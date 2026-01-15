atre meets HERALBONY¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·ÊÅ¸¡Ù2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)¤è¤ê½ç¼¡³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥ì(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ¹°¹Ô¢¨¡¢°Ê²¼¡¢¥¢¥È¥ì)¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¿´Ë¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー(°Ê²¼¡¢¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー)¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹ñºÝ¥¢ー¥È¥¢¥ïー¥É¡ÖHERALBONY Art Prize 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸ÅÄÍüÆà»Ò»á¤ÎºîÉÊ¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·Ê¡×¤¬¡ÔJRÅìÆüËÜ¾Þ¡Õ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤Ê¥Ôー¥¹¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤Ã¤ÆÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥È¥ì¤â¤Þ¤¿¡¢¿Í¡¢³¹¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¢¥È¥ì³ÆÅ¹¤ò½ä¤ë¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Øatre meets HERALBONY¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·ÊÅ¸¡×― ¥¢ー¥È¤¬ËÂ¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Ê¿§¡£¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)¤«¤é5·î10Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Î·Ê¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¥¢ー¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¥¢¥È¥ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¥¢¥È¥ì¤È¤¤¤¦¾ì¤Ç¡¢¥¢ー¥È¤òµ¯ÅÀ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò²Ä»ë²½¡¦ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¼Ò²ñÅª¡¦Ê¸²½Åª¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥¢¥È¥ì¤Ç¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤¬·Ç¤²¤ë¡Ø»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸(SDGs)¡Ù¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
withatre¥í¥´
¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥í¥´
¢¡¡Øatre meets HERALBONY¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·ÊÅ¸¡×― ¥¢ー¥È¤¬ËÂ¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Ê¿§¡£¡Ù½ä²óÅ¸³«ºÅ³µÍ×
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤Ï¥¢¥È¥ì³ÆÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹HP¤Þ¤¿¤Ï´ÛÆâ¹ðÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
´ë²è¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë½ä²óÅ¸¤Ç¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ç¤¢¤ëÀ¸ÅÄÍüÆà»Ò»á¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·Ê¡×¤Îµ®½Å¤Ê¸¶²è¤òÅ¸¼¨¡£ºî²È¡¦À¸ÅÄ»á¤ÎÁÏÂ¤¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ë²áµîºîÉÊ·²¤â¤¢¤ï¤»¡¢ÆÃÀ½¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ç¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò´Ö¶á¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥È¥ì³ÆÅ¹¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¢ー¥È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤à´Õ¾Þ²ñ¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥åーÈÎÇä¡¢¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¢¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ÎÂÎ¸³¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷¡¡¡ÖÆü¾ï¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ë¥¢ー¥È¤ò¡×¡Û
Å¸¼¨´ü´Ö¡§1·î20Æü(²Ð)～31Æü(ÅÚ)
¾ì½ê¡¡¡¡¡§ËÜ´Û4F ¥Õ¥©¥ó¥Æー¥Ì¹¾ì
Å¸¼¨´ü´ÖÃæ¡¢2¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¢(ËÜ´Û5F¥Ðー¥¹¥Ç¥¤¡¦¥Ðー¡ØDAILY MUSEUM¡Ù¡¢¥Óー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ø¥¢ー¥È¥Þ¥°¥Õ¥§¥¢¡Ù)¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷
¡Ú¥¢¥È¥ìÃÝ¼Ç¡¡¡Ö´¶À¤È½Ð²ñ¤¤ÂÐÏÃ¤¹¤ë¡×¡Û
Å¸¼¨´ü´Ö¡§2·î3Æü(²Ð)～14Æü(ÅÚ)
¾ì½ê¡¡¡¡¡§¥·¥¢¥¿ーÅï1F ¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡ÖÂÐÏÃ¤Î¿¹(R)¡×
2·î8Æü(Æü)25:00～26:00ÊüÁ÷¤ÎJ-WAVE¡ÖDIALOGUE RADIO IN THE DARK¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ø¥é¥ë¥Ü¥ËーÂåÉ½¤Î¾¾ÅÄÊ¸ÅÐ¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¥Ðー¥¹¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦»ÖÂ¼µ¨À¤·Ã¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÖÁÈ¾ÜºÙ¢ª https://www.j-wave.co.jp/original/dialogue/index.html
ÂÐÏÃ¤Î¿¹
¡Ú¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¡¡¡Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÈÆü¾ï¤Î¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Û
Å¸¼¨´ü´Ö¡§2·î17Æü(²Ð)～26Æü(ÌÚ)
¾ì½ê¡¡¡¡¡§Åì´ÛÃÏ²¼1F ¤æ¤é¤®¤Î¹¾ì
ËÜ´Û2F ¤â¤Î¤È¥¢ー¥È¤Ë¤è¤ë¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
(1)2·î21Æü(ÅÚ)¡Ö¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇÉÁ¤¯¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ß¥Ë¥¢ー¥È¡×
(2)2·î22Æü(Æü)¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥¢ー¥È ¤±¤º¤Ã¤Æ¤Ò¤é¤¯¡¢¿§¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×
¢¨±þÊç´ü´Ö¡§2·î1Æü(Æü)～³«ºÅÆü¡¡Å¹Æ¬¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ
¢¨±þÊç¾ÜºÙ¢ª https://reflectart.co.jp/news/202602atreworkshop
¤â¤Î¤È¥¢ー¥È
¡Ú¥¢¥È¥ì¼è¼ê¡¡¡Ö¥¢ー¥È¤Ç¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¡Û
Å¸¼¨´ü´Ö¡§2·î27Æü(¶â)～3·î10Æü(²Ð)
¾ì½ê¡¡¡¡¡§4F ¤¿¤¤¤±¤óÈþ¤¸¤å¤Ä¾ìVIVAÆâ¡Ö¤È¤ê¤Ç¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー3¡×
¥¢ー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥¿¡Ö¥È¥ê¤Ð¥¡¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºîÉÊ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£´Õ¾Þ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î¼ê¤òÆ°¤«¤·¡¢É½¸½¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(1)2·î28Æü(ÅÚ)11:00～/13:30～
(2)3·î7Æü(ÅÚ)13:00～
¢¨±þÊç´ü´Ö¡§2·î1Æü(Æü)～ÀèÃå½ç¡¡HP¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ
¢¨±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¢¥È¥ì¼è¼êHP¡¦SNS¤Ë¤Æ¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»
¡Ú¥¢¥È¥ìÀîºê¡¡¡Ö²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤à¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ñー¥¯¡×¡Û
Å¸¼¨´ü´Ö¡§3·î17Æü(²Ð)～26Æü(ÌÚ)
¾ì½ê¡¡¡¡¡§ËÜ´Û1F ¥Ä¥Ð¥¤Ò¤í¤Ð
Å¸¼¨´ü´ÖÃæ¡¢¥Ñ¥é¥¢ー¥ÈºîÉÊÅ¸¡ÖColors(¥«¥éー¥º)¤«¤ï¤µ¤Å¸¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¡£
3·î20Æü(¶â½Ë)¡Ö¤³¤È¡ª¤³¤È¡©¤«¤ï¤µ¤¡×¤Î¥¢ー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥¿¡Ö¤³¤È¥éー¡×¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¤³¤È¥éー's Day¡×¤â¤¢¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¢¥È¥ìÀîºêHP¡¦SNS¤Ë¤Æ¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»
¡Ú¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¡¡¡ÖÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¢ー¥È¡×¡Û
Å¸¼¨´ü´Ö¡§3·î27Æü(¶â)～4·î12Æü(Æü)
¾ì½ê¡¡¡¡¡§1F ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹
Å¸¼¨´ü´ÖÃæ¡¢¥¢ー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥¿¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ·¿´Õ¾Þ²ñ¤äºîÉÊ¤«¤éÆÀ¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¥¢ー¥ÈÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³«ºÅÆü»þ¤ä±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¢¥È¥ì¿·±º°ÂHP¡¦SNS¤Ë¤Æ¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»
¡Ú¥¢¥È¥ìÂç¿¹¡¡¡Ö¥¢ー¥È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¡×¡Û
Å¸¼¨´ü´Ö¡§4·î13Æü(·î)～26Æü(Æü)
¾ì½ê¡¡¡¡¡§5F ¥®¥ã¥é¥êー¥¹¥Úー¥¹
Å¸¼¨´ü´ÖÃæ¡¢°ìÉô¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨´ü´ÖÃæ¡¢¶áÎÙ¥¢ー¥È¥¹¥¯ー¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³«ºÅÆü»þ¤ä±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¢¥È¥ìÂç¿¹HP¡¦SNS¤Ë¤Æ¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»
¡Ú¥¢¥È¥ì¾åÌî¡¡¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ¸²½ÁÏÂ¤HUB¡×¡Û
Å¸¼¨´ü´Ö¡§4·î28Æü(²Ð)～5·î10Æü(Æü)
¾ì½ê¡¡¡¡¡§EAST 1F The Arts Fusion by L'ecrin
¢¨¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤ÏÆþÅ¹¡¦¥ªー¥Àー¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¢¨²áµîºîÉÊ·²¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
Å¸¼¨´ü´ÖÃæ¡¢ºîÉÊ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
JR¾åÌî±ØPLATFORM13¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡¢Æ°²èÊü±Ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥óÏ¢Æ°´ë²è¡¡¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·Ê¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥«ー¥Õ¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨
¥¢ー¥È¤ÎºÌ¤ê¤ò¡¢¤½¤Ã¤È¤Þ¤È¤Ã¤Æ¡£
´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥È¥ì´ÛÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢JRÅìÆüËÜÀ©ºî¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·Ê¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥«ー¥Õ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡¡¡§1·î20Æü(²Ð)～5·î10Æü(Æü)
ÂÐ¾ÝÅ¹¡§¥¢¥È¥ìÌÜ¹õ¡¢¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¡¢¥¢¥È¥ìÀîºê¡¢¥¢¥È¥ì¾åÌî¡¢¥¢¥È¥ì¾¾¸Í
¢¨ÃåÍÑ´ü´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥¹¥«ー¥Õ
¢¡½ñÅ¹¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¥¢ー¥È¤Ê¤·¤ª¤ê¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
10Ëç¤Î¥Ôー¥¹¤Ç´°À®¤¹¤ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢ー¥È¡£
´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥È¥ìÆâ¤ÎÂÐ¾Ý½ñÅ¹10¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ½ñÀÒ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È¤·¤ª¤ê¡×(Á´10¼ïÎà)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÅÄ»á¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·Ê¡×¤Ï10Ëç¤Î¥¢ー¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì³¨ÊÁ¤Î°Û¤Ê¤ë¤·¤ª¤ê¤ò10Ëç¥³¥ó¥×¥êー¥È¤¹¤ë¤È°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§1·î20Æü(²Ð)～
¢¨Ê¸¸ËËÜ¡¢¿·½ñ¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ê¤É¤Î¹ØÆþ¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨³Æ¥·¥ç¥Ã¥×Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
»²²Ã½ñÅ¹¡§10¥·¥ç¥Ã¥×
¡ÚÍÎÙÆ²¡Û¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷1·î20Æü(²Ð)～¡¢¥¢¥È¥ìÌÜ¹õ1·î20Æü(²Ð)～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥È¥ìÀîºê3·î17Æü(²Ð)～¡¢¥¢¥È¥ì¿·±º°Â3·î27Æü(¶â)～
¡ýÍÎÙÆ²4¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¢¡Ö¤¿¤¤¤»¤Ä¤Ê¿Í¤È¤¿¤Î¤·¤à¥¢ー¥È¤ÊÀ¤³¦¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Û¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û2·î17Æü(²Ð)～¡¢¥¢¥È¥ìÂç¿¹4·î13Æü(·î)～
¡Ú»°¾ÊÆ²½ñÅ¹¡Û¥¢¥È¥ì¾åÌî4·î28Æü(²Ð)～¡¢¥¢¥È¥ì½©ÍÕ¸¶4·î28Æü(²Ð)～
¡Ú¤¯¤Þ¤¶¤ï½ñÅ¹¡Û¥¢¥È¥ì¼è¼ê2·î27Æü(¶â)～¡¢¥¢¥È¥ì¾¾¸Í2·î27Æü(¶â)～
¢¨¥·¥ç¥Ã¥×¤´¤È¤Ë³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛÉÛËç¿ô¡§·×24,000Éô(¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¤·¤ª¤ê
¢¡ºî²È¡¦¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HERALBONY Art Prize 2025 JRÅìÆüËÜ¾Þ¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·Ê¡×À¸ÅÄ ÍüÆà»Ò ºî
Year¡§2022-2024
Size¡§300¡ß360mm
Material/Technique¡§¿§±ôÉ®¡¢»æ¤ä¤¹¤ê
¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·Ê
ºî²ÈÌ¾¡§À¸ÅÄ ÍüÆà»Ò¡¡RINAKO IKUTA
ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¿Í·Á¤ÎÉþ¤ÎÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£9ºÐ¤Î»þ¡¢²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë¥æー¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤òÎó¼Ö¤Ç²£ÃÇ¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£2015Ç¯º¢¡¢Î×¾²Èþ½Ñ¤Î¶µºà¤Ç»æ¤ä¤¹¤ê¤Ë¿§±ôÉ®¤ÇÉÁ¤¯µ»Ë¡¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤Î¤¶¤é¤Ä¤¤¤¿ÉÁ¤¿´ÃÏ¤ÈÆÈÆÃ¤Î¼Á´¶¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡£°Ê¹ß¡¢¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¡¢²»³Ú¤Î¥ê¥º¥à¤ä´¶¾ð¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Á¯¤ä¤«¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ê¿§ºÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜºîÉÊ¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·Ê¡×¤Ï¡¢6¡ß18cm¤Î»æ¤ä¤¹¤ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò10ËçÊÂ¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤Î¥¤¥áー¥¸¤ä²»³Ú¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸ÅÄÍüÆà»Ò
¢¡¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö°ÛºÌ¤ò¡¢ Êü¤Æ¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¾ã³²¤Î¥¤¥áー¥¸ÊÑÍÆ¤ÈÊ¡»ã¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£¾ã³²¤Î¤¢¤ëºî²È¤¬ÉÁ¤¯2,000ÅÀ°Ê¾å¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òIP¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤·¡¢ÀµÅö¤Ê¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHERALBONY¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÄÌ¤¸¤¿´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¼Ò°÷¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ñºÝ¥¢ー¥È¥¢¥ïー¥É¡ÖHERALBONY Art Prize¡×¤Î¼çºÅ¤Ê¤É¡¢¥¢ー¥È¤ò¼´¤ËÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯7·î¤è¤ê³¤³°½é¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¡ÖHERALBONY EUROPE¡×¤òÀßÎ©¡£
¢¡¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¤ÈJRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×
JRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÏÇ¯Îð¡¦ÀÊÌ¡¦¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤Ê¤·¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¤ÈJRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢2019Ç¯¤è¤ê¶¦ÁÏ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー·ÀÌóºî²È¤Î¥¢ー¥È¤ò±Ø¤äÅ´Æ»¡¢±Ø¥Ó¥ë¤Ê¤É¤Î¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ËÅ¸³«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HERALBONY Art Prize¤Ø¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤·¡¢JRÅìÆüËÜ¾Þ¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î±Æ³¨¡×(´äÀ¥½Ó°ì ºî)¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·Ê¡×(À¸ÅÄÍüÆà»Ò ºî)¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª½Ð¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢±ØÁõ¾þ¤ä¥Û¥Æ¥ë¥í¥Óー¤Ç¤ÎÅ¸¼¨ÅùÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥ì
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4ÃúÌÜ1ÈÖ18¹æ
²ñ¼ÒÀßÎ©¡§1990Ç¯4·î2Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§16²¯3ÀéËü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹â¶¶ ¹°¹Ô
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±Ø¥Ó¥ë¤Î´ÉÍý¤ª¤è¤Ó±¿±ÄÅù
±¿±Ä»ÜÀß¡§¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷¡¢¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¡¢¥¢¥È¥ìÀîºêÂ¾
SDGs
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¹â¶¶ ¹°¹Ô¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¹â(¤Ï¤·¤´¤¿¤«)¤¬Àµ¼°É½µ¡£