î¥Ñ¥ºー¡¿¥·ー¥¿¤Î·è°Õ¡¿¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡¿É÷¤Î¤È¤ª¤êÆ»¡¿¤¹¤¹¤ï¤¿¤ê¡¿¤µ¤ó¤Ý¡¿¤Í¤³¥Ð¥¹¡¿¤Þ¤¤¤´¡¿¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡¿¸Þ·î¤ÎÂ¼¡¿¾®¤µ¤Ê¥ª¥Ð¥±¡¿¥ª¥Ð¥±¤ä¤·¤¡ª¡¿¥É¥ó¥É¥³¤Þ¤Ä¤ê¡¿¤Õ¤·¤®¤·¤ê¤È¤ê¤¦¤¿¡¿¤Ï¤Ë¤å¤¦¤Î½É¡¿Àá»Ò¤ÈÀ¶ÂÀ～¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡¿¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¿¥ëー¥¸¥å¤ÎÅÁ¸À¡¿Î¹Î©¤Á¡¿³¤¤Î¸«¤¨¤ë³¹¡¿»Å»ö¤Ï¤¸¤á¡¿À²¤ì¤¿Æü¤Ë¡Ä¡¿¥Ñ¥ó²°¤Î¼êÅÁ¤¤¡¿½ý¿´¤Î¥¥¡¿¿ÈÂå¤ê¥¸¥¸¡¿¥á¥¤¥ó¡¦¥Æー¥Þ(¤ª¤â¤Ò¤Ç¤Ý¤í¤Ý¤í)¡¿¤ª¤â¤Ò¤Ç¤Ý¤í¤Ý¤í¡¿ÃÏµåµ·¡¿»þ¤Ë¤ÏÀÎ¤ÎÏÃ¤ò¡¿Flying boatmen¡¿µ¢¤é¤¶¤ëÆü¡¹¡¿±ó¤»þÂå¤òµá¤á¤Æ¡¿¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤Î¼Â¤ëº¢¡¿¥Ô¥Ã¥³¥í¤Î½÷¤¿¤Á¡¿¥¢¥É¥ê¥¢¤Î³¤¤Ø¡¿¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡¿³¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¿¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¯¤«¤¬¡¿¤¿¤Ì¤¤ÎÊë¤é¤·¡¿°¥²Î¡¿¤¿¤Ì¤¤Ï¤¤¤Þ¡¦¡¦¡¦(¥¨¥Ô¥íー¥°)¡¿¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥íー¥É¡¿¥Ð¥í¥ó¤Î¤¦¤¿¡¿¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¡¦¥Ä¥£¥Þー(Å·»È¤ÎÉô²°)¡¿On Your Mark¡¿¤â¤Î¤Î¤±É±¡¿¥¢¥·¥¿¥«¤È¥µ¥ó¡¿¥¢¥·¥¿¥«¤»¤Ãµ¡¿¥¿¥¿¥éÆ§¤à½÷Ã£－¥¨¥Ü¥·¥¿¥¿¥é¤¦¤¿－¡¿¿¼³¤ËÒ¾ì¡¿¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ï¤ä¤á¤¿(QUIT BEING ALONE)¡¿¥±¡¦¥»¥é¡¦¥»¥é(QUE SERA,SERA)¡¿¤¢¤ÎÆü¤ÎÀî¡¿¤¤¤Ä¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â¡¿¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡¿¥Ü¥¤¥éーÃî¡¿¿À¡¹¤µ¤Þ¡¿Ìý²°¡¿¤µ¤ß¤·¤¤¤µ¤ß¤·¤¤¡¿¥ß¥ß¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥ó¥À ¥³¥Ñ¥ó¥À¡¿É÷¤Ë¤Ê¤ë¡¿¥Ð¥í¥ó¡¿¥Ï¥ë¡¢µ¯¤¤Æ¤ë¤¥?¡¿¿ÍÀ¸¤Î¥á¥êー¥´ー¥é¥ó¥É¡¿À¤³¦¤ÎÌóÂ«¡¿ÍÛµ¤¤Ê·Úµ³Ê¼¡¿¥½¥Õ¥£ー¤Î¾ë¡¿¥Æ¥ëー¤Î±´¡¿»þ¤Î²Î¡¿Î¹Ï©¡¿³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡¿³¤¤Î¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡¿½¡²ð¤Î¤Ê¤ß¤À¡¿È¯¸÷¿®¹æ¡¿¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î²È¤ÎÎØÉñ¶Ê¡¿Arrietty's Song¡¿The Neglected Garden(¹Ó¤ì¤¿Äí)¡¿¤µ¤è¤Ê¤é¤Î²Æ～¥³¥¯¥ê¥³ºä¤«¤é～¡¿Ä«¤´¤Ï¤ó¤Î²Î¡¿½éÎø¤Îº¢¡¿¤Ò¤³¤¦¤±À¡¿ºÚÊæ»Ò(¤á¤°¤ê¤¢¤¤)¡¿Å·¿Í¤Î²»³ÚI¡¿¤ï¤é¤Ù±´¡¿½Õ¤Î¥ï¥ë¥Ä¡¿¤¤¤Î¤Á¤Îµ²±(Æó³¬Æ² ÏÂÈþ)¡¿Fine On The Outside¡¿¤¢¤¿¤·¤ÎÀ¤³¦À¬Éþ¡¿Don't disturb me-Á´100¶Ê-¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÛÄê²Á¡§2,860±ß(10¡óÀÇ¹þ)»ÅÍÍ¡§µÆÇÜÈ½½Ä/112¥Úー¥¸È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î26ÆüISBN¡§978-4-636-12408-8¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTW01102796https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102796https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310730
¥¢¥ë¥È¥µ¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦¥á¥í¥Ç¥£ー¥º100
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥È¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦¥á¥í¥Ç¥£ー¥º100¡ÊGTW01100659¡Ë¡×¤Î²þÄûÈÇ¤Ç¤¹¡£¡Ö°¦¤Ï²Ö¡¢·¯¤Ï¤½¤Î¼ï»Ò(THE ROSE)¡×¤¬¡ÖÃÏµåµ·¡×¤ØÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ýºÜ¶Ê¡Û¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×～¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°～¡¿¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×～¥·¥ó¥Ü¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°～¡¿¥Ê¥¦¥·¥«¡¦¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡¿Ä»¤Î¿Í¡¿Ãî°¦¤º¤ëÉ±¡¿Ã«¤Ø¤ÎÆ»¡¿·¯¤ò¤Î¤»¤Æ¡¿Å·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡¿¥´¥ó¥É¥¢¤Î»×¤¤½Ð¡¿¥Ï¥È¤È¾¯Ç¯¡¿Ìû²÷¤Ê¥±¥ó¥«(～ÄÉÀ×)¡¿¼º°Õ¤Î¥Ñ¥ºー¡¿¥·ー¥¿¤Î·è°Õ¡¿¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡¿É÷¤Î¤È¤ª¤êÆ»¡¿¤¹¤¹¤ï¤¿¤ê¡¿¤µ¤ó¤Ý¡¿¤Í¤³¥Ð¥¹¡¿¤Þ¤¤¤´¡¿¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡¿¸Þ·î¤ÎÂ¼¡¿¾®¤µ¤Ê¥ª¥Ð¥±¡¿¥ª¥Ð¥±¤ä¤·¤¡ª¡¿¥É¥ó¥É¥³¤Þ¤Ä¤ê¡¿¤Õ¤·¤®¤·¤ê¤È¤ê¤¦¤¿¡¿¤Ï¤Ë¤å¤¦¤Î½É¡¿Àá»Ò¤ÈÀ¶ÂÀ(¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë)¡¿¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¿¥ëー¥¸¥å¤ÎÅÁ¸À¡¿Î¹Î©¤Á¡¿³¤¤Î¸«¤¨¤ë³¹¡¿»Å»ö¤Ï¤¸¤á¡¿À²¤ì¤¿Æü¤Ë¡Ä¡¿¥Ñ¥ó²°¤Î¼êÅÁ¤¤¡¿½ý¿´¤Î¥¥¡¿¿ÈÂå¤ê¥¸¥¸¡¿¥á¥¤¥ó¡¦¥Æー¥Þ(¤ª¤â¤Ò¤Ç¤Ý¤í¤Ý¤í)¡¿¤ª¤â¤Ò¤Ç¤Ý¤í¤Ý¤í¡¿ÃÏµåµ·¡¿»þ¤Ë¤ÏÀÎ¤ÎÏÃ¤ò¡¿Flying boatmen¡¿¥Þ¥ë¥³¤È¥¸－¥Ê¤Î¥Æ－¥Þ¡¿±ó¤»þÂå¤òµá¤á¤Æ¡¿¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤Î¼Â¤ëº¢¡¿¥Ô¥Ã¥³¥í¤Î½÷¤¿¤Á¡¿¥¢¥É¥ê¥¢¤Î³¤¤Ø¡¿¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡¿³¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¿¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¯¤«¤¬¡¿¤¿¤Ì¤¤ÎÊë¤é¤·¡¿°¥²Î¡¿¤¿¤Ì¤¤Ï¤¤¤Þ¡¦¡¦¡¦(¥¨¥Ô¥íー¥°)¡¿¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥íー¥É¡¿¥Ð¥í¥ó¤Î¤¦¤¿¡¿¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¡¦¥Ä¥£¥Þー(Å·»È¤ÎÉô²°)¡¿On Your Mark¡¿¤â¤Î¤Î¤±É±¡¿¥¢¥·¥¿¥«¤È¥µ¥ó¡¿¥¢¥·¥¿¥«¤»¤Ãµ¡¿¥¿¥¿¥éÆ§¤à½÷Ã£－¥¨¥Ü¥·¥¿¥¿¥é¤¦¤¿－¡¿¿¼³¤ËÒ¾ì¡¿¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ï¤ä¤á¤¿(QUIT BEING ALONE)¡¿¥±¡¦¥»¥é¡¦¥»¥é(QUE SERA,SERA)¡¿¤¢¤ÎÆü¤ÎÀî¤Ø¡¿¤¤¤Ä¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â¡¿¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡¿¥Ü¥¤¥éーÃî¡¿¿À¡¹¤µ¤Þ¡¿Ìý²°¡¿¤µ¤ß¤·¤¤¤µ¤ß¤·¤¤¡¿¥ß¥ß¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥ó¥À ¥³¥Ñ¥ó¥À¡¿É÷¤Ë¤Ê¤ë¡¿¥Ð¥í¥ó¡¿¥Ï¥ë¡¢µ¯¤¤Æ¤ë¤¥?¡¿¿ÍÀ¸¤Î¥á¥êー¥´ー¥é¥ó¥É¡¿À¤³¦¤ÎÌóÂ«¡¿ÍÛµ¤¤Ê·Úµ³Ê¼¡¿¥½¥Õ¥£ー¤Î¾ë¡¿¥Æ¥ëー¤Î±´¡¿»þ¤Î²Î¡¿Î¹Ï©¡¿³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡¿³¤¤Î¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡¿½¡²ð¤Î¤Ê¤ß¤À¡¿È¯¸÷¿®¹æ¡¿¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î²È¤ÎÎØÉñ¶Ê¡¿Arrietty's Song¡¿The Neglected Garden(¹Ó¤ì¤¿Äí)¡¿¤µ¤è¤Ê¤é¤Î²Æ～¥³¥¯¥ê¥³ºä¤«¤é～¡¿Ä«¤´¤Ï¤ó¤Î²Î¡¿½éÎø¤Îº¢¡¿¤Ò¤³¤¦¤±À¡¿ºÚÊæ»Ò(¤á¤°¤ê¤¢¤¤)¡¿Å·¿Í¤Î²»³ÚI¡¿¤ï¤é¤Ù±´¡¿½Õ¤Î¥ï¥ë¥Ä¡¿¤¤¤Î¤Á¤Îµ²±¡ÊÆó³¬Æ² ÏÂÈþ¡Ë¡¿Fine On The Outside¡¿¤¢¤¿¤·¤ÎÀ¤³¦À¬Éþ¡¿Don't disturb me-Á´100¶Ê-¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÛÄê²Á¡§2,860±ß(10¡óÀÇ¹þ)»ÅÍÍ¡§µÆÇÜÈ½½Ä/112¥Úー¥¸È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î26ÆüISBN¡§978-4-636-12418-7¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTW01102801https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102801https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310785
¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È ¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦¥á¥í¥Ç¥£ー¥º100
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦¥á¥í¥Ç¥£ー¥º100¡ÊGTW01100660¡Ë¡×¤Î²þÄûÈÇ¤Ç¤¹¡£¡Ö°¦¤Ï²Ö¡¢·¯¤Ï¤½¤Î¼ï»Ò(THE ROSE)¡×¤¬¡ÖÃÏµåµ·¡×¤ØÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ýºÜ¶Ê¡Û¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×～¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°～¡¿¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×～¥·¥ó¥Ü¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°～¡¿¥Ê¥¦¥·¥«¡¦¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡¿Ä»¤Î¿Í¡¿Ãî°¦¤º¤ëÉ±¡¿Ã«¤Ø¤ÎÆ»¡¿·¯¤ò¤Î¤»¤Æ¡¿Å·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡¿¥´¥ó¥É¥¢¤Î»×¤¤½Ð¡¿¥Ï¥È¤È¾¯Ç¯¡¿Ìû²÷¤Ê¥±¥ó¥«(～ÄÉÀ×)¡¿¼º°Õ¤Î¥Ñ¥ºー¡¿¥·ー¥¿¤Î·è°Õ¡¿¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡¿É÷¤Î¤È¤ª¤êÆ»¡¿¤¹¤¹¤ï¤¿¤ê¡¿¤µ¤ó¤Ý¡¿¤Í¤³¥Ð¥¹¡¿¤Þ¤¤¤´¡¿¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡¿¸Þ·î¤ÎÂ¼¡¿¾®¤µ¤Ê¥ª¥Ð¥±¡¿¥ª¥Ð¥±¤ä¤·¤¡ª¡¿¥É¥ó¥É¥³¤Þ¤Ä¤ê¡¿¤Õ¤·¤®¤·¤ê¤È¤ê¤¦¤¿¡¿¤Ï¤Ë¤å¤¦¤Î½É¡¿Àá»Ò¤ÈÀ¶ÂÀ～¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡¿¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¿¥ëー¥¸¥å¤ÎÅÁ¸À¡¿Î¹Î©¤Á¡¿³¤¤Î¸«¤¨¤ë³¹¡¿»Å»ö¤Ï¤¸¤á¡¿À²¤ì¤¿Æü¤Ë¡Ä¡¿¥Ñ¥ó²°¤Î¼êÅÁ¤¤¡¿½ý¿´¤Î¥¥¡¿¿ÈÂå¤ê¥¸¥¸¡¿¥á¥¤¥ó¡¦¥Æー¥Þ(¤ª¤â¤Ò¤Ç¤Ý¤í¤Ý¤í)¡¿¤ª¤â¤Ò¤Ç¤Ý¤í¤Ý¤í¡¿ÃÏµåµ·¡¿»þ¤Ë¤ÏÀÎ¤ÎÏÃ¤ò¡¿Flying boatmen¡¿µ¢¤é¤¶¤ëÆü¡¹¡¿±ó¤»þÂå¤òµá¤á¤Æ¡¿¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤Î¼Â¤ëº¢¡¿¥Ô¥Ã¥³¥í¤Î½÷¤¿¤Á¡¿¥¢¥É¥ê¥¢¤Î³¤¤Ø¡¿¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡¿³¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¿¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¯¤«¤¬¡¿¤¿¤Ì¤¤ÎÊë¤é¤·¡¿°¥²Î¡¿¤¿¤Ì¤¤Ï¤¤¤Þ¡¦¡¦¡¦(¥¨¥Ô¥íー¥°)¡¿¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥íー¥É¡¿¥Ð¥í¥ó¤Î¤¦¤¿¡¿¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¡¦¥Ä¥£¥Þー(Å·»È¤ÎÉô²°)¡¿On Your Mark¡¿¤â¤Î¤Î¤±É±¡¿¥¢¥·¥¿¥«¤È¥µ¥ó¡¿¥¢¥·¥¿¥«¤»¤Ãµ¡¿¥¿¥¿¥éÆ§¤à½÷Ã£－¥¨¥Ü¥·¥¿¥¿¥é¤¦¤¿－¡¿¿¼³¤ËÒ¾ì¡¿¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ï¤ä¤á¤¿(QUIT BEING ALONE)¡¿¥±¡¦¥»¥é¡¦¥»¥é(QUE SERA,SERA)¡¿¤¢¤ÎÆü¤ÎÀî¡¿¤¤¤Ä¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â¡¿¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡¿¥Ü¥¤¥éーÃî¡¿¿À¡¹¤µ¤Þ¡¿Ìý²°¡¿¤µ¤ß¤·¤¤¤µ¤ß¤·¤¤¡¿¥ß¥ß¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥ó¥À ¥³¥Ñ¥ó¥À¡¿É÷¤Ë¤Ê¤ë¡¿¥Ð¥í¥ó¡¿¥Ï¥ë¡¢µ¯¤¤Æ¤ë¤¥?¡¿¿ÍÀ¸¤Î¥á¥êー¥´ー¥é¥ó¥É¡¿À¤³¦¤ÎÌóÂ«¡¿ÍÛµ¤¤Ê·Úµ³Ê¼¡¿¥½¥Õ¥£ー¤Î¾ë¡¿¥Æ¥ëー¤Î±´¡¿»þ¤Î²Î¡¿Î¹Ï©¡¿³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡¿³¤¤Î¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡¿½¡²ð¤Î¤Ê¤ß¤À¡¿È¯¸÷¿®¹æ¡¿¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î²È¤ÎÎØÉñ¶Ê¡¿Arrietty's Song¡¿The Neglected Garden(¹Ó¤ì¤¿Äí)¡¿¤µ¤è¤Ê¤é¤Î²Æ～¥³¥¯¥ê¥³ºä¤«¤é～¡¿Ä«¤´¤Ï¤ó¤Î²Î¡¿½éÎø¤Îº¢¡¿¤Ò¤³¤¦¤±À¡¿ºÚÊæ»Ò(¤á¤°¤ê¤¢¤¤)¡¿Å·¿Í¤Î²»³ÚI¡¿¤ï¤é¤Ù±´¡¿½Õ¤Î¥ï¥ë¥Ä¡¿¤¤¤Î¤Á¤Îµ²±¡ÊÆó³¬Æ² ÏÂÈþ¡Ë¡¿Fine On The Outside¡¿¤¢¤¿¤·¤ÎÀ¤³¦À¬Éþ¡¿Don't disturb me-Á´100¶Ê-¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÛÄê²Á¡§3,080±ß(10¡óÀÇ¹þ)»ÅÍÍ¡§µÆÇÜÈ½½Ä/112¥Úー¥¸È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î26ÆüISBN¡§978-4-636-12417-0¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTW01102800https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102800https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310778
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó ¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦¥á¥í¥Ç¥£ー¥º100
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦¥á¥í¥Ç¥£ー¥º100¡ÊGTW01100661¡Ë¡×¤Î²þÄûÈÇ¤Ç¤¹¡£¡Ö°¦¤Ï²Ö¡¢·¯¤Ï¤½¤Î¼ï»Ò(THE ROSE)¡×¤¬¡ÖÃÏµåµ·¡×¤ØÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ýºÜ¶Ê¡Û¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×～¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°～¡¿¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×～¥·¥ó¥Ü¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°～¡¿¥Ê¥¦¥·¥«¡¦¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡¿Ä»¤Î¿Í¡¿Ãî°¦¤º¤ëÉ±¡¿Ã«¤Ø¤ÎÆ»¡¿·¯¤ò¤Î¤»¤Æ¡¿Å·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡¿¥´¥ó¥É¥¢¤Î»×¤¤½Ð¡¿¥Ï¥È¤È¾¯Ç¯¡¿Ìû²÷¤Ê¥±¥ó¥«(～ÄÉÀ×)¡¿¼º°Õ¤Î¥Ñ¥ºー¡¿¥·ー¥¿¤Î·è°Õ¡¿¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡¿É÷¤Î¤È¤ª¤êÆ»¡¿¤¹¤¹¤ï¤¿¤ê¡¿¤µ¤ó¤Ý¡¿¤Í¤³¥Ð¥¹¡¿¤Þ¤¤¤´¡¿¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡¿¸Þ·î¤ÎÂ¼¡¿¾®¤µ¤Ê¥ª¥Ð¥±¡¿¥ª¥Ð¥±¤ä¤·¤¡ª¡¿¥É¥ó¥É¥³¤Þ¤Ä¤ê¡¿¤Õ¤·¤®¤·¤ê¤È¤ê¤¦¤¿¡¿¤Ï¤Ë¤å¤¦¤Î½É¡¿Àá»Ò¤ÈÀ¶ÂÀ～¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡¿¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¿¥ëー¥¸¥å¤ÎÅÁ¸À¡¿Î¹Î©¤Á¡¿³¤¤Î¸«¤¨¤ë³¹¡¿»Å»ö¤Ï¤¸¤á¡¿À²¤ì¤¿Æü¤Ë¡Ä¡¿¥Ñ¥ó²°¤Î¼êÅÁ¤¤¡¿½ý¿´¤Î¥¥¡¿¿ÈÂå¤ê¥¸¥¸¡¿¥á¥¤¥ó¡¦¥Æー¥Þ(¤ª¤â¤Ò¤Ç¤Ý¤í¤Ý¤í)¡¿¤ª¤â¤Ò¤Ç¤Ý¤í¤Ý¤í¡¿ÃÏµåµ·¡¿»þ¤Ë¤ÏÀÎ¤ÎÏÃ¤ò¡¿Flying boatmen¡¿µ¢¤é¤¶¤ëÆü¡¹¡¿±ó¤»þÂå¤òµá¤á¤Æ¡¿¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤Î¼Â¤ëº¢¡¿¥Ô¥Ã¥³¥í¤Î½÷¤¿¤Á¡¿¥¢¥É¥ê¥¢¤Î³¤¤Ø¡¿¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡¿³¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¿¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¯¤«¤¬¡¿¤¿¤Ì¤¤ÎÊë¤é¤·¡¿°¥²Î¡¿¤¿¤Ì¤¤Ï¤¤¤Þ¡¦¡¦¡¦(¥¨¥Ô¥íー¥°)¡¿¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥íー¥É¡¿¥Ð¥í¥ó¤Î¤¦¤¿¡¿¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¡¦¥Ä¥£¥Þー(Å·»È¤ÎÉô²°)¡¿On Your Mark¡¿¤â¤Î¤Î¤±É±¡¿¥¢¥·¥¿¥«¤È¥µ¥ó¡¿¥¢¥·¥¿¥«¤»¤Ãµ¡¿¥¿¥¿¥éÆ§¤à½÷Ã£－¥¨¥Ü¥·¥¿¥¿¥é¤¦¤¿－¡¿¿¼³¤ËÒ¾ì¡¿¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ï¤ä¤á¤¿(QUIT BEING ALONE)¡¿¥±¡¦¥»¥é¡¦¥»¥é(QUE SERA,SERA)¡¿¤¢¤ÎÆü¤ÎÀî¡¿¤¤¤Ä¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â¡¿¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡¿¥Ü¥¤¥éーÃî¡¿¿À¡¹¤µ¤Þ¡¿Ìý²°¡¿¤µ¤ß¤·¤¤¤µ¤ß¤·¤¤¡¿¥ß¥ß¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥ó¥À ¥³¥Ñ¥ó¥À¡¿É÷¤Ë¤Ê¤ë¡¿¥Ð¥í¥ó¡¿¥Ï¥ë¡¢µ¯¤¤Æ¤ë¤¥?¡¿¿ÍÀ¸¤Î¥á¥êー¥´ー¥é¥ó¥É¡¿À¤³¦¤ÎÌóÂ«¡¿ÍÛµ¤¤Ê·Úµ³Ê¼¡¿¥½¥Õ¥£ー¤Î¾ë¡¿¥Æ¥ëー¤Î±´¡¿»þ¤Î²Î¡¿Î¹Ï©¡¿³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡¿³¤¤Î¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡¿½¡²ð¤Î¤Ê¤ß¤À¡¿È¯¸÷¿®¹æ¡¿¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î²È¤ÎÎØÉñ¶Ê¡¿Arrietty's Song¡¿The Neglected Garden(¹Ó¤ì¤¿Äí)¡¿¤µ¤è¤Ê¤é¤Î²Æ～¥³¥¯¥ê¥³ºä¤«¤é～¡¿Ä«¤´¤Ï¤ó¤Î²Î¡¿½éÎø¤Îº¢¡¿¤Ò¤³¤¦¤±À¡¿ºÚÊæ»Ò(¤á¤°¤ê¤¢¤¤)¡¿Å·¿Í¤Î²»³ÚI¡¿¤ï¤é¤Ù±´¡¿½Õ¤Î¥ï¥ë¥Ä¡¿¤¤¤Î¤Á¤Îµ²±¡ÊÆó³¬Æ² ÏÂÈþ¡Ë¡¿Fine On The Outside¡¿¤¢¤¿¤·¤ÎÀ¤³¦À¬Éþ¡¿Don't disturb me-Á´100¶Ê-¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÛÄê²Á¡§3,080±ß(10¡óÀÇ¹þ)»ÅÍÍ¡§µÆÇÜÈ½½Ä/112¥Úー¥¸È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î26ÆüISBN¡§978-4-636-12407-1¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTW01102795https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102795https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310723
¤ªµá¤á¤Ï¡¢Á´¹ñ¥ä¥Þ¥ÏÆÃÌó³Ú´ïÅ¹¡¦½ñÅ¹¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡£
¡ÚËÜ¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¡¡(³ô)¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥á¥Ç¥£¥¢ÉôÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP