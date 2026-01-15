¡ÖÀ¸³¶¤òÅº¤¤¿ë¤²¤ë¥Þ¥° »§Ëà¾Æ Ä¡º´ÍÒ¡×¤¬1·î15ÆüÈÎÇä³«»Ï¡¡Ä¡º´ÍÒ¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÀ½ÉÊ²½
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥äー¥É¥Óー¥ó¥º(ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»°ÎØ ´²)¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³¶¤òÅº¤¤¿ë¤²¤ë¥Þ¥°¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¡º´ÍÒ(¼¯»ùÅç¸©ÆüÃÖ»Ô)¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿¡ÖÀ¸³¶¤òÅº¤¤¿ë¤²¤ë¥Þ¥° »§Ëà¾Æ Ä¡º´ÍÒ¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£(¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ https://www.wiredbeans.jp/ )
À¸³¶¤òÅº¤¤¿ë¤²¤ë¥Þ¥° »§Ëà¾Æ Ä¡º´ÍÒ(º¸¤«¤é¡§¥È¥ë¥³îØ Çò»§Ëà¡¢ÎÜÍþîØ ¹õ»§Ëà¡¢¤¦¤ë¤ßîØ ¹õ»§Ëà¡¢°ËÍåÊÝîØ Çò»§Ëà)
Wired Beans¤«¤é¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖÀ¸³¶¤òÅº¤¤¿ë¤²¤ë¥Þ¥° »§Ëà¾Æ Ä¡º´ÍÒ¡×¡£»§Ëà¾Æ(¤µ¤Ä¤Þ¤ä¤)¤Ï¡¢17À¤µª½éÆ¬¤ËÅçÄÅ µÁ¹°¤¬Ä«Á¯Æ«¹©¤ËÌ¿¤¸¤ÆÃÛ¤«¤»¤¿ÍÒ¤Ëµ¯¸»¤ò»ý¤Ä¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÅýÆ«´ï¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÄ¡º´¤Ï¡¢»§Ëà¾ÆºÇ¸Å¤ÎÍÒ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¸ÅÄ¡º´¾Æ¡×¤ÎÃÏÌ¾¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Çò»§Ëà¤Î¸»Î®¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¤½¤ÎÎò»Ë¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»§Ëà¾Æ¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÅÚÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ä¡º´ÍÒ¤ÎÍÒ¼ç¡¦Ä¡º´ ¸÷À²»á¤Ï¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆ«ÅÚ¡¦îØÌô¡¦ÍÒ¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆ«·Ý²È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡È¾Æ¤¤â¤Î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡É¡£¸¶ÎÁ¤äÆ»¶ñ¤ÎÃÎ¸«¤òÁÃ¤Ë¡¢»§Ëà¾Æ¤ÎÅÁÅý¤È¸½ÂåÅª¤Ê´¶À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ«´ï¡¦¼§´ï¤ÎÁÐÊý¤ËÀºÄÌ¤·¡¢ÅÚ¤Å¤¯¤ê¤«¤é¾ÆÀ®¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¹©Äø¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¡¢ËÜºî¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Çò»§Ëà¤È¹õ»§Ëà¤ò²¼ÃÏ¤Ë¡¢îØÌô¤ò½Å¤Í¤¿¥Ð¥¤¥«¥éー¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤¦¤ë¤ßîØ ¹õ»§Ëà¡¢ÎÜÍþîØ ¹õ»§Ëà¡¢°ËÍåÊÝîØ Çò»§Ëà¡¢¥È¥ë¥³îØ Çò»§Ëà¤Î4¼ï¤òÅ¸³«¡£´éÎÁ¤ÎÇÛ¹ç¤äÍÒ¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢îØÌô¤¬Èþ¤·¤¯Î±¤Þ¤ëÉ½¾ð¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£»§Ëà¾Æ¤ÎÅÁÅý¤È¡¢îØÌô¤ÎÃ£¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ»¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢Æü¡¹¤Î°ìÇÕ¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÅº¤¨¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
Çò»§Ëà¤È¹õ»§Ëà¤ò²¼ÃÏ¤Ë¡¢îØÌô¤ÎÈþ¤·¤¤É½¾ð¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ð¥¤¥«¥éー¤¬ÆÃÄ§¡£
ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡£»§Ëà¾Æ¤ÎÅÁÅý¤È¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦Èþ¤·¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿°ìÉÊ¡£
¡ÚÀ¸³¶¤òÅº¤¤¿ë¤²¤ë¥Þ¥° »§Ëà¾Æ Ä¡º´ÍÒ¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ À¸³¶¤òÅº¤¤¿ë¤²¤ë¥Þ¥° »§Ëà¾Æ Ä¡º´ÍÒ
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 8,800±ß(ÀÇ¹þ)
¥¿¥¤¥×¡¿¥«¥éー¡§ ¤¦¤ë¤ßîØ ¹õ»§Ëà¡¢ÎÜÍþîØ ¹õ»§Ëà¡¢°ËÍåÊÝîØ Çò»§Ëà¡¢¥È¥ë¥³îØ Çò»§Ëà
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¸ý·Â¡§Ìó91mm¡¡¹â¤µ¡§Ìó74mm¡¡¢¨¼è¼ê¤Ï´Þ¤Þ¤º
¿¦¿Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ä¡º´ÍÒ
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒGK¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§ https://store.wiredbeans.jp/
¡ÚÀ¸³¶¤òÅº¤¤¿ë¤²¤ë¥Þ¥°¤È¤Ï¡Û
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¶¦ÄÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÒ¸µ¤Î¸ÄÀ¤ÈÃÏ°è¤´¤È¤ÎÆÃ¿§¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡¢¿¦¿Í¤ÈÃÏ°è¤Î¸ÄÀ¤Î¹¤¬¤ê¡£¹¤¬¤ê¤¬¶¦´¶¤òÀ¸¤ß¡¢»ÅÁÈ¤ß¤¬·ÑÂ³(·Ñ¾µ)¤òÀ¸¤à¡£¿¦¿Í¤Îµ»¤ÈÉ÷ÅÚ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚWired Beans¤È¤Ï¡Û
¡Ö¿¦¿Í¤È¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤¿¤á¤Ë¡¢À¸³¶¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÖËÜÊª¡×¤òÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Î¼ê¤Å¤¯¤ê¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤È¸ò´¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖÀ¸³¶Êä½þ¡×¤ò¡ÖÀ¸³¶¤òÅº¤¤¿ë¤²¤ë¥°¥é¥¹¡×¡ÖÀ¸³¶¤òÅº¤¤¿ë¤²¤ë¥Þ¥°¡×¤ËÉÕ²Ã¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤È¿¦¿Í¤È¤Î±ï¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¢ÆÈ¥ì¥Ã¥É¥É¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¢ÊÆIDEAÆ¼¾Þ¡¢ÆÈ¥¸¥ãー¥Þ¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥ÉÆÃÊÌ¾Þ¤È¡¢À¤³¦¤Î¿ô¡¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡ÖÀ¸³¶Êä½þ¡×¡Û
¡Ö³ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ°Â¤ÇÉáÃÊ»È¤¤¤òí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¿¦¿Í¼ê¤Å¤¯¤ê¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢Ëö±Ê¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Wired BeansÆÈ¼«¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¡ÖÀ¸³¶Êä½þ¡×¤Ç¤¹¡£ÇËÂ»¤·¤¿À½ÉÊ¤ò³°È¢(ÉÕÂ°È¢)¡¦Êä½þ½ñ¤È¤È¤â¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤È¸ò´¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·ÑÂ³À¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤È¿¦¿Í¤Î±ï¡×¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¡º´ÍÒ¤È¤Ï¡Û
Ä¡º´ÍÒ¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©ÆüÃÖ»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯»§Ëà¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¤Ç¤¹¡£¡ÖÄ¡º´¡×¤Ï¡¢17À¤µª½éÆ¬¤ËÅçÄÅ µÁ¹°¤¬Ä«Á¯Æ«¹©¤ËÌ¿¤¸¤ÆÃÛ¤«¤»¤¿ÍÒ¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡¢»§Ëà¾ÆºÇ¸Å¤ÎÍÒ¤È¤µ¤ì¤ë¸ÅÄ¡º´¾Æ¤ÎÃÏÌ¾¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Çò»§Ëà¤ò¾Æ¤¤¤¿¸æÍÑÍÒ¤Î¸»Î®¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆ«ÅÚ¡¦îØÌô¡¦ÍÒ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¡º´ ¸÷À²»á¤¬ÍÒ¼ç¤òÌ³¤á¡¢¸¶ÎÁ¤äÆ»¶ñ¤Ø¤Î¿¼¤¤ÃÎ¸«¤òÁÃ¤Ë¡¢»§Ëà¾Æ¤ÎÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦´ï¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚGK¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï¡Û
¾¼ÏÂ27Ç¯ÁÏ¶È¡¢À¸³èÆ»¶ñ¤«¤éJR¼ÖÎ¾¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ»½Ñ¤È·Ý½Ñ¤ÎÍ»¹ç¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»º¶È¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ËÅª³Î¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤È¤â¤Î¡¢¤¯¤é¤·¤È»º¶È¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤·¤¯¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥äー¥É¥Óー¥ó¥º
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»°ÎØ ´²
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©980-0022¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è¸Þ¶¶1ÃúÌÜ5-3 ¥¢ー¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥È¸Þ¶¶¥Ó¥ë6F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2009Ç¯10·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥Þー¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢³«È¯¡¦ÊÝ¼é¡¦±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥É±¿±Ä
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ https://www.wiredbeans.jp/