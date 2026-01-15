¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¡ª
ÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀîÏÂ»Ò¡Ë¤¬¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤¦¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥°¥Á¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±µéÀ¸¡Ä¡ª¡©¤ªÂ·¤¤¤ÎÍÎÉþ¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤ë»Ò°Ê³°¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Ýー¥º¤Ç¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤«¤é1·î29Æü(ÌÚ)¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹ Åìµþ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¹¥È¥êー¥ÈÃÏ²¼1³¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¥×¥é¥¶¤Ë¤Æ¡¢POP UP SHOP¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î°Ù¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¢ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î20Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È¤Þ¤ë»Ò¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
▪️2026 ¥¹¥¦¥£ー¥È¥·¥å¥¬ー¥â¥ó¥Á¥Ã¥ÁPOP UP SHOP³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)～29Æü(ÌÚ)³«ºÅ»þ´Ö¡§10¡§00～20:30¡ÊºÇ½ªÆü¤Î¤ß～18:00¡Ë²ñ¾ì¡§Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹ Åìµþ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¹¥È¥êー¥ÈÃÏ²¼1³¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¥×¥é¥¶
▪️¾¦ÉÊ¡Ê°ìÉô¡Ë
¡¦¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡ß¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡¡S¡¡5170±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡ß¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡¡¥ー¥Á¥§ー¥ó3410±ß(ÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¤Þ¤ë»Ò& ¥â¥ó¥Á¥Ã¥ÁT ¥·¥ã¥Ä¡¡¤ª¤¹¤ï¤ê¡¡³Æ 3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¤Þ¤ë»Ò& ¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¥×¥¯¥×¥¯¥·ー¥ë¡¡880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¤Þ¤ë»Ò& ¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¥¢¥¯¥ー¡¡³Æ1320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¤Þ¤ë»Ò& ¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¡³Æ3520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¤Þ¤ë»Ò& ¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¥Èー¥È¡¡³Æ3300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¸¶ºî¤Î¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©À¶¿å»Ô¡Ê¸½¡¦ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤½¤³¤ËÊë¤é¤¹°ì²È¡¦¤µ¤¯¤é²È¤Î¼¡½÷¤Ç¤¢¤ë¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î¤Þ¤ë»Ò¡Ê¤µ¤¯¤é ¤â¤â¤³¡Ë¤È¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¡¢³Ú¤·¤¯ÌÌÇò¤¯¡¢»þ¤ËÀÚ¤Ê¤¯ÉÁ¤¤¤¿¿´²¹¤Þ¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£1986Ç¯¤Ë¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¸¶ºî35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ´18´¬¤¬È¯ÇäÃæ¡£È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÎß·×3,500ËüÉô¤òÆÍÇË¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°ÈÇ¤Ï¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1990Ç¯¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇËè½µÆüÍËÆüÍ¼Êý6»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡£Ãæ²Ú·÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÏ·¼ãÃË½÷¤òÌ¥Î»¤·¡¢Ä¹¤¤ËÏË¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§ https://www.chibimaru.tv/¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ @tweet_maruko¡Êhttps://x.com/tweet_maruko¡ËInstagram¡§ @chibimaruko_official/¡Êhttps://www.instagram.com/chibimaruko_official/¡ËFacebook¡§ https://www.facebook.com/chibimaruko.official/YouTube¡§https://www.youtube.com/@ChibiMarukoChannel
¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤Ï1974Ç¯¤Ë¥»¥¥°¥Á¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¥Ýー¥º¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¹¡£ ÂÎ¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢´é¤È¼êÂ¤Ï¥½¥Õ¥ÓÀ½¤È¤¤¤¦»Â¿·¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¡¢È¯Çä¤È¶¦¤ËÇúÈ¯Åª¥Öー¥à¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ÎÍâÇ¯¤«¤é³¤³°¤ØÍ¢½Ð¤ò¹Ô¤¤À¤³¦Ãæ¤Ç¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢1985Ç¯¤è¤ê¥Ñ¥ê°Ê³°¤Ç¤Ï°ì»þÈÎÇä¤òµÙ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤è¤ê¡¢1996Ç¯¤è¤êºÆÈÎ¤ò³«»Ï¡£ »þÂå¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1974Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë30¤«¹ñ°Ê¾å¡¦Îß·×7,000ËüÂÎ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±2024Ç¯¤Ë¤ÏÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§ https://www.monchhichi.co.jp/¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ @monchhichi126(https://x.com/monchhichi126)Instagram¡§ @monchhichi_official (https://www.instagram.com/monchhichi_
