Âçºå¿®°¦³Ø±¡Âç³Ø¡ÊÂçºå»Ô¾ëÅì¶è¡Ë¤Ï¡¢´äß·ÏÂ»Ò³ØÄ¹¤ÎÇ¤´ü¤¬2025Ç¯3·î31Æü¤ËËþÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢2025Ç¯12·î18Æü³«ºÅ¤ÎÍý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅçÂÞ¹á»Ò»á¤ò¼¡´ü³ØÄ¹¤ËÁªÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï2026Ç¯4·î1Æü～2030Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£
ÅçÂÞ¹á»Ò»á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ú»áÌ¾¡ÛÅçÂÞ ¹á»Ò¡Ê¤·¤Þ¤Ö¤¯¤í ¤¤ç¤¦¤³¡Ë¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û1956Ç¯7·î1Æü¡Ê69ºÐ¡Ë¡Ú½Ð¿È¡Û²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡Ú³Ø°Ì¡ÛÇî»Î¡Ê´Ç¸î³Ø¡Ë¡ÚÀìÌçÊ¬Ìî¡ÛÊìÀ´Ç¸î³Ø¡¦½õ»º³Ø¡Ú³ØÎò¡Û1979Ç¯¡¡Î°µåÂç³ØÊÝ·ò³ØÉô Â´¶È1993Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³ØÂç³Ø±¡´Ç¸î³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø ½¤Î»2000Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³ØÂç³Ø±¡´Ç¸î³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø ½¤Î»¡Ú¿¦Îò¡Û1980Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³ØÉÂ±¡»º²ÊÉÂÅï ½õ»º»Õ1985Ç¯¡¡ËÌÎ¤´Ç¸îÀìÌç³Ø¹» ÀìÇ¤¶µ°÷1988Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³Ø´Ç¸î³ØÉô ½õ¼ê1991Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³ØÉÂ±¡»º²ÊÉÂÅï ½õ»º»Õ1993Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³Ø´Ç¸î³ØÉô ½õ¼ê1994Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³Ø´Ç¸î³ØÉô ¹Ö»Õ1997Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³Ø´Ç¸î³ØÉô Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ2000Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³Ø´Ç¸î³ØÉô ½Ú¶µ¼ø2008Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³Ø´Ç¸î³ØÉô ¶µ¼ø2012Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³Ø´Ç¸î¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¡¦¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹2014Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³Ø´Ç¸î³ØÉôÄ¹¡¦ËÌÎ¤Âç³ØÂç³Ø±¡´Ç¸î³Ø¸¦µæ²ÊÄ¹2020Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³Ø ³ØÄ¹2022Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³Ø Ì¾ÍÀ¶µ¼ø2024Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³ØÂç³Ø±¡´Ç¸î³Ø¸¦µæ²Ê ÆÃÇ¤¶µ¼ø2025Ç¯¡¡ËÌÎ¤Âç³ØÂç³Ø±¡´Ç¸î³Ø¸¦µæ²Ê Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ú½êÂ°³Ø²ñ¡ÛÆüËÜÊìÀ±ÒÀ¸³Ø²ñ¡¢ÆüËÜÊìÀ´Ç¸î³Ø²ñ¡¢ÆüËÜ½õ»º³Ø²ñ¡¢ÆüËÜ´Ç¸î²Ê³Ø³Ø²ñ¡¢ÆüËÜ´Ç¸î´ÉÍý³Ø²ñ
Âçºå¿®°¦³Ø±¡ ³µÍ×
Âçºå¿®°¦³Ø±¡¤Ï¡¢Âçºå»Ô¾ëÅì¶è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¤òÍÊ¤¹¤ëÁí¹ç³Ø±¡¤Ç¤¹¡£1884Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè140Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯Àº¿À¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿Í´Ö¶µ°é¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢»þÂå¤Ë±þ¤¸¤¿¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.osaka-shinai.ac.jp/
