MakuakeÃ£À®Î¨1,000¡óÄ¶¤¨¡¢ÇòÅò¤Ëº®¤¼¤ëµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¾¦ÉÊ¡ÖSAYUNOMI(¥µ¥æ¥Î¥ß)¡×¿·È¯Çä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï¡ª
¿©¤ò²Ê³Ø¤·¡¢À¤³¦¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¡ª¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤¹¤ë¥Õ¥¸ÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á½²æ ±Ñ½Ó)¤Ï¡¢È¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¥¤¥Ì¥ê¥óÇÛ¹ç¤Îµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡ÖSAYUNOMI(¥µ¥æ¥Î¥ß)¡×¤Î¿·È¯Çä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SAYUNOMI¿·È¯Çä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï
¢£MakuakeÃ£À®Î¨¡Ö1,282¡ó¡×¡õ½÷À»ï¡Øanan¡Ù·ÇºÜ
MakuakeÃ£À®Î¨1,282¡ó
¡ÖSAYUNOMI¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥ÈMakuake¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ£À®Î¨1,282¡ó¤òÃ£À®¡£¤³¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï»¨»ï¡Øanan(¥¢¥ó¥¢¥ó)¡Ù2025Ç¯12·î24Æü¹æ¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¡¢²¹³è¡×ÆÃ½¸Æâ¤Î¡Ö¤«¤é¤À¤È¤³¤³¤í¤òON¤Ë¤¹¤ë ¤Û¤Ã¤È¥Ó¥åー¥Æ¥£ºÇÁ°Àþ¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¨»ï¡Øanan¡Ù·ÇºÜ
¢£SAYUNOMI¤È¤Ï
¡ÖSAYUNOMI¡×¤Ï¡¢ËèÄ«¤ÎÇòÅò¤ËÍÏ¤«¤¹¤À¤±¤ÇÄ²¤ÈÈ©¤Î·ò¹¯¤òÆ±»þ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¡¢È¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¥¤¥Ì¥ê¥óÇÛ¹ç¤Îµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÇòÅò¤ò°û¤à¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¤Î½¬´·¤Ë¡È·ò¹¯µ¡Ç½¡É¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤Ä«¤ÎÀ°¤¨Êý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
¡¦ËÜÉÊ¤òÇòÅò¤ËÂç¤µ¤¸1ÇÕÍÏ¤«¤·¤Æ°û¤à¤À¤±¤Î¤ª¼ê·Ú½¬´·
¡¦È¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¥¤¥Ì¥ê¥óÇÛ¹ç¤Ç¤ªÄÌ¤¸²þÁ±¤ÈÈ©¤ÎÊÝ¼¾¡¦ÃÆÎÏ°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡¦½÷À¤Ë´ò¤·¤¤¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¦C¡¦E¡×¤ò°ìÆü¤ÎÉ¬Í×ÎÌÇÛ¹ç¢¨ÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à(2025) 30-64ºÐ½÷À
¡¦¹ñ»º¥ì¥â¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¤È¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Ñ¥¦¥Àー¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÇòÅòËÜÍè¤ÎÌ£¤ò¼ÙËâ¤»¤ºÁÖ¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤Ë
¡¦¹áÎÁ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁ¡¦´ÅÌ£ÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁ¡¦¥«¥Õ¥§¥¤¥óÉÔ»ÈÍÑ
¡¦GMPÇ§Äê¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§SAYUNOMI
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î26Æü
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡§200g
¢£¿·È¯ÇäµÇ°¡ªÄê´ü¥³ー¥¹10¡óOFF
¡ÖSAYUNOMI¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¤è¤êÄê´ü¥³ー¥¹¤òÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é10¡óOFF¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
https://btoc.fnsugar.co.jp/lp?u=sayunomi_01PR
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡§ ¥Õ¥¸ÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³õÄ®6-7
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Á½²æ ±Ñ½Ó
½¾¶È°÷¡§ 71Ì¾
»ñËÜ¶â¡§ 15²¯24É´Ëü±ß
URL¡¡ ¡§ https://www.fuji-nihon.com