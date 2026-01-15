¡Ú¹ñÆâºÇÂ¿¡ª¡ÛÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤AI¼½ñ¡õÃ±¸ìÄ¢¥¢¥×¥ê¡ÖDiQt¡Ê¥Ç¥£¥¯¥È¡Ë¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç³Ø¤Ù¤ë¼½ñ¤ò83¸À¸ì¤Ë³È½¼¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒBooQs¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Æþ´Ö»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁêÀî¿¿»Ê¡Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤AI¼½ñ¡õÃ±¸ìÄ¢¥¢¥×¥ê¡ÖDiQt¡Ê¥Ç¥£¥¯¥È¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢55¸À¸ì¤ÎÆüËÜ¸ì¼½ñ¤ò¿·¤¿¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê2026Ç¯1·î15Æü¸ø³«¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢DiQt¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç³Ø¤Ù¤ë¼½ñ¤ò¹ç·×83¸À¸ìÊ¬Äó¶¡¤·¡¢¼çÍ×¸À¸ì¤«¤é¾¯¿ô¸À¸ì¤Þ¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¸À¸ì³Ø½¬¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£# ¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦55¸À¸ì¤ÎÆüËÜ¸ì¼½ñ¤ò¿·µ¬¸ø³«¡Ê¾¯¿ô¸À¸ì¤ò´Þ¤à¡Ë¡¦ÆüËÜ¸ì¤Ç³Ø¤Ù¤ë¼½ñ¤¬¹ç·×83¸À¸ì¤Ë³È½¼¡¦¼½ñ¸¡º÷¢ªÉü½¬¡Ê¼«Æ°½ÐÂê¡Ë¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¡¢¸ì×Ã³Ø½¬¤ÎÄêÃå¤ò»Ù±ç# ¢£º£²óÄÉ²Ã¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¸ì¼½ñ¡×ÂÐ±þ¸À¸ì¡Ê55¸À¸ì¡Ë¥ª¥é¥ó¥À¸ì¡¢¥®¥ê¥·¥ã¸ì¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¸ì¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯¸ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¸ì¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¸ì¡¢¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¸ì¡¢¥Ï¥ó¥¬¥êー¸ì¡¢¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¸ì¡¢¥«¥¿¥ëー¥Ë¥ã¸ì¡¢¥¸¥çー¥¸¥¢¸ì¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¸ì¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¸ì¡¢¥Ð¥¹¥¯¸ì¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¸ì¡¢¥Ù¥é¥ëー¥·¸ì¡¢¥·¥ó¥Ï¥é¸ì¡¢¥¹¥ï¥Ò¥ê¸ì¡¢¥»¥Ö¥¢¥Î¸ì¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¸ì¡¢¥Í¥Ñー¥ë¸ì¡¢¥Õ¥é¥Ë¸ì¡¢¥¿¥ß¥ë¸ì¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¸ì¡Ê¥²ー¥ë¸ì¡Ë¡¢¥Õ¥ê¥¸¥¢¸ì¡¢¥é¥Æ¥ó¸ì¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¸ì¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¸ì¡¢¥«¥¶¥Õ¸ì¡¢¥Ñ¥·¥å¥Èー¸ì¡¢¥µ¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ã¥È¸ì¡¢¥Þ¥éー¥Æ¥£ー¸ì¡¢¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥Óー¸ì¡¢¥Ð¥ê¸ì¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¸ì¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¸ì¡¢¥¬¥ê¥·¥¢¸ì¡¢¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥È¸ì¡¢¥Æ¥ë¥°¸ì¡¢¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¸ì¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¸ì¡¢¥Þ¥ë¥¿¸ì¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¸ì¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¸ì¡¢¥Þ¥é¥äー¥é¥à¸ì¡¢¥¤¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¸ì¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¸ì¡¢¥è¥ë¥Ð¸ì¡¢¥°¥¸¥ã¥é¥È¸ì¡¢¥ºー¥ëー¸ì¡¢¥¦¥§ー¥ë¥º¸ì¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ー¥ó¥¹¸ì# ¢£ÆüËÜ¸ì¤Ç³Ø¤Ù¤ë¼½ñ¡§ÂÐ±þ¸À¸ì¡Ê83¸À¸ì¡Ë## ¡Ú½¾ÍèÂÐ±þ¡Ê28¸À¸ì¡Ë¡Û±Ñ¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¸ì¡¢¥Á¥§¥³¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡¢¥í¥·¥¢¸ì¡¢¥â¥ó¥´¥ë¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¸ì¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¸ì¡¢¥¿¥¤¸ì¡¢¥é¥ª¥¹¸ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¸ì¡Ê¥¯¥áー¥ë¸ì¡Ë¡¢¥Ó¥ë¥Þ¸ì¡Ê¥ß¥ã¥ó¥Þー¸ì¡Ë¡¢¥¦¥ë¥É¥¥ー¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£ー¸ì¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ë¸ì¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡¢¥Ú¥ë¥·¥¢¸ì¡¢¥È¥ë¥³¸ì¡¢¥¦¥º¥Ù¥¯¸ì## ¡Úº£²óÄÉ²Ã¡Ê55¸À¸ì¡Ë¡Û¡Ê¾åµ¡Öº£²óÄÉ²Ã¤·¤¿ÆüËÜ¸ì¼½ñ¡Ê55¸À¸ì¡Ë¡×¤ËµºÜ¤Î¤È¤ª¤ê¡Ë¢¨ÂÐ±þ¸À¸ì¤Ï¥ê¥êー¥¹Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â½ç¼¡ÄÉ²Ã¡¦²þÁ±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£# ¢£Äó¶¡¤ÎÇØ·ÊÆüËÜ¸ìÏÃ¼Ô¤¬¿·¤¿¤Ê¸À¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¡¢ÆÃ¤Ë¾¯¿ô¸À¸ì¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç°ÕÌ£¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¼½ñ¡¦³Ø½¬¥ê¥½ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£DiQt¤Ï¡¢¼½ñ¸¡º÷¤ÈÉü½¬³Ø½¬¤ò°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÄ´¤Ù¤¿¸ì×Ã¤ò¡¢¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢ÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¡×ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢55¸À¸ì¤ÎÆüËÜ¸ì¼½ñ¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Â¿¸À¸ì³Ø½¬¤ÎÆþ¸ý¤ò¹¤²¡¢³Ø½¬·ÑÂ³¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£# ¢£DiQt¡Ê¥Ç¥£¥¯¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆDiQt¡Ê¥Ç¥£¥¯¥È¡Ë¤Ï¡¢¸ì×Ã¤ÎËºµÑ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÉü½¬¡Ê¼«Æ°½ÐÂê¡Ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿AI¼½ñ¡õÃ±¸ìÄ¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¼½ñ¤ÇÄ´¤Ù¤¿Ã±¸ì¤ËÉü½¬¤òÀßÄê¤·¡¢¸åÆü¡¢ÌäÂê·Á¼°¤ÇÉü½¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Àµ¸í¤Ë±þ¤¸¤ÆÉü½¬´Ö³Ö¤ò¼«Æ°Ä´À°¤·¡¢³Ø½¬¤ÎÄêÃå¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Web/iOS/Android/Chrome³ÈÄ¥¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢PC¤ÇÄ´¤Ù¤¿¸ì×Ã¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÉü½¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤Ê³Ø½¬¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£DiQt¤Ï¡¢Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³ØÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂç¼êÂç³ØÍÍ¤Ë¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë³°ÂçÀì¹¶£²£¸¸À¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÃ±¸ìÄ¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¶µºà¤ÎºîÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
# ¢£¤´ÍøÍÑÊýË¡¡Ê³µÍ×¡Ë°Ê²¼¤Î²èÁü¤Î¼ê½ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢DiQt¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¸å¡¢¼½ñ¥Úー¥¸¤«¤é¡Ö¼½ñ¤òÄÉ²Ã¡¦ºï½ü¤¹¤ë¡×⇨¡Ö¼½ñ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡×¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤´´õË¾¤Î¸À¸ì¤Î¼½ñ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Ä´¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
# ¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾º£¸å¤â¡¢ÂÐ±þ¸À¸ì¤Î³È½¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÑÎã¡¦¸ìµÁ¡¦³Ø½¬ÂÎ¸³¤Î²þÁ±¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³Ø½¬¼Ô¤¬¡Ö¾¯¿ô¸À¸ì¤ò´Þ¤àÂ¿¸À¸ì³Ø½¬¡×¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£# ¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡¦DiQt¡ÊWeb¡Ë¡§https://www.diqt.net/ja¡¦iOS¡§https://apps.apple.com/jp/app/booqs/id1594559036?itsct=apps_box_link&itscg=30200¡¦Android¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.booqs.booqs_mobile&hl=ja¡¦Chrome³ÈÄ¥¡§https://x.gd/PpzIx# ¢£²ñ¼Ò³µÍ×²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ê±Ñ¡§BooQs Inc.¡ËËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©Æþ´Ö»ÔÆîÊ÷£³£¹£¹ÈÖ£¶¹æÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÁêÀî ¿¿»Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.booqs.net/¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§aikawa@booqs.netÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§090-3510-4353