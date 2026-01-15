¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¡ª 2026Ç¯¡Á2028Ç¯¤ò¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼´ü´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹µÇ°»ö¶È¤òÅ¸³«
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àõ¾Â À¿¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡Ë¤Ï¡¢¼«¼ÒÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ªSUNRISE Studios¡Ê¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¹¥¿¥¸¥ª¡ËÀ©ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëºîÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡×¤Î1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÌµÅ¨Ä¶¿Í¥¶¥ó¥Ü¥Ã¥È£³¡Ù¤¬¡¢1977Ç¯10·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é2027Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2028Ç¯¤Î3Ç¯´Ö¤ò¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊµÇ°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ðÊó½é½Ð¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÇ°¥í¥´¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ ¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ò´ë²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×µÇ°¥í¥´
¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º
¢£¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢1977Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡ØÌµÅ¨Ä¶¿Í¥¶¥ó¥Ü¥Ã¥È£³¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ 2026Ç¯¤«¤é2028Ç¯¤Î3Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë50Ç¯¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¤Î³Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µÇ°¥í¥´¤ò¡Ø¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¡¢¡ØSTEAMBOY¡ÙÅù¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Î¥í¥´¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¿¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¾å¿ùµ¨ÌÀ»á¡Ê¥Þ¥Ã¥Ï55¹æ¡Ë¤Ë¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¡ØÂçÍ§¹îÍÎGENGAÅ¸¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡¢Oasis¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°¤Î¥Ð¥ó¥É¥í¥´¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¿¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î²ÏÂ¼¹¯Êå»á¤Ë¡¢¡ÖÄ·¤ÙÈô¤ÙæÆ¤Ù¡ª¡¡¤µ¤é¤ËÁÏÂ¤50Ç¯¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¡ØÂÀÍÛ¤Î²ç¥À¥°¥é¥à¡Ù¡¢¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Ê¤É¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿郄¶¶ÎÉÊå»á¤Ë¹Í°Æ¤ª¤è¤ÓÄ¾É®¤Ë¤è¤ëÉ®Ê¸»ú¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Î¤¢¤æ¤ß¤ÈÅ¸Ë¾
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾¦¶È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤ÁÁá¤¯¿·¤·¤¤ºîÉÊ¹½Â¤¤ÈÅ¯³Ø¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÁÏÂ¤À¤ò²òÊü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¸½Âå¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉ½¸½¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¡Ø¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¡¢¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØTIGER ¡õ BUNNY¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ëBN Pictures¢¨ºîÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë500°Ê¾å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´ÖÃæ¤â SUNRISE studios ¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥º¿·ºî¤ä´°Á´¿·ºî¤ÎÅ¸³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨BN Pictures
¡¡2015Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡Ê¸½ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë¤«¤éÊ¬¼Ò¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤¬Ãøºî¸¢´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢BN Pictures¤«¤é¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤ä¡Ø¶äº²¡Ù¡ØTIGER ¡õ BUNNY¡ÙÅù¡¢Ê¬¼Ò°ÊÁ°¤è¤êÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ·²¤¬Åö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¤È¤â¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.bn-pictures.co.jp/works/
¢£¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ ¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù¤ò2026Ç¯¤ËÅ¸³«
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·2026Ç¯¤ËÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ë²¡°æ¼é»á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¢À©ºî¶¨ÎÏProduction I.G¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤Î½éÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È½éÃÆ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¡¢ºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤È¸ø¼°X¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊÌ¾¾Î¡¡¡§Áõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÆÉ¤ß¡§¥½¥¦¥³¥¦¥¥Ø¥¤¥Ü¥È¥à¥º ¥Ï¥¤¥¤¥í¥Î¥Ø¥¯¥»
À©ºî¡¡¡¡¡¡¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º
À©ºî¶¨ÎÏ¡¡¡§Production I.G
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://votoms-gh.com
¸ø¼°£Ø¡¡¡¡¡§https://x.com/votoms_gh
½éÃÆ±ÇÁü¡¡¡§https://youtu.be/hPgSVYu4C6c
¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù½éÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
https://digitalpr.jp/table_img/2721/125954/125954_web_1.png
¢£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×²£ÃÇ¤Ç¤ÎÏ¢·È»Üºö
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×´ü´ÖÃæ¡Ê2026Ç¯¡Á2028Ç¯¡Ë¤Ï¡¢SUNRISE studios¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸ø³«¤ä¡¢´ûÂ¸¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤«¤éÁªÄê¤·¤¿ºîÉÊ·²¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µÇ°¾¦ÉÊ¤ä¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×²£ÃÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤äÁÏÄÌ¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢½ç¼¡È¯É½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡¡https://www.sunrise-inc.co.jp/50th/
¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡¡https://votoms-gh.com
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½¼¨
¡¦¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
©ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º ©¥µ¥ó¥é¥¤¥º ©ËÌ¾ò»Ê¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º ©¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦£Ò ©SUNRISE©¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º 2000 ©¶õÃÎ±Ñ½©¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÅÅÄÌ¡¦BNP¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP¡¦ST ©BNP/T&B PARTNERS©BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO ©2013 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª
¡¦¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù
©SUNRISE
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.sunrise-inc.co.jp/50th/
¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://votoms-gh.com
¡¡´ü´ÖÃæ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ò´ë²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×µÇ°¥í¥´
¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º
¢£¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢1977Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡ØÌµÅ¨Ä¶¿Í¥¶¥ó¥Ü¥Ã¥È£³¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ 2026Ç¯¤«¤é2028Ç¯¤Î3Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë50Ç¯¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¤Î³Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µÇ°¥í¥´¤ò¡Ø¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¡¢¡ØSTEAMBOY¡ÙÅù¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Î¥í¥´¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¿¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¾å¿ùµ¨ÌÀ»á¡Ê¥Þ¥Ã¥Ï55¹æ¡Ë¤Ë¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¡ØÂçÍ§¹îÍÎGENGAÅ¸¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡¢Oasis¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°¤Î¥Ð¥ó¥É¥í¥´¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¿¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î²ÏÂ¼¹¯Êå»á¤Ë¡¢¡ÖÄ·¤ÙÈô¤ÙæÆ¤Ù¡ª¡¡¤µ¤é¤ËÁÏÂ¤50Ç¯¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¡ØÂÀÍÛ¤Î²ç¥À¥°¥é¥à¡Ù¡¢¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Ê¤É¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿郄¶¶ÎÉÊå»á¤Ë¹Í°Æ¤ª¤è¤ÓÄ¾É®¤Ë¤è¤ëÉ®Ê¸»ú¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Î¤¢¤æ¤ß¤ÈÅ¸Ë¾
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾¦¶È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤ÁÁá¤¯¿·¤·¤¤ºîÉÊ¹½Â¤¤ÈÅ¯³Ø¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÁÏÂ¤À¤ò²òÊü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¸½Âå¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉ½¸½¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¡Ø¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¡¢¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØTIGER ¡õ BUNNY¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ëBN Pictures¢¨ºîÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë500°Ê¾å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´ÖÃæ¤â SUNRISE studios ¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥º¿·ºî¤ä´°Á´¿·ºî¤ÎÅ¸³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨BN Pictures
¡¡2015Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡Ê¸½ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë¤«¤éÊ¬¼Ò¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤¬Ãøºî¸¢´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢BN Pictures¤«¤é¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤ä¡Ø¶äº²¡Ù¡ØTIGER ¡õ BUNNY¡ÙÅù¡¢Ê¬¼Ò°ÊÁ°¤è¤êÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ·²¤¬Åö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¤È¤â¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.bn-pictures.co.jp/works/
¢£¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ ¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù¤ò2026Ç¯¤ËÅ¸³«
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·2026Ç¯¤ËÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ë²¡°æ¼é»á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¢À©ºî¶¨ÎÏProduction I.G¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤Î½éÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È½éÃÆ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¡¢ºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤È¸ø¼°X¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊÌ¾¾Î¡¡¡§Áõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÆÉ¤ß¡§¥½¥¦¥³¥¦¥¥Ø¥¤¥Ü¥È¥à¥º ¥Ï¥¤¥¤¥í¥Î¥Ø¥¯¥»
´ÆÆÄ¡¡¡¡¡¡¡§²¡°æ ¼é
À©ºî¡¡¡¡¡¡¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º
À©ºî¶¨ÎÏ¡¡¡§Production I.G
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://votoms-gh.com
¸ø¼°£Ø¡¡¡¡¡§https://x.com/votoms_gh
½éÃÆ±ÇÁü¡¡¡§https://youtu.be/hPgSVYu4C6c
¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù½éÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
https://digitalpr.jp/table_img/2721/125954/125954_web_1.png
¢£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×²£ÃÇ¤Ç¤ÎÏ¢·È»Üºö
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×´ü´ÖÃæ¡Ê2026Ç¯¡Á2028Ç¯¡Ë¤Ï¡¢SUNRISE studios¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸ø³«¤ä¡¢´ûÂ¸¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤«¤éÁªÄê¤·¤¿ºîÉÊ·²¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µÇ°¾¦ÉÊ¤ä¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×²£ÃÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤äÁÏÄÌ¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢½ç¼¡È¯É½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡¡https://www.sunrise-inc.co.jp/50th/
¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡¡https://votoms-gh.com
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½¼¨
¡¦¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
©ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º ©¥µ¥ó¥é¥¤¥º ©ËÌ¾ò»Ê¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º ©¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦£Ò ©SUNRISE©¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º 2000 ©¶õÃÎ±Ñ½©¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÅÅÄÌ¡¦BNP¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP¡¦ST ©BNP/T&B PARTNERS©BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO ©2013 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª
¡¦¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù
©SUNRISE
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.sunrise-inc.co.jp/50th/
¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://votoms-gh.com