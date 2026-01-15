90ºÐ¤Î¸½Ìò²è²È¡¦ÀÐÀî ÀÅ¤¬»°Âë¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡¡¡ØÅ·¶õ¤Î¥É¥é¥Þ～Ãè¤òµá¤á¤Æ¡Ù»°Âë»ÔÈþ½Ñ¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î18Æü(¿å)～3·î22Æü(Æü)
»°Âë»Ôºß½»¤ÎÌý³¨²è²È ÀÐÀî ÀÅ(¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤·¤º¡¢1935Ç¯11·îÀ¸¤Þ¤ì90ºÐ)¤Ï¡¢»°Âë»ÔÈþ½Ñ¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤Æ¡¢¸ÄÅ¸¡ÖÅ·¶õ¤Î¥É¥é¥Þ～Ãè¤òÄÉ¤¤µá¤á¡×¤ò2026Ç¯3·î18Æü(¿å)～3·î22Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî ÀÅ¤Ï¡¢38ºÐ¤«¤éÌý³¨¤ò»Ï¤á¡¢3Ç¯¸å¤Î1975Ç¯¤«¤éÍÎ²è²È¤Î³á¿Ê»á¤Ë»Õ»ö¤·¤Æ´ðËÜ¤ò³Ø¤Ó¤Ä¤Ä¡¢ÍÎ²è²È¤Îß·ÅÄ½Ó°ì»á¤äÈþ½Ñ»Ë²È¤ÎÃæ¿¹ µÁ½¡»á¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é²èÉ÷¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1986Ç¯¤È1987Ç¯¤ËÆóµª²ñ¤Ë½ÐÉÊ¡£1989Ç¯¤Ë½é¤Î¸ÄÅ¸³«ºÅ¸å¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×Å¸¡¢³¤³°Å¸¤Ë¤ÆºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶Á(¤Ò¤Ó¤)¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤È¿Í´Ö¡¢±§Ãè¤È¿Í´Ö¤Î¶¨Ä´¤òµ§¤ê¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯²èÉ÷¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤ÏÆÃ¤ËÌ¿¤ä¹¬¤»¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖÄÃº²²Î¡×¡Ö¤Õ¤¯¤í¤¦¥·¥êー¥º¡×¡ÖÃè¥·¥êー¥º¡×¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Îî»³¤È¤·¤Æ¤ÎÉÙ»Î»³¡¢¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤ÎÆ°¤¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥é¥ªー¥é¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤ÇÈ¾À¤µªÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½ºîÉÊ¤Ï¡¢¸½ºßÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÏÀ¸¡¢±§Ãè¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢Ì¤È¯É½ºîÉÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³ÆÇ¯Âå¤ÎÂåÉ½ºî¤â°ìÉôÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî ÀÅ¤Ï¥à¥ó¥¯¤Î¡Ö¶«¤Ó¡×¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¿´¾ÝÉ÷·Ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉ½¸½¼êË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¿§ºÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡Ö´õË¾¡×¡Ö´î¤Ó¡×¤Î¿§¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤áÄ¹Ç¯¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ÎÁ°¤Ç¿§¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1¤Ä¤Î¿§¤ò²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Í¡Ö¿§¡×¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡Ö¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ÇÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸Å»öµ¤äÁÏÀ¸¤òÁÛ¤¤¡¢Å·¶õ¤äÃè¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¡ÖÅ·¶õ¤Î¿§ºÌÁÕ¼Ô¡×¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£»°Âë»Ôºß½»63Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯90ºÐ¤È¤Ê¤ë¸½ºß¤âÆÈ¿ÈÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤ÄÀºÎÏÅª¤Ëºî²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÅ¸³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÐÀî ÀÅ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤ó¤É¤óÆ¬¤Ë¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢ÁÏºî°ÕÍß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£ËèÈÕ¡¢¸Å»öµ¤äÀ¯¼£¡¢±§Ãè¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ÇÉÁ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¡£¤³¤Î2Ç¯¤ÏÉÙ»Î»³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±§Ãè¤Ë»×¤¤¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³¨¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÈ¾À¤µª°Ê¾å¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¸¤¤ÆÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤º¢°ìÅÙ¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿§Í·¤Ó¤¬¹¥¤¤ÇÈþÂç¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤«¤éÉáÄÌ¤ÎÃ»Âç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤ò3¿Í»º¤ó¤À¸å¤Ë³¨¤ò»Ï¤á¤¿¡£º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿§¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤·¤é¡£º²¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£É®°µ¤Ë¤â¤½¤Î»þ¤Î¿´¤Î²áÄø¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë»Ä¤ë¡£60ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤Ïº£¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡£¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê²èÉ÷¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥é¥á¥ó¥³Åª¥ê¥º¥à¤¬É®°µ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤«¤·¤é¡£´ïÍÑ¤Ê¿Í¤Ï°ìÈ¯¤ÇÉÁ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ä¤Ï´ïÍÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ÇÇç¤¤¤º¤ê²ó¤ë¡£³¨¶ñ¤Ç¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤ë»þ´ü¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤ë¤«¤é¤Ò¤é¤á¤¤¬½Ð¤ë¡£Å·¤Î¤µ¤µ¤ä¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤é¤Ê¤¤¤ÈÅ·¤Ï¤µ¤µ¤ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£Å·¤Î¤µ¤µ¤ä¤¤«¤éÀ¸¤ì¤¿»ä¤Î³¨¤ò³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§ ÀÐÀî ÀÅ¸ÄÅ¸¡ÖÅ·¶õ¤Î¥É¥é¥Þ～Ãè¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¡×
Æü»þ¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯3·î18Æü(¿å)～3·î22Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¸áÁ°11»þ～19»þ(ºÇ½ªÆü¤Ï16»þ¤Þ¤Ç)
Æþ¾ì¡¡¡¡¡§ ÌµÎÁ
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§ »°Âë»ÔÈþ½Ñ¥®¥ã¥é¥êー¡¢Âè1,Âè2Å¸¼¨¼¼(»°Âë±ØÆî¸ýÁ°CORAL5³¬)
¼çºÅ¡¡¡¡¡§ ÀÐÀî ÀÅ
¡ÚÀÐÀî ÀÅ¡¡Î¬Îò¡Û²è²È¡¿ÆüËÜÈþ½Ñ²ÈÏ¢ÌÁ²ñ°÷
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1935Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£»°Âë»Ôºß½»¡£¼ÂÁ©½÷»Ò³Ø±àÃ»´üÂç³ØÉô²ÈÀ¯³Ø²ÊÂ´¶È¡£»°É©ÅÅµ¡¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¹Êó¤òÃ´Åö¡£·ëº§¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò½Ð»º¡£É×¤ÎÅ¾¶Ð¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ³¨²è¶µ¼¼¤Ë¤ÆÌý³¨¤ò»Ï¤á¤ë¡£1975Ç¯¤ËÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¡¢ÍÎ²è²È¤Î³á¿Ê»á¤Ë»Õ»ö¡¢´ðËÜ¤ò³Ø¤Ö¡£µ¤»ý¤Á¤ò¿§¤ä¹½¿Þ¤ÇÉ½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨Ãê¾Ý²è¤ò»Ï¤á¤ë¡£Æü°ËÍ§¤Î²ñ¤Ë¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿ÍÎ²è²È¤Îß·ÅÄ½Ó°ì»á¤ÈÈþ½Ñ»Ë²È¤ÎÃæ¿¹µÁ½¡»á¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£1986Ç¯¡¢1987Ç¯¤ËÆóµª²ñ½ÐÅ¸¡£1989Ç¯¡¢½é¤Î¸ÄÅ¸³«ºÅ¡£1990Ç¯º¢¤«¤é³¤³°¤Ç¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë½ÐÅ¸¡£2015Ç¯¡ÖÄÃº²²Î¡×¤¬MAFÅ¸(Âè42²ó)¤Ë¤Æ¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¾Þ¼õ¾Þ¡£¥¨¥³ー¥ë¡¦¥É¡¦¥Ñ¥ê¹ñºÝ·Ý½Ñ¾Þ(2017)¡¢AMSC ¥¹¥Ú¥¤¥óËÜÉô·Ý½Ñ²È¥´ー¥ë¥ÉÂç¾Þ(2019)Åù¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£
¹ñºÝÈþ½Ñ¿³µÄ²ñ²ñ°÷¡¿¹ñÎ©¥·¥ã¥¬ー¥ëÈþ½Ñ´Û²ñ°÷(Ê©)¡¿¥Ô¥«¥½Èþ½Ñ´Û²ñ°÷(Ê©)¡¿±Ñ¹ñ²¦Î©Èþ½Ñ²È¶¨²ñ²ñ°÷
¡ÚÅºÉÕ»ñÎÁ¡ÛºîÉÊÉ¾ÏÀ
¢£²ÖÈþ½Ñ´ÛVOL.71(2020Ç¯9·î20Æü)
Ìµ¸Â¤Î±§Ãè¤òÉâÍ·¤¹¤ë¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤
¿§¤Î»È¤¤Êý¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¤¢¤ë¡£ºÌ¿§Ë¡¤È¤·¤Æ¤ÏÉ®¤Ë¤è¤ëÅÀÉÁ¤ÎÊÂÃÖ¤ä¥°¥ìー¥¸¥ó¥°¤Îµ»Ë¡¡¢½ê¡¹¤ËÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÉ®¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥È¥íー¥¯¤ò¸ú¤«¤»¤¿¸üÅÉ¤ê¤ÎÉ®À×¤¬¸ú²ÌÅª¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤Î¤¿¤¦¤Ä¤è¤¦¤Ë¼«ºß¤Ë°ú¤«¤ì¤¿Àþ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÅÓÀÚ¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìµ¸Â¤Î±§Ãè¤òÉâÍ·¤¹¤ëÀ¸Ì¿ÂÎ¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥Èー¥ó¤«¤é²»³ÚÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬Éº¤¤¡¢åÌÌ©¤ÊÀþ¤äÅÀÉÁ¤«¤é¤ÏÀÅ¼ä¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿´¶À¤ÇÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥º¥à¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Æü¾ï¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¡¢âÔÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÁÏÀ¸¡×2017Ç¯F15
¡ÖÁÏÀ¸¡×¡£¹âºÌÅÙ¤Î¼ëÀÖ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤È¿§¤¬ÉâÍ·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìºÝÂç¤¤Ê¡Ö±ß¡×¤ÏÀ¸Ì¿¤ÎÃÂÀ¸¤À¤í¤¦¤«¡¢¤³¤Î²èÌÌ¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Î¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÅÀ¤ä¤«¤¹¤ì¤ä¥°¥ìー¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÇÈÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¸Ä¡¹¤ÎÉ®¿¨¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÉ¤é¤á¤¡¢¤³¤ÎÂç¤¤ÊÀÖ¤Î²ô¤ÈÄ¾Àþ¤Ç²èÌÌ¤Ç°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡¹¶ÊÀþ¤ÏÈ¿Æ°¤¹¤ëÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¦¤Ë¥«ー¥Ö¤¹¤ì¤Ð±¦¤Ø¤ÎÊý¸þÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢µÕ¤ËÈ¿ÂÐÊý¸þ¤Îº¸¤ØÈ¿Æ°¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£ÎÏ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¶Ñ¹Õ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÀÅÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£·è¤·¤Æ»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤À·ÁÂÖ¤ò¡¢Åý°ì´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(Ê¸¡¿ÎëÌÚµ±Õé)
¢£²ÖÈþ½Ñ´Ûvol.90(2025Ç¯6·î30Æü)
ÆÈ¼«¤Îµ»Ë¡¤¬¾ú¤·½Ð¤¹ÈùÌ¯¤Ê¿§¡ÖÀÐÀî ÀÅ¡×
ºî¼Ô¤ÎºÌ¿§Ë¡¤ÏÂ¿ºÌ¤ÇÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥È¥íー¥¯¤ò¸ú¤«¤»¤¿Æù¸ü¤ÎÉ®À×¡¢½ê¡¹¤Ë¥°¥ìー¥¸¥ó¥°¤äÂç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¡¢´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤¿¹Ó¡¹¤·¤¤ºÌ¿§¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÙ¤«¤¯ÀºåÌ¤ÊÉ®À×¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»Ë¡¤¬¾ú¤·½Ð¤¹ÈùÌ¯¤Ê¿§¤Î¿¼¤µ¤Ï¸ú²ÌÅª¤À¡£
¡Ö´¿´î¡×2025Ç¯SM
¡Ö´¿´î¡×¡£ÃÏÅÉ¤ê¤«¤éÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤¿§¤¬µ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ëÀûÎ§¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿§ºÌ¤«¤é¤ÏâÁ¤¤¸÷¤¬°î¤ì¡¢¤½¤Îµ±¤¤ÏÆÈÆÃ¤Ê¿§Ä´¤È·Á¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ç¥½¥Õ¥È¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤«¤é¤Ï°¦¾ð¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¡¢Ë¤«¤Ê¿§ºÌ¤Ë¤Ïºî²È¤ÎÃÈ¤«¤Ê´¶¾ð¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£²èÌÌ¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ»ëÀþ¤Ï³¨È©¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êºø³Ð¤ò¤¦¤±¤ë¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤È¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤Î¶¹´Ö¤ÇÀº¿ÀÀ¤Î¿¼¤ß¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Âî±Û¤·¤¿¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¡Ö»¿²Î¡×2024Ç¯F10
¡Ö»¿²Î¡×¡£¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÀÖÉÙ»Î¤¬¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¡£Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤ÊÉ®¤µ¤Ð¤¤¬»Ü¤µ¤ì²¼ÃÏ¿§¤È´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¿§¤Î·ä´Ö¤«¤éÇÁ¤«¤»¤ëÈùÌ¯¤Ê¿§Ä´¡£¥ª¥¤¥ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¤âÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢»³¤ÎÏ¼¤Ë¤ÏÎµ´¬¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÊÀþ¤äÆÍÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÐÀþ¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀþÉÁ¤ÎÉ®»È¤¤¤Ë¤ÏÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤¥ê¥º¥à¤ÈÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤ë¡£(Ê¸/ÎëÌÚµ±Õé)
¢£ArtGift(2021Ç¯3·î¹æ)
¡ÖÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿Å·½÷¡×2020Ç¯F80
±©°áÅÁÀâ¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸¶·¿¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥Ö¥ëー¥é¥Ö¥¢¥¹²¦¤ÎÀâÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÀâ¤¬¤¢¤ë¡£À¤³¦Åª¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅ·¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿Å·½÷(ÇòÄ»)¤¬¿åÍá¤Ó¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ë¸«¤Û¤ì¤¿ÃË¤¬±©°á¤ò±£¤·¡¢Å·½÷¤¬µ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤Î¸å¡¢Å·½÷¤ÏÃË¤È·ë¤Ð¤ì»Ò¶¡¤ò»Ä¤¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÅ·¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·½÷¤âº£¤Þ¤µ¤Ë¿åÍá¤Ó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¾åÈ¾¿È¤ò¤Ï¤À¤±¤¿»Ñ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ÅÂå¿ÀÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¥ãー¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Î±ê¤Î¤è¤¦¤ÊÀÖ¿§¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÉÁ¼Ì¤¬¡¢Å·½÷¤¬È¯¤¹¤ë¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¥ªー¥é¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë±©°á¤ò±£¤¹ÃË¤¬²èÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤À¡£(Ê¸¡§¥Ýー¥ë¡¦¥Õ¥íー¥È)
¢£²ÖÈþ½Ñ´Ûvol.65(2019Ç¯11·î)
ËÜ¼ÁÅªÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç¤Î·ëÏÀÅªÉ½¸½
¡Ö¥Ð¥¤¥é¥ªー¥é¡×2014Ç¯SM
¡Ö¥Ð¥¤¥é¥ªー¥é¡×¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Õ¥é¥á¥ó¥³¥À¥ó¥µー¡¢¤³¤Î½÷À¤ÎÈþËÆ¤ÈËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¤«¤Ê¶»¤ÈÂÎ´´¤Î·ò¹¯Èþ¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¡¢¿¿¹È¤Î¥É¥ì¥¹¤È¤½¤ÎÄ¥¤êµÍ¤á¶ñ¹ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Î¾ðÇ®¤Î±ê¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÀÖ¤È¹õ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÇ®µ¤¤«¿Í´Ö¤Î¾ðÇ®¤«¡©¤È¤¤¤Ã¤¿º®¤¸¤ê¶ñ¹ç¡£À¸Ì¿ÎÏ¤¬½¼Ëþ¤¹¤ëºîÉÊ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
¥À¥ó¥µー¤Î·¤²»¤È¥®¥¿ー¡¢¥«¥¹¥¿¥Í¥Ã¥È¤ÎÂç²»¶Á¤Î½ª·ë¤ÈÆ±»þ¤Î¡ÖÇï¼ê³åºÓ¡×¤Î½Ö´Ö¡¢¤½¤Î¶õµ¤´¶¤ÎÉ½¸½¡¦¡¦¡¦¤·¤«¤·ÌÊÌ©¤Ê´Ñ»¡¤È¹Í»¡¤Ë´ð¤Å¤¯ºîÉÊ¤È´¶¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï²è²È¤Î¥Õ¥é¥á¥ó¥³ÂÎ¸³¤ÎÎò»Ë¤ÏÄ¹¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤ÎËÜ¼ÁÅªÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç¤Î·ëÏÀÅªÉ½¸½¤Î°ì¤Ä¤È»×¤¦¡£°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤³¤ì¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤¤¡£ºîÉÊ¥µ¥¤¥º¤Ï²¿¤È¥µ¥à¥Ûー¥ë¡¢¾®ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉ¾¼Ô¤Ï100¹æ¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±åÌÌ©¡¢³î¤ÄÇ÷¤ê¤¯¤ë¥¨¥Ê¥¸ー¤Ë°î¤ì¤¿É½¸½¤À¡£À¨¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð¹ç¤¨¤¿¡¢Ã¦Ë¹¡ª(Ê¸¡§¾®½ÐÎ¶ÂÀÏº)
¢£Art MAISON¡¡vol.25(2021Ç¯4·î30Æü)
¡ÖÍÛ¤À¤Þ¤ê¡×1990Ç¯F3
·Ý½Ñ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë±§ÃèÅª¤Ê´¶³Ð¤¬»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î±§Ãè¤Ï¡¢Ìµ¸Â¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÀî ÀÅ¤Ï¡¢²æ¡¹¤ò¼è¤ê´¬¤¯±§Ãè¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¤·ÁÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤Ù¤¤«¤ò¼«Ìä¼«Åú¤¹¤ë²è²È¤À¡£¡ÖÍÛ¤À¤Þ¤ê¡×¤ÏÀÐÀî¤Ï¤¢¤ë¼ï¥Õ¥©ー¥Ó¥º¥àÅª¤ÊºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¿§ºÌ¤Ë°î¤ì¼«Í³¤ÇÀ¸Ì¿ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤À¡£ÍÍ¡¹¤Ê¼êË¡¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èà½÷¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊºîÉÊ¤«¤é»ä¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿ÍÊª¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿ºÌ¤Êºî²È¤Ïµ©¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¼«Á³¤äÌµ¸Â¤Î±§Ãè¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë°ÎÂç¤Ê·Ý½Ñ²È¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£(Ê¸¡§¥Ú¥É¥í¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¬¥ë¥·¥¢)