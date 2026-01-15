¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
SAS 2026Ç¯¡¢°åÎÅ¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¶È³¦Í½Â¬¡§¥Ç¡¼¥¿¤ÏÇî»Î¹æ¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤·¡¢AI¤¬°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯
¥Ç¡¼¥¿¤ÈAI¤¬¸¦µæ³«È¯¤«¤é¼£ÎÅ¡¢´µ¼Ô¥±¥¢¤Þ¤Ç¤òÊÑ³×¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÍ½Â¬
¥Ç¡¼¥¿¤ÈAI¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñSAS Institute Inc.¡Ê°Ê²¼¡¢SAS¡Ë¤Ï¡¢Íè¤ë2026Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Ê³Ø¡¢°åÎÅ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È±¿±Ä¤Îºß¤êÊý¤Ë¤ª¤±¤ëÊÑ³×¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤È¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤¬°åÎÅ¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¶È³¦¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ï¡¢¡ÖµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Ãå¼Â¤«¤ÄÀïÎ¬Åª¤ÊÊâ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SAS¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÉôÌç¤ÎÀìÌç²È¤¬¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Í»¡¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤òÅý¹ç
¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤¬¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤Ø¤È¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¸Ä¡¹¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¦»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤Þ¤¹¡£2026Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¡¢¥²¥Î¥ß¥¯¥¹¡¢°åÎÅÍÑ²èÁü¡¢Î×¾²¸¡ºº¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥½¡¼¥¹¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÅý¹ç¤¹¤ë»þÂå¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥²¥Î¥à¥ï¥¤¥É´ØÏ¢²òÀÏ¤«¤é¥Ý¥ê¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¯¥¹¥³¥¢¤Ë»ê¤ë¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ë²òÀÏ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊ£»¨¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤òÄ´ºº¤·¡¢Ê¸Ì®²½¤Ç¤¤ë·øÏ´¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ÁÏÌô¸¦µæÎÎ°è¤ÈÎ×¾²Ê¬ÀÏ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥Ç¡¼¥¿ÎÎ°è¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¸þ¤±¤¿Âçµ¬ÌÏÅê»ñ¤¬¿Ê¤à¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÉôÌç¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥é¥ó¥Ö¥ì¥Ò¥ÈÇî»Î¡ÊMark Lambrecht¡Ë
³ÈÄ¥ÃÎÇ½¤¬ÃÏÊý°åÎÅ¤Î¿·¤¿¤Ê»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯
¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥È¥ê¥¢¡¼¥¸¡¢¥±¥¢¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡¢·ÑÂ³Åª¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢AI¤ÏÃÏÊý¤Ç¤Î°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤Ë¤à¤±¤¿¼çÍ×¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤Î¥±¥¢¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò²ò¼á¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÄó¼¨¤¹¤ëAI¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î°Õ»Ö·èÄê¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£²ÁÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¯°åÎÅ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í½Â¬·¿¤Î½¸ÃÄ·ò¹¯´ÉÍý¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸òÄÌ¼êÃÊ¡¢¿©ÎÁ¥¢¥¯¥»¥¹¡¢Êì»Ò»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è»Ù±ç¤â¡¢´µ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºÇÅ¬¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥¢¥Þ¥ó¥À¡¦¥Ù¥¢¥Õ¥Ã¥È¡ÊAmanda Barefoot¡Ë
ÎÌ»Òµ»½Ñ¤¬Î×¾²¸¦µæ¤ËÈôÌöÅª¿ÊÅ¸¤ò¤â¤¿¤é¤¹
2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÎÌ»Òµ¡³£³Ø½¬¡ÊQML¡Ë¤¬¿·µ¬°åÌôÉÊ¸õÊä¤ÎÆÇÀÍ½Â¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÎÌ»ÒÎÏ³ØÅª¤ÊÊ£»¨¤ÊÁê¸ßºîÍÑ¤ò¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¹âÀºÅÙ¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎAI¤è¤ê¤â¿×Â®¤ËÀøºßÅª¤Ê°ÂÁ´À¥ê¥¹¥¯¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Á°Î×¾²¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ºÇÔÎ¨¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥Ö¥ê¥¿¥Ë¡¼¡¦¥·¥å¥é¥¤¥Ð¡¼¡ÊBrittany Shriver¡Ë
ºßÂð¥±¥¢¤Î³ÈÂç¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³×¿·¤òÂ¥¿Ê
2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ºßÂð¥±¥¢¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ºßÂð¡¦ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥±¥¢¤Ø¤Î»Ù½Ð¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢´µ¼Ô¤Î±ó³Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢IoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à½èÍý¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ËýÀ¼À´µ¤Î´ÉÍý¡¢¼£ÎÅÀ®²Ì¤Î²þÁ±¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤¬¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÊÑ³×¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Áý²Ã¤·¡¢Ê¬»¶·¿¤«¤Ä¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê°åÎÅ¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½ÊÆ¹ñ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡¢RN¡¢¥Ø¥¶¡¼¡¦¥Ï¥ì¥Ã¥È¡ÊHeather Hallett¡Ë
µ¬À©¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°åÎÅ²þ³×¤ò²ÃÂ®
ÉÂ±¡¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ï¡¢µ¬À©Åö¶É¤¬¾µÇ§¤·¤¿¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼Ë¡¤ä°åÎÅµ¬À©¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹çÀ®Î×¾²¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤Î¸¡¾Ú¡¢Î×¾²»î¸³¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢°Õ»Ö·èÄê»Ù±ç¥Ä¡¼¥ë¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¸¡¾Ú¥×¥í¥»¥¹¤òÂçÉý¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½EMEAÃÏ°è¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¡¼¥À¡¼¥ë¡ÊChristian Hardahl¡Ë
AIÀ¸»ºÀ¥Ä¡¼¥ë¤¬¿·¤¿¤ÊÉ¸½à¤Ë
2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼çÍ×´ë¶È¤¬AIÀ¸»ºÀ¥Ä¡¼¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤¬¥¯¥é¥¦¥É¤äCRM¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¡¦¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢LLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò·èÄêÏÀÅª¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºîÀ®¤«¤é°åÎÅÀÁµá¶ÈÌ³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·èÄêÏÀÅªAI¤Ç¤¹¡£Î¾¼Ô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¸úÎ¨À¤òÈ÷¤¨¡¢¹â¤¤À¸»ºÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢AI¤òÃ±¤Ê¤ë¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥È¥ì¥ó¥É¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¶¥Áè¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥Ø¥¶¡¼¡¦¥È¥ê¥ó¥Ö¥ë¡ÊHeather Trimble¡Ë
¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëRWD¤¬Îã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É¸½à¤Ë
¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ë¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡ÊRWE¡ËÁÏ½Ð¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÞÂ®¤ËÉ¸½à²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥Ç¡¼¥¿¡¢Èó¹½Â¤²½¤ÎÎ×¾²·Ð²áµÏ¿¡¢°åÎÅÍÑ²èÁü¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢´µ¼Ô¤«¤é¤ÎÊó¹ð¡¢¥²¥Î¥ß¥¯¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·ò¹¯¤Î¼Ò²ñÅª·èÄêÍ×°ø¡ÊSDOH¡Ë¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´µ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿É¸½à²½¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÂ®²½¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°Û¼ï¥Ç¡¼¥¿¥½¡¼¥¹¤ÎÄ¾ÀÜÍý²ò¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ç¡¼¥¿Áê¸ß±¿ÍÑÀ¤Î²ÝÂê¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¯¥¡¥ó¡ÊWilliam Kuan¡Ë
AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬À½Ìô¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òÊÑ³×
À½Ìô¶È³¦¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤äÃÏÀ¯³ØÅªÊÑÆ°¡¢¸¶ºàÎÁÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿º®Íð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶¯¿ÙÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤Èµ¡³£³Ø½¬¤Ï¡¢Í½ÃÎÊÝÁ´¡¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤Î¼«Æ°²½¤ò»Ù¤¨¤ë°ìÊý¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈºÇÅ¬²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤ä¡¢¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶½µ»½Ñ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥Í¥¤¥Ô¥¢¡ÊSharon Napier¡Ë
Î×¾²È½ÃÇ¤òAI¤¬¸å²¡¤·
2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅ¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Î×¾²°Õ»Ö·èÄê»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¿ÇÃÇÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤ä¼£ÎÅÄó°Æ¤Î¸ÄÊÌ²½¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎAI¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤Î¶È³¦Ê¬ÀÏ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥ÕÇî»Î¡ÊMark Wolff¡Ë
AI¤¬°åÎÅ¤Î¸ÄÊÌ²½¤È´µ¼Ô¥±¥¢¤ÎºÇÅ¬²½¤òÂ¥¿Ê
2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤¬´µ¼Ô¤Î¥²¥Î¥à¾ðÊó¡¢´û±ýÎò¡¢¼£ÎÅ¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅË¡¤äÎ×¾²»î¸³¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¬»Ò´ÖÁê¸ßºîÍÑ¤Î¥â¥Ç¥ë²½¡¢ÌôºÞ¸õÊä¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢ÆÇÀÍ½Â¬¤ËAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÏÌô¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬ÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥×¥ê¥Æ¥·¥å¡¦¥Ç¥µ¥¤¡ÊPritesh Desai¡Ë
¥³¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÈAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤à
2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÌò³ä¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥³¡¼¥É¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤«¤é¡¢¼êÆ°¥¿¥¹¥¯¤Î¼«Æ°²½¤ä°åÌôÉÊ¿½ÀÁ¥×¥í¥»¥¹¤Î¿×Â®²½¤Ø¤È³ÈÂç¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÌò³ä¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î¸¡¾Ú¡¦¾µÇ§¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤¿Í´Ö¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²¤½£¤Ç¤Ï¡¢EU¤ÎAIË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤ÎÀÕÇ¤¤È´ØÍ¿¤Îºß¤êÊý¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥Ö¥·¥ã¡¼¥ë¡ÊOlivier Bouchard¡Ë
¥Ç¡¼¥¿ÉÊ¼Á¤¬º£¸å¤Î°åÎÅ¤ÎÀ®¸ù¤òº¸±¦¤¹¤ë
AI¤¬°åÎÅ¤òÊÑ³×¤·Â³¤±¤ëÃæ¡¢°ì¤Ä¤ÎÌÀÇò¤Ê¿¿¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ÎÀ®¸ù¤Ï¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í½Â¬°åÎÅ¤äÀºÌ©°åÎÅ¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç´µ¼ÔÃæ¿´¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼Á´ÂÎ¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤³¤½¤¬²ÁÃÍÁÏ½Ð¡¢¼£ÎÅÀ®²Ì¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ´µ¼Ô¤«¤é¤Î¿®Íê³ÍÆÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥°¥ì¡¼¥¹¡¦¥°¡¼¡ÊGrace Gu¡Ë
°åÎÅ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ï°ú¤Â³¤¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹
°åÎÅ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ¤Î¼Á¸þ¾å¡¢¹ÔÆ°²þÁ±¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¡¢°å³Ø¸¦µæ¤äÎ×¾²³«È¯¤Î¿ÊÅ¸¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËAI¤Èµ¡³£³Ø½¬¤Î³èÍÑ¤Ï¤½¤ÎÂç¤¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥ê¥¹¥¯¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢AI¤ÎÍøÅÀ¤òºÇÂç²½¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥³¥ê¥ó¥ºÇî»Î¡ÊRobert Collins¡Ë
AI¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤«¤é±ó³Ö¿ÇÃÇ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ë¿»Æ©
µ¡³£³Ø½¬¤È¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤Î¸¦µæ³«È¯¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Î×¾²»î¸³¤Î¼ºÇÔ¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¡¢µ¬À©Åö¶É¤Î¾µÇ§¥×¥í¥»¥¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£AI¼çÆ³¤ÎÁÏÌô¤ÏÍË¾¤Ê°åÌôÉÊ¸õÊä¤ÎÆÃÄê´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢Ê¬»¶·¿Î×¾²»î¸³¤Ï¡¢»î¸³Àß·×¤ä´µ¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îºß¤êÊý¤òÊÑ³×¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ³×¤Ë¤è¤ê¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¥Ç¡¼¥¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¢µ¬À©¤ÎÄ´ÏÂ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬Åª½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥µ¥¦¥ó¥À¥ê¥ä¡¦¥Ñ¥é¥Ë¥µ¥ß¡ÊSoundarya Palanisamy¡Ë
AI¤¬¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤ÇÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß»Ï¤á¤ë
°åÎÅ¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤ä¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢AI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬²½¤äÍ½Â¬¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê²þÁ±¤Ø¤ÈÂç¤¤¯¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±»þ¤Ë¡¢AI¤½¤Î¤â¤Î¤¬´Ä¶¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Î´Ä¶Éé²Ù¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ä´Ã£È½ÃÇ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥ê¥µ¡¦¥Þ¡¼¥Á¡ÊLisa Murch¡Ë
SAS¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶È³¦¸þ¤±¡Ê https://www.sas.com/ja_jp/industry/health-care.html ¡Ë¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¶È³¦¸þ¤±¡Ê https://www.sas.com/ja_jp/industry/life-sciences.html ¡Ë¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤ª¤è¤ÓAI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*2025Ç¯12·î11Æü¤ËÊÆ¹ñSAS Institute Inc.¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ê https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/december/health-life-sciences-2026-predictions.html ¡Ë¤Î¾¶Ìõ¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÀµ¼°¸À¸ì¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó²ò¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±Ñ¸ì¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£
