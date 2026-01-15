¡ÈDXI seminar¡ÉーAI¤Ç¡Ö¸ÜµÒ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊDXÀïÎ¬¡¡¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢Âç³Ø ¥¦¥©ー¥È¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë ·Ð±Ä³Ø¶µ¼ø¡¡¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥·¥²¥ë¥³»á¤Ë¤è¤ëDX´ØÏ¢¤ÎÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ
2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ý ½Å¼ù)¼çºÅ¤Ç¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢Âç³Ø ¥¦¥©ー¥È¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë ·Ð±Ä³Ø¶µ¼ø ¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥·¥²¥ë¥³»á¤Ë¤è¤ëDX´ØÏ¢¤ÎÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÏÆ±»þÄÌÌõ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æ±¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¶¥ÁèÀïÎ¬ÏÀ¤¬Ä¾ÀÜ³Ø¤Ù¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
DXI Seminar
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡¡¡§ 2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)17:00 ～ 18:30
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨18:30 ～ 19:30 ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°
¾ì½ê¡¡¡§ ½ÂÃ«¥½¥é¥¹¥¿¡¡¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡ (ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä °ìÃúÌÜ21ÈÖ1¹æ ½ÂÃ«¥½¥é¥¹¥¿ 4³¬)
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
Äê°÷¡¡¡§ 70Ì¾(Â¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª)
¼çºÅ¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
17:00 ～ 17:05¡¡¤´°§»¢¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³¸ý ½Å¼ù
17:05 ～ 18:05¡¡¹Ö±é¡¡¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢Âç³Ø ¥¦¥©ー¥È¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë ·Ð±Ä³Ø¶µ¼ø¡¡¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥·¥²¥ë¥³»á
18:05 ～ 18:30¡¡QA¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
18:30 ～ 19:30¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°
¡ÚÄÌÌõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÅöÆü¤Î¹Ö±é¤Ç¤ÏÆ±»þÄÌÌõ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤ÇÄ°¹Ö¤ò¸æ´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥·¥²¥ë¥³»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢Âç³Ø ¥¦¥©ー¥È¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë ·Ð±Ä³Ø¶µ¼ø
1995Ç¯¤Ë¥³ー¥Í¥ëÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢1998Ç¯¤Ë¥Ïー¥Ðー¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¯ー¥ë¤ÇMBA¤ò¼èÆÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢Âç³Ø¥¦¥©ー¥È¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë¤ÇPh.D.¤ò¼èÆÀ¡£
INSEAD¤ä¥¦¥©ー¥È¥ó¹»¤Ê¤É¤Ç¶µÊÜ¤ò¼¹¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢Âç³Ø¥¦¥©ー¥È¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤Æ·Ð±Ä³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¡£ÀìÌç¤ÏÀïÎ¬ÏÀ¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥ÏÀ¡£
¥¦¥©ー¥È¥ó¹»¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ£¿ô²ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæ¤È¶µ°é¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÂî±Û¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂç´ë¶È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø½ñ¡ØConnected Strategy¡Ù¤Ï¡¢ÀïÎ¬¤ª¤è¤ÓCXÎÎ°è¤Î¼ÂÌ³¼Ô¤Î´Ö¤Ç¹¤¯»²¾È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£