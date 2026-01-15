ÍÜ·Ü¾ì¤ò»ý¤Ä¶Ì»Ò¾Æ¤¥áー¥«ー¤¬Ä©¤à¡¢ ¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø²â±ï¡Ê¤«¤¹¤ß¤¨¤ó¡Ë¡Ù¤Î»°ÁØ¥Áー¥º¥±ー¥¤¬ £±·î£±£µÆü¡ÊÌÚ¡ËMakuake¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä
¶ÈÌ³ÍÑ¶Ì»Ò¾Æ¤¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ£¶£°Ç¯°Ê¾å¿©¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿´ë¶È¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø²â±ï¡Ê¤«¤¹¤ß¤¨¤ó¡Ë¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼ÒÍÜ·Ü¾ì¤ÎÍñ¤ÈÃÏ¸µ¿©ºà¤Î¤¤Ê¤³¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È»°ÁØ»ÅÎ©¤Æ¡É¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Åì³¤¥¹¥Þー¥È´ë¶È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¡Ë¤Î»±²¼¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Õ¥©ー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¡¡°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎÁÇºà¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²â±ï¡Ê¤«¤¹¤ß¤¨¤ó¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè1ÃÆ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ØKasumi fromage～original～¡Ù¤ò¥¢¥¿¥é¥·¥¤¤â¤Î¤äÂÎ¸³¤Î±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖMakuake¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë～£³·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
①¡¡ÍÎ¤ÈÏÂ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ ¡È¿·¿©´¶¡É¥¹¥¤ー¥Ä
°¦ÃÎ¸©»º¤¤Ê¤³¥¯¥é¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥¯¥êー¥à¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ù¥¤¥¯¥É¥Áー¥º¥±ー¥¤ò»°ÁØ¹½Â¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¸ý¤É¤±¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤ß¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¿·¿©´¶¡É¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
②¡¡ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖÃÏ°è¡×¤È¡ÖÃÏµå¡×¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß
»î¿©¤ò½Å¤Í¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿°¦ÃÎ¸©»º¤¤Ê¤³¤È¡¢¼«¼ÒÍÜ·Ü¾ì¤ÎÍñ¤ò»ÈÍÑ¡£ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Ë¤è¤ê¿©¤Î°ÂÁ´À¤äÉÊ¼Á¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Í¢Á÷¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Îºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¿©ºà¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
③ ¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤Ç¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤
´ôÉì¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡ÖMakuake¡×¤Ø¤Î·ÇºÜ¤Ï¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦È¯Çä³«»Ï¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨¡ÖMakuake¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§²â±ï¡Ê¤«¤¹¤ß¤¨¤ó¡Ë¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Kasumi fromage～original～¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä¡¡ÄÌ¾ï3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡Ë¡¢Ä¶Áá³ä2,800±ß¡¢Áá³ä3,000±ß2¸Ä¡¡ÄÌ¾ï5,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡Ë¡¢Ä¶Áá³ä4,100±ß¡¢Áá³ä4,500±ß¢¨Ä¶Áá³ä¡¦Áá³ä¤Ï¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ò·ï¡¦¾ÜºÙ¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È
¡Ö²â¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¤´±ï¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡× ¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¹¥¤ー¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇºà¡¢Ì£¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÈÏÂ¡É¤È¡ÈÍÎ¡É¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Õ¥©ー¥È
¶ÈÌ³ÍÑ¿©ÉÊ¡Ê·ÜÍñ²Ã¹©ÉÊ¡Ë¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¤½¤ì¤òÁÃ¤È¤·¡¢ÉÔÆ°»º¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦ÃÜ»º»ö¶È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×ÆâÍÜ·Ü¾ì»º¤Î¿·Á¯¤ÊÍñ¤È¡¢¼«¼ÒÃê½Ð¤Î½Ð½Á¤ò»È¤Ã¤¿¶Ì»Ò¾Æ¤¤ò¥á¥¤¥ó¾¦ºà¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç¼ê¥¹ー¥Ñー¤äÂç¼ê°û¿©Å¹Åù¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¹©¾ì¤ÏHACCPÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ä¹Ã« ¹À»Ë¡ÊHiroshi Nagatani¡Ë½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©448-0813 °¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¾®³À¹¾Ä®ÂçÄÅºê1-28ÀßÎ©Ç¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¾¼ÏÂ35Ç¯10·î¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ http://www.crefort.co.jp/
Åì³¤¥¹¥Þー¥È´ë¶È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸¶ÅÄ ¿ò»Ë¡ÊTakafumi Harada¡ËËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©448-0803 °¦ÃÎ¸©´¢Ã«»ÔÌîÅÄÄ®ÇÏÃÓ3ÈÖÃÏ1ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¾¼ÏÂ38Ç¯4·î»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 8,075Ëü±ß»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢½»Âð¡¢ÀßÈ÷¡¢´ÉÍý¥°¥ëー¥×Á´ÂÎÇä¾å¡§ 100²¯±ß¡Ê2025Ç¯6·î´ü¡Ë¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://tscg.co.jp
Åì³¤¥¹¥Þー¥È´ë¶È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´ÉÍýËÜÉôÃ´Åö¡¡¡¡¡§¼ã¿ùÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§ 0566-21-3842¡¡(ÂåÉ½)Ä¾ÄÌÅÅÏÃ¡§ 090-1707-8391¡¡(¼ã¿ù)¥áー¥ë¡¡¡§kouhou@tscg.co.jp