¶È³¦½é¢¨1¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç°ì³ç¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¼õÉÕ¥µー¥Ó¥¹¡ÖTSUGI¡Ü¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¡¡～ÁêÂ³¿Í¤È¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÁêÂ³¼êÂ³¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º～
³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿´ØÀ¾¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³¿Í¤È¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÁêÂ³¼êÂ³¤¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡ÖÁêÂ³ÈóÂÐÌÌ¼õÉÕ¥µー¥Ó¥¹¡ØTSUGI¡Ü(¤Ä¤®¤¿¤¹)¡Ù¡×(°Ê²¼¡¢TSUGI¡Ü)¤ò¡¢2026Ç¯4·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTSUGI¡Ü¡×¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¤ÎÍøÍÑ¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¡¢°ì³ç¤ÇÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Î¶¦Æ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ï¶ä¹ÔÁë¸ý¤Ø²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ë¤Æ1²ó¤Î¼êÂ³¤¤ÇÊ£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤Î¿½ÀÁ¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¼õÉÕ¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤äÁêÂ³¿Í¤Ø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ë»þ´Ö¤ò½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×(¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸ÞÅç µ×)»±²¼¤Î4¹Ô(³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡²¬¶ä¹Ô¡¦³ô¼°²ñ¼Ò½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô¡¦³ô¼°²ñ¼Ò·§ËÜ¶ä¹Ô¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡²¬Ãæ±û¶ä¹Ô)¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³¼õÉÕ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÁêÂ³¿Í¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¶ä¹Ô¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤éËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿´ØÀ¾¤Ï¡¢¡ÖTSUGI¡Ü¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤±¤ëÁêÂ³¿Í¤È¶âÍ»µ¡´ØÁÐÊý¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
TSUGI¡Ü(¤Ä¤®¤¿¤¹)¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ®¤ì
¡ÚÇØ·Ê¡Û
ºòº£¤Î¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤ÁêÂ³·ï¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÏÊ£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢³Æ¹Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ä»ñÎÁ¤Î¼è¤ê´ó¤»¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¼ê´Ö¤È»þ´ÖÅªÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢±óÊýºß½»¼Ô¤ä»Å»ö¡¦°é»ù¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤¬°ìÁØ¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤ÆÉâÄ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¶âÍ»µ¡´ØÂ¦¤â¡¢ÂÐÌÌÃæ¿´¤ÎÁêÂ³¼õÉÕ¶ÈÌ³¤ËÂ¿¤¯¤Î¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤ò³ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¼ý±×¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¯ÉÜ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»àË´¤äÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¼êÂ³¤¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢ÁêÂ³¿Í¤È¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¡ÖTSUGI¡Ü¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚTSUGI¡Ü(¤Ä¤®¤¿¤¹)¡¡³µÍ×¡Û
TSUGI¡Ü¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤òÁªÂò¤·¡¢°ìÅÙ¤ÎÁàºî¤ÇÊ£¿ô¹Ô¤ØÆ±»þ¤Ë¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»µ¡´ØÂ¦¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤«¤é¤Î¿½ÀÁ¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉ¬Í×½ñÎà¤ò¼«Æ°È½Äê¤·¡¢¸ÄÊÌ¤Î°ÆÆâÊ¸½ñ¤ò¡ÖTSUGI¡Ü¡×¾å¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Áë¸ýÂÐ±þ¤ä½ñÎà°ÆÆâ¤Î¶ÈÌ³¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡§ https://www.nttdata-kansai.co.jp/tsugitasu/
¢£ÆÃÄ¹
(1) ÁêÂ³¿Í¤Î¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ÎÉéÃ´·Ú¸º
½¾Íè¤Ï¶âÍ»µ¡´ØËè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ò¡¢¶ä¹Ô¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯¡¢1²ó¤Î¿½ÀÁ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ´°Î»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤Ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ä±óÊý¤Ë½»¤àÁêÂ³¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
(2) ¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÁêÂ³¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÉ¸½à²½
¿½ÀÁÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ¬Í×½ñÎà¤ò¼«Æ°¤ÇÈ½Äê¡¦°ÆÆâ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¹Ô°÷¤Ë¤è¤ëÅÔÅÙ¤Î³ÎÇ§¤äÀâÌÀ¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£¼õÉÕ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÂÐ±þÉÊ¼Á¤Î¶Ñ°ì²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ë¥ê¥½ー¥¹¤ò½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£TSUGI¡Ü¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐÌÌ¼õÉÕÂÐ±þ»þ´Ö¤òÌó3Ê¬¤Î1¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â°¿ÍÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÁêÂ³ÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤°ÂÄê¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(3) »È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿UI/UXÀß·×
£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー½¸ÃÄ¡ÖTangity(R)¡×¢¨3¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢Ä¾´¶Åª¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤ÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÂ³¤¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(4) Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎÆ³Æþ¡¦ÍøÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎÍÞÀ©¤¬²ÄÇ½
SaaS·¿¤Î¶¦ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ÄÊÌ³«È¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃ»´ü´Ö¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¡¢Äã¥³¥¹¥È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
º£¸å¤Ï¡¢£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Çー¥¿Î®ÄÌ´ðÈ×¡ÖBizMINT(R)¡×¢¨2¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢TSUGI¡Ü¾å¤Ç¤ÎÍøÍÑµ¡Ç½¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëÅý¹ç·¿ÁêÂ³¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¶È³¦½é¡¦¡¦¡¦¼«¼ÒÄ´¤Ù(2026Ç¯1·î15Æü)
¢¨2¡¡BizMINT(R)¡¦¡¦¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Çー¥¿¤¬Ê£¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¤äÃÄÂÎ´Ö¤Ç°ÂÁ´¤ËÏ¢·È¡¦³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¾ðÊóÎ®ÄÌ´ðÈ×¡£
¢¨3¡¡Tangity(R)¡¦¡¦¡¦£Î£Ô£Ô DATA Design Network¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥óÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー½¸ÃÄ¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¢£¡ÖBizMINT(R)¡×¡ÖTangity(R)¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖTSUGI¡Ü¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿´ØÀ¾¤¬¾¦É¸½Ð´êÃæ¤Ç¤¹