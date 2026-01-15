¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Ç¯¤Ë¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡Ø¥ª¡¼¥é¥ë¥ê¥Õ¥È¡Ù¿·½¬´·±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯EMS¡Ù¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÊç½¸Ãæ
¡¡¡ÖÈþ¤·¤¯¤ò¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢µ»½Ñ¤ÎÎÏ¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÈþ¤Î¿Ê²½¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë5Ç¯Ï¢Â³Èþ´é´ï¥·¥§¥¢NO.1*¹¤Î¥ä¡¼¥Þ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³粼µ®»°Âå¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ÎÈþÍÆ·ò¹¯½¬´·¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤«¤é¡¢»õËá¤¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥Õ¥È¥±¥¢*²¤¬¹Ô¤¨¤ë»õ¥Ö¥é¥··¿Èþ´é´ï¡Ø¥ª¡¼¥é¥ë¥ê¥Õ¥È¡Ù¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ EMS¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÅöÀ½ÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥ª¡¼¥é¥ë¥ê¥Õ¥È¡Ù2026Ç¯¿·½¬´·±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡Ø¥ª¡¼¥é¥ë¥ê¥Õ¥È¡Ù¤ÏÃ¯¤â¤¬ËèÆüÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»õËá¤¤Î»þ´Ö¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥ê¥Õ¥È¥±¥¢*²¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥··¿¤ÎÈþ´é´ï¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤Î»õËá¤¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èþ´é´ï¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤âÂ³¤«¤Ê¤¤¤È¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£2025Ç¯6·î¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡ÖMakuake(¥Þ¥¯¥¢¥±)¡×¤Ç¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈþÍÆ²ÈÅÅ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ±þ±ç¹ØÆþ³Û¡¦ÎòÂå1°Ì*3¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·½¬´·¤ò¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ª¡¼¥é¥ë¥ê¥Õ¥È¡Ù2026Ç¯¿·½¬´·±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ) 12:00¡Á2026Ç¯1·î26Æü(Æü) 11:59¤Þ¤Ç
¥ä¡¼¥Þ¥ó¸ø¼°X¡§https://x.com/yaman_tw
±þÊçÊýË¡¡§
1)¥ä¡¼¥Þ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ú¸ø¼°¡ÛX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@Yaman_tw¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
2)¥ä¡¼¥Þ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Åê¹Æ¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç±þÊç´°Î»¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ½ÉÊ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¥³¥á¥ó¥È¤ÇµºÜ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡£
¾ÞÉÊ¡§ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥é¥ë¥ê¥Õ¥È¡Ù¸½ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ EMS¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶ÊÊç½¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡²»³Ú¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆEMSÇÈ·Á¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥Þ¥·¥ó¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ EMS¡Ù¤Î±þ±ç¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡ÖMakuake(¥Þ¥¯¥¢¥±)¡×Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²»³Ú¡ßEMS¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¡Ö¤è¤ê¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤¹³Ú¶Ê¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯EMS¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ë´Ø¤·¤ÆÅö¼Ò¤Ë¤ÆÂ¬Äê¤ò¹Ô¤¤¡¢±þÊçºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¶ÚÆù¤ÎÈ¿±þ¤¬¹â¤¯³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Áª¹Í¤Î·ë²Ì1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ÍÍ¤Î¤´¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅöÀ½ÉÊ¹¹ðÆâ¤Ç³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯EMS¡Ù¸½ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊç½¸¾ò·ï¡Û
¡¦¼«ºî¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡ÊAIºî¶Ê¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¦²Î¾§¤ÎÍÌµ¤ÏÌä¤ï¤º¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â±þÊç²ÄÇ½¡£
¡¦Æü¾ïÅª¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦ÊÌÅÓÄê¤á¤ë±þÊçµ¬Ìó¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤ËÆ±°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢É¬¤º¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à²¼Éô¤Î±þÊçµ¬Ìó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊç¡¦Áª¹Í¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
¡¦³Ú¶Ê±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
¡¦·ë²ÌÈ¯É½¡§2026Ç¯3·î¾å½Üº¢¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
²¼µ¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµºÜ¤Î¾å¡¢³Ú¶Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
https://form.run/@musicemscp
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
ËÜ´ë²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ°¸Àè¤Þ¤Ç
ya-manmakuake.cp@ya-man.com
¢¨¼õÉÕ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢²óÅú¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¢£À½ÉÊ¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ü¥ª¡¼¥é¥ë¥ê¥Õ¥È
Ã¯¤â¤¬ËèÆüÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»õËá¤¤Î»þ´Ö¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥ê¥Õ¥È¥±¥¢*²¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥··¿Èþ´é´ï¡£ÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥·¤Î¥Ö¥é¥·¥Ø¥Ã¥É¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿EMS¤Ë¤è¤ê¡¢¸ý¹ÐÆâ¤«¤éÉ½¾ð¶Ú¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»õËá¤¤Ä¤¤¤Ç¤ËÉ½¾ð¶Ú¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾ ¡§¥ª¡¼¥é¥ë¥ê¥Õ¥È
ÈÎÇä²Á³Ê ¡§ÀÇ¹þ33,000±ß
¡Ø¥ª¡¼¥é¥ë¥ê¥Õ¥È¡ÙÀ½ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.ya-man.com/products/orallift/
¡ü¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯EMS
¡¡¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯EMS¡Ù¤Ï¡¢Bluetooth®ÂÐ±þ¤Î²»³Ú¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤«¤é²»³Ú¤òÅ¾Á÷¤·¡¢¤½¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆEMS¡Ê¶ÚÅÅµ¤»É·ã¡Ë¤ÎÇÈ·Á¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¼¡À¤ÂåEMSµ¡´ï¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯¸úÎ¨Åª¤ËÁÀ¤Ã¤¿¶ÚÆù¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ44,000±ß
Makuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡Á2026Ç¯3·î22Æü(Æü)
¼è°·Àè¡§±þ±ç¹ØÆþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¢¨Àè¹ÔÈÎÇä
Makuake(¥Þ¥¯¥¢¥±)ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.makuake.com/project/yaman-musicems/
¢¨À½ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ï2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ EMS¡ÙÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§https://www.ya-man.com/lporder/003/musicems
¢£¥ä¡¼¥Þ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¤´¾Ò²ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
*¡¡¼êÂ4ÅÀ¤Ç·×Â¬¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹Êý¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ
*1 (³ô)ÉÙ»Î·ÐºÑ¡ØÈþÍÆ²ÈÅÅ¡õ·ò¹¯²ÈÅÅ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥È¥ì¥ó¥É¥Ç¡¼¥¿2020¡Ù2018-2019Ç¯¼ÂÀÓ¡¢¡ØÈþÍÆ¡õ·ò¹¯²ÈÅÅ»Ô¾ì¡¦´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥È¥ì¥ó¥É¥Ç¡¼¥¿2023-2024¡Ù2020-2022Ç¯¼ÂÀÓ¡¢Èþ´é´ï¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÈþÍÆ²ÈÅÅÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¡¼¥«¡¼¥·¥§¥¢¤È¤·¤Æ
¢¨È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*2¡¡EMSµ¡´ï¤Ë¤è¤ë¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È
*3 ¡ÖMakuake¡×Æâ¤Î¡ÖÎòÂå¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤è¤êÈþÍÆ²ÈÅÅ¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÁêÅö¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç³ÎÇ§¡£ 2025Ç¯6·îÀè¹ÔÈ¯Çä»þÅÀ
¢¨È¯ÇäÆü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
https://www.ya-man.co.jp/
