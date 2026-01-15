¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù3¥â¥Ç¥ë¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥ê¥Õ¥£¥ë 0.38mm¡Ù¿·ÅÐ¾ì¡¡2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¿·È¯Çä
¥Û¥ë¥À¡¼¤È¥ê¥Õ¥£¥ë¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿1ËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ú¥ó¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤Ë»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Éý¹¤¤ÁªÂò»è¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2009Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¥Û¥ë¥À¡¼¤È¥ê¥Õ¥£¥ë¤ò¼«Í³¤ËÁª¤ó¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1ËÜ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥Ú¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï3¿§¡¢4¿§¡¢5¿§¤È¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥£¥ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë·Â¤ä¥«¥é¡¼¤¬ËÉÙ¤Ê¥²¥ë¥¤¥ó¥¯¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡¢ÌýÀ¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡¢¥·¥ã¡¼¥×¥ê¥Õ¥£¥ë¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢3¼ï¤Î¥Û¥ë¥À¡¼¤È¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥ê¥Õ¥£¥ë¤Ë0.38mm¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï½¾Íè¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¤ä¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ý¤ÁÊª¤ÈÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤ä¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥«¥é¡¼¤Ê¤É¥Ë¡¼¥º¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¤Ù¤ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ¹¤Ï¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤ºµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁª¤Ù¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Áª¤Ù¤ë¥¤¥ó¥¯¡£¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥í¥´¤Øºþ¿·¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥ê¥Õ¥£¥ë¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¥¤ß¤Î¥Û¥ë¥À¡¼¤È¥ê¥Õ¥£¥ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«Ê¬¤ËºÇÅ¬¤Ê1ËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â³«Àß¡£»È¤¤Êý¤Î¤´Äó°Æ¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.mpuni.co.jp/special/stylefit/index.html
¡Ú¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ú¥ó¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¹¥¤ß¤Î¥Ú¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ¹¤Ï¡¢»öÁ°Ä´ºº¡Ê¢¨Åö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£²óÈ¯Çä¾¦ÉÊ¡¡³Æ¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ¹¡Û
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼ 4¿§¥Û¥ë¥À¡¼
¢£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ºÙ¿È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡4¿§¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éºÙ¿È¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÂ°À½¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Î¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä¤â¾®¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾å¼Á¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¤É¤Á¤é¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 3¿§¥Û¥ë¥À¡¼
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 5¿§¥Û¥ë¥À¡¼
¢£Ä´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤ÈÁª¤Ö¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¼´¿§
¡¡½¾Íè¤Î¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤È°ã¤¤¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Î¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¤È¥¯¥ê¥Ã¥×¡¢¥Î¥Ã¥¯ËÀ¤¬Æ±¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¡¢»ý¤ÁÊª¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¤È¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼´¿§¤Ï¸ÄÀ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¤Ö¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥ê¥Õ¥£¥ë 0.38mm
¢£¼êÄ¢¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤Ê¸»ú¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿0.38mm¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ËÅ¬¤·¤¿¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥ê¥Õ¥£¥ë¤Ë0.38mm¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÙ¤«¤¤Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ü¡¼¥ë·Â¤Ë²Ã¤¨¤Æ»È¤¨¤ëÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ²èÁü¡ä
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
https://digitalpr.jp/table_img/2212/126152/126152_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2212/126152/126152_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2212/126152/126152_web_3.png
https://digitalpr.jp/table_img/2212/126152/126152_web_4.png
¡ã»°É©±ôÉ®¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
https://www.mpuni.co.jp/company/press/index.html
¢¨ ¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡Ö»°É©±ôÉ®¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¡¡£°£±£²£°¡Ý£³£²£±£´£³£³
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÒÊóÆ»´Ø·¸¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ó
»°É©±ôÉ®³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô¡¡¹Êó¥°¥ë¡¼¥×
£Ô£Å£Ì¡¡£°£³¡Ý£³£´£µ£¸¡Ý£¶£²£²£²
£Æ£Á£Ø¡¡£°£³¡Ý£³£´£µ£¸¡Ý£¶£²£±£·
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
·ÇºÜ°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤é
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=RIRYsc-q3IRcp7u7OhuDxg%3D%3D
¡¡»°É©±ôÉ®³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§¿ô¸¶¼¢É§¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥ë¥À¡¼¤È¥ê¥Õ¥£¥ë¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ú¥ó¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤Ë¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Éý¹¤¤ÁªÂò»è¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼ 4¿§¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¡Ê»²¹Í²Á³Ê880±ß¡§ÀÇÈ´800±ß/¼´¿§¡§Á´5¿§¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 3¿§¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¡Ê»²¹Í²Á³Ê275±ß¡§ÀÇÈ´250±ß/¼´¿§¡§Á´3¿§¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 5¿§¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¡Ê»²¹Í²Á³Ê330±ß¡§ÀÇÈ´300±ß/¼´¿§¡§Á´3¿§¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥ê¥Õ¥£¥ë 0.38mm¡Ù¡Ê»²¹Í²Á³Ê88±ß¡§ÀÇÈ´80±ß/¥¤¥ó¥¯¿§¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É/¥Ü¡¼¥ë·Â¡§0.38mm¡Ë¤ò2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2009Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¥Û¥ë¥À¡¼¤È¥ê¥Õ¥£¥ë¤ò¼«Í³¤ËÁª¤ó¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1ËÜ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥Ú¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï3¿§¡¢4¿§¡¢5¿§¤È¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥£¥ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë·Â¤ä¥«¥é¡¼¤¬ËÉÙ¤Ê¥²¥ë¥¤¥ó¥¯¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡¢ÌýÀ¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡¢¥·¥ã¡¼¥×¥ê¥Õ¥£¥ë¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢3¼ï¤Î¥Û¥ë¥À¡¼¤È¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥ê¥Õ¥£¥ë¤Ë0.38mm¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï½¾Íè¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¤ä¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ý¤ÁÊª¤ÈÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤ä¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥«¥é¡¼¤Ê¤É¥Ë¡¼¥º¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¤Ù¤ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ¹¤Ï¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤ºµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁª¤Ù¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Áª¤Ù¤ë¥¤¥ó¥¯¡£¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥í¥´¤Øºþ¿·¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥ê¥Õ¥£¥ë¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¥¤ß¤Î¥Û¥ë¥À¡¼¤È¥ê¥Õ¥£¥ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«Ê¬¤ËºÇÅ¬¤Ê1ËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â³«Àß¡£»È¤¤Êý¤Î¤´Äó°Æ¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.mpuni.co.jp/special/stylefit/index.html
¡Ú¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ú¥ó¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¹¥¤ß¤Î¥Ú¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ¹¤Ï¡¢»öÁ°Ä´ºº¡Ê¢¨Åö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£²óÈ¯Çä¾¦ÉÊ¡¡³Æ¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ¹¡Û
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼ 4¿§¥Û¥ë¥À¡¼
¢£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ºÙ¿È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡4¿§¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éºÙ¿È¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÂ°À½¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Î¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä¤â¾®¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾å¼Á¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¤É¤Á¤é¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 3¿§¥Û¥ë¥À¡¼
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 5¿§¥Û¥ë¥À¡¼
¢£Ä´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤ÈÁª¤Ö¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¼´¿§
¡¡½¾Íè¤Î¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤È°ã¤¤¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Î¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¤È¥¯¥ê¥Ã¥×¡¢¥Î¥Ã¥¯ËÀ¤¬Æ±¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¡¢»ý¤ÁÊª¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¤È¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼´¿§¤Ï¸ÄÀ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¤Ö¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥ê¥Õ¥£¥ë 0.38mm
¢£¼êÄ¢¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤Ê¸»ú¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿0.38mm¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ËÅ¬¤·¤¿¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥ê¥Õ¥£¥ë¤Ë0.38mm¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÙ¤«¤¤Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ü¡¼¥ë·Â¤Ë²Ã¤¨¤Æ»È¤¨¤ëÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ²èÁü¡ä
º¸¤«¤é
¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼ 4¿§¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¥½¥¤¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Õ¥í¥Ã¥°¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥«¥á¥ê¥¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ç¥£¥à¥°¥ì¡¼
¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 3¿§¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¥¯¥ê¥¢¡¢¥é¥¤¥à¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥é¥¤¥é¥Ã¥¯
¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 5¿§¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¥Í¡¼¥ë¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ë¡¼
¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥ê¥Õ¥£¥ë0.38mm¡Ù¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É
¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼ 4¿§¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¥½¥¤¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Õ¥í¥Ã¥°¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥«¥á¥ê¥¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ç¥£¥à¥°¥ì¡¼
¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 3¿§¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¥¯¥ê¥¢¡¢¥é¥¤¥à¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥é¥¤¥é¥Ã¥¯
¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È 5¿§¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¥Í¡¼¥ë¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ë¡¼
¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥ê¥Õ¥£¥ë0.38mm¡Ù¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
https://digitalpr.jp/table_img/2212/126152/126152_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2212/126152/126152_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2212/126152/126152_web_3.png
https://digitalpr.jp/table_img/2212/126152/126152_web_4.png
¡ã»°É©±ôÉ®¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
https://www.mpuni.co.jp/company/press/index.html
¢¨ ¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡Ö»°É©±ôÉ®¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¡¡£°£±£²£°¡Ý£³£²£±£´£³£³
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÒÊóÆ»´Ø·¸¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ó
»°É©±ôÉ®³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô¡¡¹Êó¥°¥ë¡¼¥×
£Ô£Å£Ì¡¡£°£³¡Ý£³£´£µ£¸¡Ý£¶£²£²£²
£Æ£Á£Ø¡¡£°£³¡Ý£³£´£µ£¸¡Ý£¶£²£±£·
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
·ÇºÜ°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤é
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=RIRYsc-q3IRcp7u7OhuDxg%3D%3D