¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥é¥ëÇ§¾Ú¤Î¿·¶ÈÂÖ¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖRamen Mania¡×¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸½ÃÏ¤Ë¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³º¬ ÃÒÇ·¡Ë»±²¼¤ÎChikaranomoto Global Holdings¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Ä¾±Ä¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖRamen Mania INDONESIA Lippo Mall NusantaraÅ¹¡×¤ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Å¹¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Ï¥é¥ëÇ§¾Úµ¡´Ø BPJPH¡ÊBadan Penyelenggara Jaminan Produk Halal¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ï¥é¥ëÇ§¾Ú¤ò2025Ç¯12·î¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¡¢ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Ï¥é¥ëÇ§¾ÚÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖRamen Mania¡×¤Ï¡¢¡È½¡¶µ¤äÊ¸²½¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÆüËÜ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¶ÈÂÖ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¤¹¡£ÆÚÍ³Íè¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¤¥¹¥é¥à·÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹ñºÝÅ¸³«¤Î¿·¤¿¤ÊÃì¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÅìÃÏ°è¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖRamen Mania INDONESIA Lippo Mall NusantaraÅ¹¡×¤Ï¡¢Ãæ±û¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÈÆî¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¹¥Ç¥£¥ë¥Þ¥ó¥»¥ó¥È¥é¥ë¤ÎÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡ÖLippo Mall Nusantara¡×Æâ¥¹¥È¥ê¡¼¥È³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¨¥ê¥¢¤Ë½ÐÅ¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤È½»Âð³¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ³°¤ÎÉý¹¤¤ÁØ¤¬Ë¬¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ÃÏ¤Î¿©Ê¸²½¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¿·¤·¤¤¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞÆâ¸«¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤Î»î¿©¡¦»£±Æ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝ¸òÎ®¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡ÉÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¤ªÈäÏªÌÜ²ñ
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡11:00¡Á13:00
¾ì½ê¡§Ramen Mania INDONESIA Lippo Mall NusantaraÅ¹
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾ ¡§Ramen Mania INDONESIA Lippo Mall NusantaraÅ¹
¡¡¡¡¡¡ ¡ÊÆÉ¤ß¡§¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥Ë¥¢ ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ ¥ê¥Ã¥Ý ¥â¡¼¥ë ¥Ì¥µ¥ó¥¿¥é¡Ë
³«¶ÈÆü ¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
½»½ê¡¡ ¡§Floor: SL (Street Level)Unit Number: 018A Kawasan Bisnis Granadha, Jl. Jend. Sudirman No.Kav.
50, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930 INDONESIA
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á22:00
ÀÊ¿ô¡¡ ¡§66ÀÊ¡ÊÅ¹Æâ57ÀÊ¡¢¥Æ¥é¥¹9ÀÊ¡Ë
¢£Äó¶¡¾¦ÉÊ¡Ê°ìÉô¡Ë¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Î±¿±Ä¡¢¤Ê¤É¿©Á´ÈÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç·×308Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ167Å¹ÊÞ¡¢³¤³°141Å¹ÊÞ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹ñÆâ¡§2025Ç¯9·îËö¡¢³¤³°¡§2025Ç¯6·îËö¸½ºß¡Ë¡£¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËÊ¡²¬¤ÎÂçÌ¾¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºßÀ¤³¦16¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÅ¸³«¡£½¤ß¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤È¡¢»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤ºÙÌÍ¤ÎÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ëÎÁÍýÂÎ¸³¶µ¼¼¡ÖChild Kitchen¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©°é³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×»²²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤100%¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¡Ê¥Á¥«¥é¥Î¥â¥È¡Ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¡¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§3561¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1986Ç¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©810-0041¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-13-14 4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³º¬ ÃÒÇ·
URL ¡¡¡¡¡¡¡§http://www.chikaranomoto.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö ·¬Ìî¡ÊMail¡§pr@chikaranomoto.com¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
°ìÉ÷Æ²¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥µ¥¤¥È
https://www.ippudo.co.id
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³º¬ ÃÒÇ·¡Ë»±²¼¤ÎChikaranomoto Global Holdings¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Ä¾±Ä¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖRamen Mania INDONESIA Lippo Mall NusantaraÅ¹¡×¤ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖRamen Mania¡×¤Ï¡¢¡È½¡¶µ¤äÊ¸²½¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÆüËÜ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¶ÈÂÖ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¤¹¡£ÆÚÍ³Íè¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¤¥¹¥é¥à·÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹ñºÝÅ¸³«¤Î¿·¤¿¤ÊÃì¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÅìÃÏ°è¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖRamen Mania INDONESIA Lippo Mall NusantaraÅ¹¡×¤Ï¡¢Ãæ±û¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÈÆî¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¹¥Ç¥£¥ë¥Þ¥ó¥»¥ó¥È¥é¥ë¤ÎÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡ÖLippo Mall Nusantara¡×Æâ¥¹¥È¥ê¡¼¥È³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¨¥ê¥¢¤Ë½ÐÅ¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤È½»Âð³¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ³°¤ÎÉý¹¤¤ÁØ¤¬Ë¬¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ÃÏ¤Î¿©Ê¸²½¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¿·¤·¤¤¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞÆâ¸«¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤Î»î¿©¡¦»£±Æ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝ¸òÎ®¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡ÉÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¤ªÈäÏªÌÜ²ñ
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡11:00¡Á13:00
¾ì½ê¡§Ramen Mania INDONESIA Lippo Mall NusantaraÅ¹
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÆâ´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸¡
Å¹ÊÞÆâ´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸¢
¥Æ¥é¥¹ÀÊ
Å¹Ì¾ ¡§Ramen Mania INDONESIA Lippo Mall NusantaraÅ¹
¡¡¡¡¡¡ ¡ÊÆÉ¤ß¡§¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥Ë¥¢ ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ ¥ê¥Ã¥Ý ¥â¡¼¥ë ¥Ì¥µ¥ó¥¿¥é¡Ë
³«¶ÈÆü ¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
½»½ê¡¡ ¡§Floor: SL (Street Level)Unit Number: 018A Kawasan Bisnis Granadha, Jl. Jend. Sudirman No.Kav.
50, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930 INDONESIA
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á22:00
ÀÊ¿ô¡¡ ¡§66ÀÊ¡ÊÅ¹Æâ57ÀÊ¡¢¥Æ¥é¥¹9ÀÊ¡Ë
¢£Äó¶¡¾¦ÉÊ¡Ê°ìÉô¡Ë¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
CHICKEN SHIRO¡ÊIDR52,000¡Ë
CHICKEN KURO¡ÊIDR61,000¡Ë
CHICKEN AKA¡ÊIDR58,000¡Ë
SHRIMP RAMEN¡ÊIDR65,000¡Ë
TOMATO RAMEN¡ÊIDR65,000¡Ë
SALMON ROLL¡ÊIDR30,000¡Ë
UNAGI ROLL¡ÊIDR40,000¡Ë
ENOKI ROLL¡ÊIDR25,000¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Î±¿±Ä¡¢¤Ê¤É¿©Á´ÈÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç·×308Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ167Å¹ÊÞ¡¢³¤³°141Å¹ÊÞ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹ñÆâ¡§2025Ç¯9·îËö¡¢³¤³°¡§2025Ç¯6·îËö¸½ºß¡Ë¡£¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËÊ¡²¬¤ÎÂçÌ¾¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºßÀ¤³¦16¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÅ¸³«¡£½¤ß¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤È¡¢»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤ºÙÌÍ¤ÎÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ëÎÁÍýÂÎ¸³¶µ¼¼¡ÖChild Kitchen¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©°é³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×»²²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤100%¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¡Ê¥Á¥«¥é¥Î¥â¥È¡Ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¡¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§3561¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1986Ç¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©810-0041¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-13-14 4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³º¬ ÃÒÇ·
URL ¡¡¡¡¡¡¡§http://www.chikaranomoto.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö ·¬Ìî¡ÊMail¡§pr@chikaranomoto.com¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
°ìÉ÷Æ²¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥µ¥¤¥È
https://www.ippudo.co.id